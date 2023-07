Tammy Nguyễn được quan tâm kể từ khi cô công khai chuyện tình cảm với B Ray. Hot girl SN 2001 thường xuyên khoe vóc dáng nóng bỏng qua những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo. Bí quyết giữ dáng của cô là kiên trì với phương pháp keto (viết tắt của cụm "keep eating the fat off" - chế độ ăn cắt giảm lượng carb nạp vào cơ thể ở mức tối thiểu nhất). Thời gian đầu, cô chỉ duy trì nạp đạm với rau củ (Ảnh: @vitammyn).