Định nghĩa thành công của GenZ bây giờ: Không chỉ đa năng mà còn cần tạo ra giá trị

Không những nổi bật là một sinh viên BUV nhiệt huyết và năng nổ, Như Huyền vừa làm MC cho chương trình truyền hình về tiếng Anh nổi tiếng cho giới trẻ, vừa thực tập tại công ty tuyển dụng hàng đầu châu Á, phụ trách mảng Tài chính - Đối ngoại cho nhiều tổ chức thiện nguyện, dự án vì cộng đồng. Có thể nói Huyền chính là đại diện của thế hệ GenZ đa năng coi trọng tri thức, đam mê khám phá và có trách nhiệm với cộng đồng.

Biến đam mê thành giá trị

Mặc dù chỉ bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 4- khá muộn so với bạn bè đồng trang lứa, Huyền lại sớm nhận ra mình có niềm say mê với môn học này. Những nỗ lực không ngừng đã giúp Huyền đạt được điểm IELTS ấn tượng 8.5 cùng 4 giải Học sinh giỏi cấp Quốc gia môn tiếng Anh, nhiều suất học bổng danh giá cùng những chuyến vi vu nước ngoài miễn phí ngay từ cấp 3. Yêu thích kinh doanh từ nhỏ, Huyền còn khởi nghiệp mô hình cung cấp tài liệu học tiếng Anh miễn phí cho học sinh sinh viên trên khắp đất nước. Cô nữ sinh nhanh nhạy còn tận dụng cả thế mạnh ăn nói và đam mê chia sẻ của mình để thử sức với vai trò MC song ngữ, biên - phiên dịch cho nhiều chương trình và đặc biệt từng làm host cho talkshow có sự tham gia của ông trùm Shark Tank Mỹ- Daymond John năm học lớp 11.

Khi đã trở thành một cô sinh viên Quản trị Kinh Doanh Quốc tế tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), môi trường học tập chuẩn quốc tế sử dụng hoàn toàn 100% tiếng Anh trong chương trình học với giáo viên nước ngoài tiếp tục giúp Huyền làm chủ thứ ngôn ngữ này. Trong lần casting cho chương trình tiếng Anh "quốc dân" IELTS Face-Off (IFO) mùa 8, nhờ phong thái nói tiếng Anh tự nhiên, thu hút và kinh nghiệm trước ống kính máy quay, Huyền được chọn tham gia ghi hình giới thiệu về trường. Không chỉ dừng lại ở đó, Huyền sau đó đã được nhà sản xuất chương trình mời tham gia vào "hệ sinh thái" IFO, trở thành một trong các gương mặt host mới của chuyên mục IELTS On the Go và IFO Classroom đồng thời tham gia vào một số khâu trong quá trình tiền kỳ - casting và viết kịch bản, cũng như hậu kỳ - biên dịch phụ đề.

Nhờ phong thái nói tiếng Anh tự nhiên, thu hút trước ống kính máy quay, Như Huyền (sinh viên năm 2, BUV) trở thành một trong các gương mặt host mới của chương trình IELTS Face-Off mùa 8.

"Được trực tiếp đóng góp vào quá trình sản xuất của IFO - show truyền hình mang tính chất "edutainment" của VTV7 với tuổi đời 7 năm và hàng triệu khán giả theo dõi thực sự là một cơ hội tuyệt vời hiếm có đối với mình. Nhưng hơn hết mình tin rằng hành trình học tiếng Anh và gặt hái được những thành công nhất định của mình rất tương đồng với sứ mệnh của IFO, đó là truyền động lực học tiếng Anh và cung cấp các kiến thức, kĩ năng trên giảng đường, trong đời sống cho các bạn học sinh, sinh viên trên khắp Việt Nam. Vì thế mặc dù vai trò mới đầy thử thách, mình tin sẽ để lại được dấu ấn tích cực bằng những chia sẻ có giá trị" - Huyền chia sẻ.

Không ngừng tích lũy kỹ năng và theo đuổi mục tiêu

Đạt được ít nhiều thành công nhưng Huyền cho rằng may mắn không tự nhiên mà có. "May mắn là khi có một cơ hội nào đó đến và mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơ hội ấy" - Huyền chia sẻ. Chương trình 3 tháng học - 3 tháng thực tập tại BUV đem lại cho sinh viên quỹ thời gian linh hoạt để tham gia các hoạt động ngoại khóa hay đi thực tập. Điều này giúp Huyền giống như "hổ mọc thêm cánh", thỏa sức trải nghiệm và chủ động xây dựng bộ kỹ năng mềm sẵn sàng cho mọi cơ hội. "Nếu không phải ở BUV, mình sẽ không thể làm được nhiều thứ như vậy" - Huyền khẳng định.

Nhờ chương trình 3 tháng học - 3 tháng thực tập tại BUV, Huyền có thể tận dụng quỹ thời gian linh hoạt để tham gia các hoạt động ngoại khóa hay đi thực tập.

Ngoài việc học trên trường, Quán quân học bổng MOU 2020 giữa THPT Chuyên Ngoại Ngữ và BUV còn năng nổ tham gia các câu lạc bộ, hầu hết đều ở những vị trí như hợp tác, xin tài trợ, đòi hỏi phải làm việc nhiều với con người. Một phần vì muốn tận dụng các thế mạnh sẵn có của bản thân là khả năng tiếng Anh, giao tiếp, kinh nghiệm thuyết phục, tư vấn đã được tích lũy dần qua các hoạt động ngoại khóa, một phần vì muốn phát triển một số kỹ năng mà Huyền cho rằng sẽ cần thiết cho công việc sau này như lắng nghe, đàm phán, xây dựng mối quan hệ, cô nàng chủ động tìm kiếm các cơ hội thực tập và rồi "bén duyên" với nghề headhunt (tuyển dụng nhân sự cấp cao). Thành công lại đến với cô nữ sinh tài năng một lần nữa khi Huyền được thử sức với vị trí IT Recruitment Consultant tại công ty One Arrow Consulting- công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng quốc tế đến từ Hồng Kông với mức lương đáng ngưỡng mộ. Chia sẻ về lý do lựa chọn mảng IT headhunting này, Huyền nói: "Chúng ta luôn luôn phải làm việc tốt với con người và cũng phải luôn bắt kịp với công nghệ. Đây sẽ là những kỹ năng "sống còn" trong thời đại 4.0 và không bao giờ lỗi thời, khiến mình thực sự có hứng thú".

Khả năng quan sát, học hỏi từ những điều nhỏ xung quanh giúp Huyền nâng cao chất lượng công việc khi đi thực tập. Huyền chia sẻ: "Mọi trải nghiệm của mình với con người của BUV- từ các anh chị nhân viên tới thầy cô, bạn bè đều rất tích cực, từ những món quà bất ngờ như chiếc pizza hay hộp bánh ngọt được gửi về tận nhà sinh viên trong thời kỳ lockdown, hay những sự kiện trà chiều, uống Starbucks tại trường tới những sự hỗ trợ tận tâm trong quá trình học, tất cả đều giúp mình thấy được trân trọng và có cảm giác thuộc về nơi này. Một cách tự nhiên điều này đã ảnh hưởng tới cách mình đối nhân xử thế tại nơi làm việc. Khi làm việc với các ứng viên dù đôi khi chỉ là hành động quan tâm nhỏ thôi mình sẽ cố gắng thực hiện để ứng viên luôn cảm nhận được sự đặc biệt."

Ngoài công việc thực tập và các dự án kinh doanh cá nhân, Huyền còn rất năng nổ tham gia công tác xã hội. Cô nàng gắn bó lâu năm với các tổ chức vì cộng đồng như Tủ sách Nhân ái, Ngôi nhà Trí tuệ, Vietnam and Friends, Volunteers for Peace Vietnam với vai trò người điều phối nguồn lực và chia sẻ kiến thức, và phụ trách gây quỹ cho nhiều chương trình học sinh - sinh viên và cuộc thi khởi nghiệp tạo tác động.

Như Huyền (hàng trên, thứ 3 từ phải sang) là Giám đốc Tài trợ của cuộc thi khởi nghiệp tạo tác động nổi tiếng toàn cầu được mang về BUV- Hult Prize at BUV.

Giống như các bạn đồng trang lứa, Huyền cũng từng có thời điểm mang trong mình nỗi sợ không phát huy được tiềm năng tối đa của bản thân, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, hay còn gọi là hội chứng FOMO (Fear of missing out). Hệ quả là những lịch trình được lấp kín bởi mọi thứ có vẻ hay ho và bổ ích chỉ để cảm thấy "đủ" và bớt áp lực. Nhưng rồi cô nàng nhận ra để có một sức khỏe tốt, một trải nghiệm đáng nhớ và một công việc tạo giá trị, hãy tập trung vào chất lượng thay vì số lượng.

"Đứng trước mỗi cơ hội mới, chúng ta nên tự hỏi bản thân: Bạn có coi trọng điều này không? Bạn có làm tốt điều này không? Thế giới có coi trọng điều này không? Với mình, mình chỉ quyết định làm nếu có 3 câu trả lời "Yes!", và một khi đã quyết định thì phải cam kết cố gắng hết sức và đi đến cùng." - Huyền nhắn nhủ tới các bạn sinh viên.