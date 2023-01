Điểm danh những bạn trẻ tuổi Mèo tài năng, học vấn "khủng"

Nguyễn Hoàng Trâm Anh là nhân viên trẻ tuổi nhất Đại sứ Quán Anh (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Hoàng Trâm Anh (Hà Nội) từng là học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó đi du học tại Đại học Paris (Pháp) và Đại học Goldsmiths (Anh) hiện là nhân viên trẻ tuổi nhất Đại sứ quán Anh.

Trong những năm học tập tại Anh và Pháp, Trâm Anh đã được bổ nhiệm nhiều chức vụ như Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Paris, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông cho Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), Trưởng ban Truyền thông, Phó chủ tịch Truyền thông Hội sinh viên Việt Nam tại Anh (SVUK).

Việc năng nổ tham gia các hoạt động sự kiện cùng với thế mạnh về ngoại ngữ đã giúp Trâm Anh tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm để có sự tự tin dù là thành viên trẻ tuổi nhất Đại sứ quán Anh.

Hiện tại, để tiếp tục phát triển, Trâm Anh sáng lập nên PMCC - dịch vụ sản xuất nội dung sáng tạo chuyên nghiệp với mong muốn thực hành các kinh nghiệm đã học được sau thời gian dài làm content writer - người sáng tạo nội dung cho các nhãn hàng và trang Facebook với số lượng người theo dõi đông đảo.

Vũ Đức Hùng nhận lời mời thực tập từ 8 công ty công nghệ danh tiếng Mỹ (Ảnh: Lệ Thu).

Có ước muốn nghiên cứu chuyên sâu vào ngành khoa học máy tính, Vũ Đức Hùng (Hà Nội, cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) nỗ lực giành vé vào 8 trường đại học Mỹ.

Đức Hùng chọn trường Case Western Reserve University (Hoa Kỳ) theo đuổi chuyên ngành khoa học máy tính, đây là ngôi trường có đội ngũ giáo sư các ngành khoa học kỹ thuật như khoa học máy tính, kỹ thuật cơ học đứng đầu nước Mỹ.

Đức Hùng được nhận thành thực tập sinh tại những tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu Mỹ như Microsoft, Google, Snapchat, Stripe…

Để đạt được kết quả này, Hùng đã trải qua hành trình nỗ lực ròng rã, nộp đơn đến gần 300 công ty, được mời làm khoảng 20 thử thách lập trình, 15 công ty mời phỏng vấn, tỷ lệ thành công chỉ tầm 2%, một con số cực kỳ thấp.

Hùng cho biết mùa hè 2020, cậu đã thực tập tại Microsoft, sau đó thực tập tại Google về mảng kỹ thuật phần mềm. Sau khi thực tập ở 2 tập đoàn công nghệ trên, Hùng quyết định đầu quân cho Snapchat và Stripe trong thời gian tới, lý do vì đây là 2 công ty có tuổi đời non trẻ, ít nhân viên hơn so với Microsoft và Google, vì vậy Hùng sẽ có nhiều cơ hội trực tiếp phát triển các sản phẩm của công ty.

Ngoài việc được nhận vào các công ty công nghệ, Đức Hùng còn tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Hùng là Phó chủ tịch câu lạc bộ Khoa học máy tính của trường, là thành viên đội lập trình đại diện cho trường thi đấu giải vô địch lập trình Bắc Mỹ với sự tham gia của 60 trường hàng đầu Bắc Mỹ năm 2020.

Là sinh viên ngành Luật Chất lượng cao tại Đại học Luật, Nguyễn Thu Trang đạt danh hiệu "Thủ khoa xuất sắc" khóa 42 trường Đại học Luật, cô được xét kết nạp Đảng khi đang là sinh viên năm 3.

Trong quá trình học tập, Thu Trang đạt được một số thành tích như "Sinh viên 5 tốt cấp trung ương năm học 2019-2020 - IELTS 8.0", nguyên Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên Đại học Luật Hà Nội khóa XIV… và nhận được nhiều bằng khen/giấy khen do Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Luật Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.

Ngoài các thành tích nổi bật trong học tập, Thu Trang còn thuần thục bộ môn yoga bay và giỏi nữ công gia chánh. Trang chia sẻ cô dành những ngày cuối tuần cho việc học làm bánh để xả stress và có thêm nhiều kỹ năng mềm..

Trần Quỳnh Giang (Hà Nội) với quan điểm "cần cù bù thông minh" đã tốt nghiệp xuất sắc ngành Tài chính Ngân hàng, trường ĐH Kinh tế Quốc dân với điểm GPA 3.81/4. Dưới giảng đường đại học, Quỳnh Giang nhiều lần giành được các học bổng cũng như có thành tích học tập ấn tượng.

Nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ Á khoa chuyên ngành Tài chính Quốc tế với bảng điểm 34/45 môn đạt điểm A, A+, ngoài ra cô cũng lọt Top 15 cuộc thi "Thủ lĩnh sinh viên NEU" năm 2018.

Giang cho biết cô luôn trau dồi ngoại ngữ và đã có chứng chỉ IELTS 7.0 vào năm thứ 2 đại học, bên cạnh đó cô cũng cân bằng thời gian để có thể vừa đi học, vừa đi làm để tích lũy kinh nghiệm. Một số công việc Giang làm trong thời gian sinh viên: Thực tập sinh tại Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ; thực tập sinh phòng Thanh khoản toàn cầu và Quản lý tiền tệ tại Ngân Hàng HSBC…

Tuấn Dũng nhận được loạt lời mời thực tập tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ (Ảnh: Lệ Thu).

Tốt nghiệp trường THPT Amsterdam, Lê Tuấn Dũng trúng tuyển vào nhiều trường đại học Mỹ như University of Rochester, Northeastern University, Case Western Reserve University, Syracuse University… Chàng trai Việt đã chọn theo học tại University of Rochester - nơi Tuấn Dũng có được suất học bổng hơn 5,2 tỷ đồng.

Hiện Tuấn Dũng là thành viên Hiệp hội Kỹ thuật Tính toán Hoa Kỳ (Association for Computing Machinery); thành viên Viện Kỹ thuật Điện và Điện Tử Hoa Kỳ - Khoa Máy Tính (IEEE Computer Society); thành viên đội tuyển ACM - ICPC tại Kì thi Lập trình Quốc tế Bắc Mỹ (NAC)...

Sang Mỹ, Tuấn Dũng tham gia một số cuộc thi về lập trình để thỏa mãn đam mê đồng thời thử sức mình với bạn bè quốc tế như: Google Tech Challenge, Google Cloud Hero Challenge.

Gần đây, Tuấn Dũng xuất sắc nhận loạt lời mời thực tập tại hơn 10 công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu Mỹ như Citadel, Facebook, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia, Snapchat, Uber, Akuna Capital, Roblox, Quora…

Dũng đã hoàn thành xong 2 kỳ thực tập ở Amazon và Tesla, Facebook và Citadel là 2 công ty tiếp theo cho kỳ thực tập. Nói về lý do chọn những công ty này, Tuấn Dũng cho biết, những vấn đề công ty đang giải quyết thực sự hấp dẫn với một lập trình viên trẻ tuổi như Dũng.

Khi làm việc ở những công ty này, Dũng học được cách làm việc nhóm, trau dồi khả năng lập trình, học những công nghệ mới nhất và cạnh tranh với người giỏi nhất. Đây là cách để Dũng thực hiện ước mơ lớn nhất: Tiếp thu kiến thức và kỹ năng để trở về nước nhà phát triển những sản phẩm công nghệ riêng của Việt Nam.