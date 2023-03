Đại sứ áo dài HUTECH phát ngôn gây tranh cãi về quan hệ đồng tính

Sinh viên Lê Vĩnh Đam, sinh năm 2004, cao 1m91 vừa nhận giải thưởng "Đại sứ áo dài" của Trường ĐH Công nghệ TPHCM tối 10/3. Ngay sau đó, trên mạng xã hội "xới" lại tin nhắn cũ của Đam trên trang cá nhân khi trả lời câu hỏi: "Nếu có một người con trai tỏ tình với bạn, bạn có đồng ý làm người yêu không?" của một người ẩn danh.

Vĩnh Đam đã trả lời: "Nah, bro, I'm not gay. No more gay content". Trong câu trả lời của mình, Đam bị cho là thể hiện thái độ kỳ thị người đồng tính.

Sau khi được khơi lại, câu trả lời của Đam kéo theo những phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, đặc biệt là từ cộng đồng LGBT. Đặc biệt, nhiều người càng chú ý đến phát ngôn này khi Đam thường đăng tải các clip thân thiết cùng với một TikToker nam trên các nền tảng xã hội.

Mới đây, Đại sứ áo dài Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTCH) Trần Lê Vĩnh Đam lên tiếng xin lỗi sau câu trả lời trên mạng xã hội về quan hệ đồng tính nam gây tranh cãi.

Sinh viên Trần Lê Vĩnh Đam (Ảnh: FBNV).

Trong chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, sinh viên Trần Lê Vĩnh Đam viết:

"Mình không lên tiếng với hy vọng nhận được sự tha thứ, mình chỉ muốn mọi người được nghe câu chuyện từ hai phía và mong mọi người ngưng công kích những người không liên quan đến câu chuyện của mình.

Nhân đây, mình cũng muốn giải thích về một số vấn đề, sẽ rất khó để mọi người tin tưởng và chấp nhận nhưng mình nghĩ đó là trách nhiệm của mình, mong mọi người dành vài phút quý báu để xem qua.

Đầu tiên, mình chân thành xin lỗi người bạn gửi câu hỏi ẩn danh và toàn thể cộng đồng LGBT, xin lỗi những ai đã vì câu nói ngu ngốc của mình mà tổn thương. Mình biết sẽ rất khó tin nếu mình nói rằng: "Mình không hề có ý kì thị cộng đồng LGBT".

Câu nói lúc đó xuất phát từ sự thất vọng tột cùng của mình đối với một người mà mình đã từng tôn trọng, cực kỳ tin tưởng và hợp tác trong cộng đồng LGBT.

Lúc ấy thực sự mình chỉ ám chỉ đúng một mình người ấy nhưng sai lầm của mình là đã không kiềm chế được cơn giận của chàng trai vừa bước qua tuổi 18 và chưa đủ khéo léo để rồi đưa ra phát ngôn không rõ ràng làm mọi người hiểu lầm rằng đó là câu nói dành cho cả một cộng đồng.

Với tất cả sự tôn trọng, mình xin khẳng định rằng mình không và chưa bao giờ có suy nghĩ "ghê tởm" hay "kì thị" cộng đồng LGBT, mình nhận được quá nhiều thứ từ cộng đồng, giả sử trong trường hợp mình có thực sự kì thị đi chăng nữa thì mình cũng chẳng dại dột gì xúc phạm cả một cộng đồng đang ủng hộ mình vì nó chẳng mang lại lợi ích gì cho mình cả.

Mình cũng không có nhu cầu nhắc về câu chuyện đằng sau bởi đó là chuyện cá nhân của mình và bạn kia, việc cố gắng chứng minh mình là người bị hại không làm mình trở nên trong sạch. Đúng là đúng, sai là sai, hành động giận cá chém thớt của mình là không thể chấp nhận.

Mình nói ra không phải để nhận sự đồng cảm hay để tẩy trắng mà mình nghĩ đó là trách nhiệm của mình đối với những người từng ủng hộ mình, những người vì câu nói của mình mà tổn thương và phẫn nộ, các bạn không đáng phải chịu những cảm giác đó".

Từ sự việc này, nam sinh vừa nhận danh hiệu "Đại sứ áo dài" lên tiếng xin phép nhà trường gửi lại danh hiệu, đồng thời rút khỏi hoạt động của một thương hiệu mà nam sinh này đang hợp tác.

Với sự tổn thương mình gây ra với cộng đồng LGBT, Vĩnh Đam chia sẻ, cậu chấp nhận mọi sự tẩy chay và công kích. Nhưng Đam xin mọi người ngưng tấn công những cá thể, đơn vị không liên quan đến câu chuyện của mình.

Bên cạnh những phản ứng, chỉ trích, cũng nhiều ý kiến cho rằng nên có cái nhìn thông cảm, bao dung với Đam, một chàng trai mới 18 tuổi khi phát ngôn về vấn đề khá nhạy cảm. Nhiều bạn bè, những người từng làm việc chung với Đam nhận xét cậu rất hòa đồng, thân thiện.

Trao đổi với PV Dân trí, TS Huỳnh Ngọc Anh, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Công nghệ TPHCM khẳng định, sinh viên Trên Lê Vĩnh Đam không phải là Nam vương của trường như thông tin trên mạng xã hội.

Ở trường không có cuộc thi hay danh hiệu nào gọi là "Nam vương". Đam cùng một nữ sinh khác được trao giải "Đại sứ áo dài" trong khuôn khổ cuộc thi hoa khôi dành cho các bạn nữ sinh của trường tổ chức mới đây. Đây là giải bên lề trong cuộc thi, không phải là danh hiệu của cuộc thi nên không có việc trả lại hay thu hồi.

Theo ông Anh, thí sinh ở cuộc thi này có thể tham dự vào cuộc thi áo dài thành phố tùy nhu cầu cá nhân, trường không can thiệp vào vấn đề này.

"Việc Đam nói trả lại danh hiệu có thể được hiểu rằng em sẽ không tham dự cuộc thi áo dài thành phố. Em Đam đã gặp tôi và chia sẻ điều này", TS Huỳnh Ngọc Anh nói.

Về phát ngôn gây xôn xao của Đam, ông Anh bày tỏ, đây là vấn đề cá nhân của sinh viên, nằm ngoài quản lý của nhà trường.