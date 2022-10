Công chúa xinh đẹp 18 tuổi của Hà Lan rời nhà thuê sinh viên vì bị đe dọa

Catharina-Amalia, con gái lớn của Vua Willem-Alexander đã chuyển về cung điện hoàng gia Huis ten Bosch ở The Hague, Hà Lan.

Hoàng gia cho biết, công chúa 18 tuổi đã phải rời nhà thuê sinh viên để về cung điện hoàng gia do những mối đe dọa đối với an ninh của cô. Tuy nhiên người thừa kế ngai vàng Hà Lan vẫn sẽ tham gia các lớp học tại Đại học Amsterdam.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Thụy Điển, Vua Willem-Alexander nói rằng tình hình "rất khó khăn" trong khi ANP dẫn lời Nữ hoàng Maxima nói rằng công chúa "khó có thể ra khỏi nhà".

"Nó gây ra hậu quả rất lớn cho cuộc đời cô ấy. Điều đó có nghĩa là con bé không sống ở Amsterdam và cũng không thể thực sự đi ra ngoài", Nữ hoàng Maxima nói thêm.

Công chúa 18 tuổi Catharina-Amalia (Ảnh: Getty Images).

Công chúa Amalia bắt đầu theo học tại Đại học Amsterdam, Hà Lan vào tháng 9 năm nay và đã chuyển đến một căn hộ ở Amsterdam nhưng bố mẹ công chúa cho biết, do những lo lắng cho sự an toàn của Amalia nên đã buộc cô phải chuyển về cung điện hoàng gia Huis ten Bosch ở The Hague, Hà Lan.

"Hậu quả là rất khó khăn cho con bé. Amalia không có cuộc sống sinh viên giống như những sinh viên khác… Thật không vui khi thấy con mình sống như vậy. Cô ấy có thể học đại học, nhưng chỉ có thế thôi", Nữ hoàng Maxima nói.

Không có thông tin chi tiết về các mối đe dọa đối với công chúa xinh đẹp. Tuy nhiên vào tháng trước, một số hãng truyền thông Hà Lan đã đưa tin rằng, công chúa đang được bảo vệ an ninh rất cao do lo ngại rằng các băng nhóm tội phạm có thể nhắm vào cô để bắt cóc hoặc tấn công.

Thủ tướng Mark Rutte coi đây là một tình huống "khủng khiếp" và nói rằng ông "rất lo lắng", theo kênh truyền hình công cộng Hà Lan NOS.

"Tôi đảm bảo rằng các dịch vụ an ninh của chúng tôi đang làm việc cả ngày lẫn đêm để đảm bảo an toàn cho cô ấy", Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Dilan Yesilgoz-Zegerius viết trên mạng xã hội.

Công chúa Amalia nổi tiếng xinh đẹp (Ảnh: Getty Images).

Hồi tháng 5/2022, hoàng gia Hà Lan xác nhận thông tin công chúa Amalia sẽ trở thành sinh viên Đại học Amsterdam và bày tỏ, họ mong sự riêng tư của công chúa được tôn trọng trong thời gian công chúa đi học.

Con gái lớn của Vua Willem-Alexander đang theo học ngành Chính trị, Tâm lý, Luật và Kinh tế và cô từng sống trong căn nhà thuê chung với một số sinh viên khác.

Việc công chúa 18 tuổi Catharina-Amalia lựa chọn học ở Amsterdam đã phá vỡ truyền thống hoàng gia khi hầu hết các thành viên hoàng gia đều học ở Đại học Leiden, Hà Lan. Cha công chúa, Vua Willem-Alexander, tốt nghiệp ngành lịch sử năm 1993. Các Nữ hoàng Beatrix và Juliana, cũng như em gái của Nữ hoàng Beatrix, Margriet, cũng học ở Leiden.

Công chúa Amalia từng làm công việc phục vụ bàn trong những năm đi học. Công chúa từng nói trong một cuốn tiểu sử xuất bản năm ngoái rằng, cô đang lên kế hoạch sẽ làm trong lĩnh vực dịch vụ công cộng và không muốn sớm ngồi lên ngai vàng.

Năm ngoái, công chúa Amalia đã viết thư cho Thủ tướng để từ bỏ quyền hưởng thu nhập 1,6 triệu Euro (tương đương 38 tỷ đồng) một năm vì nhận số tiền này sẽ khiến cô cảm thấy "không thoải mái".

Con gái lớn của Vua Willem-Alexander nói rằng cô không muốn nhận khoản tiền trợ cấp của mình cho đến khi cô thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia thích hợp.

Thời điểm đó, công chúa viết: "Vào ngày 7/12/2021, tôi tròn 18 tuổi và theo luật, tôi sẽ nhận được trợ cấp. Tôi cảm thấy không thoải mái với điều này vì tôi chưa làm được gì để xứng đáng nhận khoản tiền đó. Ngoài ra, nhiều học sinh khác vẫn đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong đại dịch này".

Truyền thông Hà Lan cho biết, Amalia là nhân vật hoàng gia đầu tiên của Hà Lan từ chối khoản thu nhập và trợ cấp không phải đóng thuế.