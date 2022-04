"Cơn lốc khoa học Paragon" của học sinh trường Ams

Học sinh trường Ams tại sự kiện Science Tornado 2021.

Science Tornado 2021 là một chuỗi các sự kiện khoa học phi lợi nhuận bao gồm nhiều tiền sự kiện và một buổi triển lãm chính được tổ chức bởi câu lạc bộ Khoa học mở (Society of Open Science) của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Trải qua 7 năm tổ chức thành công với nhiều chủ đề khác nhau, Science Tornado đã thu hút sự ủng hộ từ hàng nghìn các học sinh và các bậc phụ huynh.

Năm nay, triển lãm Science Tornado đã quay trở lại với mùa thứ 8 cùng chủ đề Paragon. Với châm ngôn "Khoa học là cánh cửa tri thức, chờ đợi con người tới mở để khám phá những vùng chân trời mới", khi tham gia Science Tornado, người xem sẽ được tiến gần hơn tới nơi màu nhiệm của khoa học đặc sắc và kỳ thú. Từ đó, tìm tòi ra những viên kim cương đẹp nhất - đó cũng là kiến thức và niềm đam mê đối với bộ môn khoa học.

Đồng thời, Science Tornado cũng tạo ra một sân chơi mới lạ không chỉ giúp những ai có niềm đam mê với lĩnh vực này được giao lưu và học hỏi lẫn nhau, mà còn lan tỏa niềm đam mê ấy tới đông đảo cộng đồng.

Thí nghiệm: Bàn tay lửa

Thí nghiệm: Ruben Tube

Thí nghiệm: Fire Tornado

Đặc biệt, sự kiện kỷ niệm 8 năm Science Tornado hoạt động, bao gồm 8 khu với 8 hoạt động, 8 chủ đề khác nhau về Lý, Hóa, Sinh, DIY và Science Board Game (SB).

Đặc biệt năm nay Science Tornado 2021 còn tổ chức thêm khu Hightech với những món đồ công nghệ cao kì thú và thú vị.

Đến với khu Lý, Hóa, Sinh, Hightech người tham gia sẽ được chứng kiến những thí nghiệm hay, độc đáo, được đưa ra những giải thích cặn kẽ giúp nâng cao tri thức.

Hơn thế, đến với triển lãm, người tham gia sự kiện còn có cơ hội trải nghiệm việc làm những món đồ khoa học trong khu DIY, và chơi những trò chơi thú vị trong khu Science Board Game.

Board Game.

Bạn Nguyễn Đức Khải - trưởng BTC Science Tornado 2021 đã chia sẻ: "Tuy đã bị lùi đến cả nửa năm do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng chúng em rất vui khi hôm nay triển lãm đã được diễn ra. Chúng em cảm thấy tự hào về một hoạt động có ý nghĩa mình đang làm và cả sự đoàn kết của cả BTC khi quyết tâm phải diễn ra triển lãm bằng mọi giá. Toàn bộ việc chuẩn bị cho sự kiện, từ lên kế hoạch nội dung các hoạt động, trang trí đến mời gọi truyền thông đều do chúng em, CLB Society of Open Science, tự làm và triển khai'.'

Science Tornado là một sự kiện vô cùng bổ ích và thú vị, mang đến những trải nghiệm quý báu cho cộng đồng những người yêu khoa học. Trải qua 8 năm tổ chức thành công, sự kiện đã khẳng định được sự uy tín với cộng động các bạn trẻ.