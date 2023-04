Chuyện tình của "Cô Em Trendy" Khánh Linh: Còn yêu sẽ quay về bên nhau

Mới đây, "Cô Em Trendy" Khánh Linh trở thành tâm điểm chú ý khi được bạn trai lâu năm Vũ Minh Kông cầu hôn lãng mạn trên du thuyền. Nàng fashionista đăng tải loạt ảnh hạnh phúc cùng dòng chia sẻ: "Sắp theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi".

Sau màn cầu hôn, nhiều người đã dành lời chúc phúc đến Khánh Linh, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt của cặp đôi.

Mối duyên bắt đầu từ buổi chụp lookbook

Mỗi lần nhớ đến lần đầu gặp gỡ, Khánh Linh lại cảm thấy vui vẻ vì những ấn tượng ngây ngô về người ấy.

Cô chia sẻ với Dân trí: "Linh và anh Kông gặp nhau trong một lần Linh đi chụp lookbook cho thương hiệu thời trang mà anh điều hành".

Ấn tượng đầu tiên của nàng fashionista về người yêu là anh khá khó tính, có phần "điệu", lại am hiểu về váy áo. Sự kĩ tính trong công việc thậm chí còn khiến Khánh Linh nghĩ rằng, anh không thích con gái.

Dù vậy, hình ảnh một chàng trai làm việc chỉn chu và có niềm đam mê với thời trang đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nàng mẫu lookbook lúc bấy giờ.

Khánh Linh cùng bạn trai có tình yêu đáng ngưỡng mộ. Cả hai luôn đồng hành ủng hộ nửa kia. (Ảnh: FBNV).

"Linh còn tâm sự với bạn về anh và nhận được lời khuyên: Nếu muốn biết anh có thích con gái hay không thì thử tán đi!", fashionista Hà thành kể lại.

Trùng hợp, thời điểm gặp chồng tương lai, Khánh Linh mới chia tay người yêu. Vì thế, cô quyết định nói chuyện làm quen và rủ anh đi chơi. Gặp đúng người đúng thời điểm, càng trò chuyện, hai người lại càng thêm tò mò về nhau.

Cả hai chính thức hẹn hò vào năm 2016 và cùng nhau đồng hành trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Hành trình 7 năm nhiều lần hợp tan

"Cô Em Trendy" Khánh Linh nổi tiếng với mối tình bền chặt cùng bạn trai doanh nhân nhưng cũng có không ít lần, đôi trẻ tuyên bố "đường ai nấy đi".

Khánh Linh chia sẻ, mỗi lần chia tay như một phép thử, khiến cả hai nhận ra người kia chính là mảnh ghép không thể thiếu trong đời mình. Từ đó, thôi thúc bản thân phải thay đổi để một lần nữa trở về bên nhau.

Khi mới bắt đầu chuyển vào TPHCM để theo đuổi sự nghiệp thời trang, Vũ Minh Kông luôn là người sát cánh bên Khánh Linh.

"Anh là một trong những thành viên quan trọng của ê-kíp thuở sơ khai của Linh", cô bật mí với Dân trí.

Minh Kông là người đứng sau ủng hộ và giúp đỡ Khánh Linh trong hành trình trở thành fashionista nổi tiếng. (Ảnh: @klinhnd).

Theo đuổi công việc fashionista chuyên nghiệp và là nhà sáng tạo nội dung, Khánh Linh thường xuyên phải đăng tải hình ảnh, đi công tác xa. Trong những chuyến chinh phục tuần lễ thời trang ở nước ngoài, bạn trai không ngại khó ngại khổ, đứng phía sau trở thành trợ lý kiêm nhiếp ảnh gia cho cô.

Minh Kông không quản ngại nắng mưa đứng đợi Khánh Linh xem show, cùng cô đi khắp nơi vì không muốn người yêu phải "chiến đấu" một mình. Nàng fashionista cho hay, bạn trai chụp ảnh luôn đẹp xuất sắc, "tay xách nách mang" túi, áo, camera vì sợ cô hay quên…

Nhờ sự chăm sóc của người yêu, Khánh Linh đã giành được một số thành tựu nhất định sau những lần tới "kinh đô thời trang" lớn tại Paris (Pháp), Milan (Ý)...

Nhiều dân mạng dành lời khen cho sự đẹp đôi của Khánh Linh và người yêu. (Ảnh: @vuminhkong).

Không chỉ vậy, Khánh Linh - Minh Kông còn khiến nhiều ngưỡng mộ khi cùng sống trong căn penthouse tiền tỷ, được trang trí nội thất theo phong cách hiện đại, tràn đầy tính nghệ thuật.

Tháng 9/2022, Khánh Linh gây bất ngờ khi tiết lộ đã chia tay bạn trai lâu năm do không còn cảm thấy phù hợp. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, cặp đôi quyết định "yêu lại từ đầu" và hứa sẽ trân trọng, không bao giờ buông tay nửa kia.

Cái kết viên mãn cho chuyện tình đẹp

Để tạo bất ngờ cho bạn gái, Vũ Minh Kông đã chuẩn bị rất kỹ càng cho màn cầu hôn lãng mạn. Anh đã cùng với ê-kíp bí mật dàn dựng một chuyến "công tác" đặc biệt cho Khánh Linh. Ngay cả khi đã lên du thuyền, cô vẫn chưa biết kế hoạch này.

Trước đó, Minh Kông còn cẩn thận mua nhẫn và vẽ lên hộp nhẫn màu hồng yêu thích của bạn gái để khiến nó trở nên "độc nhất vô nhị". Ngoài ra, anh còn mời những người bạn thân thiết nhất của Khánh Linh đến Phú Quốc dự bữa tiệc đêm hậu cầu hôn, khiến cô không khỏi bất ngờ.

"Chuyến đi chơi hôm đó trúng hôm sóng to, mọi người vật vã, mặt ông kia xanh lè. Linh nghĩ sao có chút sóng mà đã say nhỉ? Hóa ra chuẩn bị tinh thần say cả sóng.

Đang đứng, tự nhiên ông kia quỳ quỳ, Linh tưởng bị ngã lết lết, xong còn hét lên: Ơ anh làm gì đấy?", Khánh Linh chia sẻ về thời điểm nhận lời cầu hôn từ bạn trai.

Khánh Linh hạnh phúc, xúc động khi được bạn trai cầu hôn. (Ảnh: @klinhnd).

Bao lần "gương vỡ lại lành", Khánh Linh - Minh Kông cuối cùng cũng chính thức đi đến giai đoạn tình yêu "đơm hoa kết trái", tiến tới một đám cưới viên mãn.

Sau màn cầu hôn lãng mạn trên du thuyền, cặp đôi đang dần chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho ngày trọng đại, từ ảnh cưới đến không gian hôn lễ. Mọi người đều đang mong chờ được thấy nàng fashionista Việt trong chiếc váy cưới tinh khôi lộng lẫy.