Chiếm sóng hè này là sự kiện âm nhạc "biển" đầu tiên tại TPHCM, bạn đã biết chưa?

The Chill Fest đang là chuỗi sự kiện âm nhạc nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của giới trẻ. The Chill Fest đã "gây bão" tại Cần Thơ và Đà Lạt với sự tham gia của hàng nghìn người. Chương trình do bia Saigon Chill tổ chức ghi điểm nhờ những màn trình diễn hoành tráng cùng các hoạt động thú vị, đậm chất riêng.

Nhiều người mong chờ sự kiện được tổ chức tại TPHCM. Mới đây, BTC đã xác nhận sự kiện sẽ diễn ra tại quận 7, TPHCM vào ngày 10/9. Diễn ra vào dịp cuối tuần lại đúng lễ Trung Thu nên The Chill Fest TPHCM hứa hẹn sẽ là điểm đến của nhiều bạn trẻ.

DLow biểu diễn tại The Chill Fest Đà Lạt.

Có rất nhiều điều thú vị đáng để mong chờ ở sự kiện này. Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình đều là những cái tên có lượng fan đông đảo với nhiều bản hit như Bích Phương, Karik, Trọng Hiếu, HIEUTHUHAI, DLow. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các DJ nổi tiếng như DJ Wukong, DJ Mynhon, DJ Justin James, Đại An…

Những nghệ sĩ này hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn hấp dẫn, sôi động khiến fan không thể ngừng nhún nhảy.

Sự kiện The Chill Fest cùng dàn nghệ sỹ đình đám.

Concept đậm chất mùa hè cũng là một điểm cộng của The Chill Fest. Sự kiện này đã đầu tư mang không khí như một bãi biển để bạn có cảm giác như mình đang đi nghỉ ở một nơi rất sôi động và náo nhiệt.

The Chill Fest còn có 2 hoạt động thú vị là săn vé VIP và "Bắt chill phiêu hè". Với vé VIP, bạn có thể "săn" vé bằng cách tham gia chương trình trên fanpage bia Saigon Chill. Với tấm vé này, bạn sẽ có đặc quyền đứng tại một khu vực riêng sát sân khấu để tận hưởng mọi màn trình diễn ở khoảng cách gần nhất.

Với "Bắt chill phiêu hè", tại chương trình, bạn có thể tham gia thử thách và có cơ hội nhận 10 triệu đồng tiền mặt cùng iPhone 12.

Đây chắc chắn là sự kiện thú vị nhất cuối tuần này. Tham gia The Chill Fest tại TPHCM ngay thôi.