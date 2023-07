Chàng trai Hà Nội tiết lộ câu chuyện "come out" (công khai giới tính) của mình trên sóng truyền hình: "Khoảng 10 năm trước, khi come out, gia đình tôi liên tục xảy ra tranh cãi, xung đột. Khi đó, vì còn quá trẻ, chưa sẵn sàng đối mặt với điều đó nên tôi chọn cách "thoát ly" là vào TPHCM sinh sống" (Ảnh: FBNV).