Chàng trai dân tộc Rơ Ngao chơi các bản nhạc "hit" trên đàn đá

Chàng trai Tây Nguyên đam mê đàn đá

A Khis là người dân tộc Rơ Ngao (một nhánh của dân tộc Ba Na), xuất thân từ một gia đình làm nông ở Kon Tum. Anh là con thứ hai trong nhà.

Yêu thích âm nhạc từ khi 17 tuổi, Khis đã tự tập đánh đàn guitar mà không qua bất cứ trường lớp nào. Sau đó, anh tiếp tục tập sang các loại nhạc cụ khác.

Gần đây Khis được cộng đồng mạng biết đến nhờ bản cover ca khúc Waiting for you của ca sĩ Mono qua chiếc đàn đá do chính anh tự tay làm ra.

Khis và chiếc đàn đá mà anh tự làm ra (Ảnh: NVCC).

Nói về niềm đam mê âm nhạc của mình, A Khis chia sẻ: "Mình có đam mê với âm nhạc từ rất lâu rồi và cũng tìm hiểu cây đàn đá đến nay đã được 3 năm. Vì yêu thích với âm nhạc, mình muốn cover lại các ca khúc theo một cách đặc biệt nhất.

Bản thân tự tạo ra chiếc đàn đá, chính vì vậy cover trên chính sản phẩm của mình tạo ra khiến mình rất hứng thú".

Dù không được học qua trường lớp nào về âm nhạc, nhưng Khis vẫn thu hút rất đông người hâm mộ khi anh cover lại các ca khúc nổi tiếng. Điều đặc biệt nhất ở những bản cover của anh là đã giới thiệu được cho mọi người cây đàn đá truyền thống của đồng bào Tây Nguyên.

Chàng trai Kon Tum chơi bản nhạc Waiting for you trên đàn đá (Video: NVCC)

Chiếc đàn đá tưởng chừng như khá thô sơ cũng là cả một quá trình anh tỉ mỉ chọn lựa vật liệu và thực hiện để tạo ra một nhạc cụ có những âm thanh tuyệt vời nhất.

A Khis đã học hỏi từ các nghệ nhân trong làng và kiên trì tập luyện trong thời gian dài. Sau này, anh đã có thể tự mình tạo ra những chiếc đàn đá và những loại nhạc cụ dân tộc khác nhau như: đàn t'rưng, đàn tre, klông-pút...

Chia sẻ về sự gắn bó với chiếc đàn đá, Khis nói: "Trước đây, mình có quen với một vài nghệ nhân và học hỏi từ nghệ nhân làm đàn. Để tạo ra một chiếc đàn đá rất khó và vất vả, nhất là ở khâu khảo sát đá. Vì đàn tạo nên từ loại đá hiếm có nên phải mất khoảng 3 tuần mới có thể hoàn thành một chiếc đàn đá.

Hiện tại, ở Việt Nam chưa có trường lớp nào đào tạo về bộ môn này cả, nhưng với sự đơn giản của nhạc cụ truyền thống ít thanh âm thì việc học chơi đàn cũng dễ thôi. Sự khác biệt chủ yếu là ở kỹ thuật chơi của từng người.

Đối với mình, việc chuyển đổi các bài hát nhạc trẻ để chơi trên đàn đá rất dễ bởi vì mình đã quen, hiểu được các ưu và nhược điểm của đàn đá".

Chiếc đàn đá do Khis tạo ra (Ảnh: NVCC).

Những bản nhạc cover của Khis luôn đem đến cho người nghe nét đặc biệt bởi âm thanh phát ra từ cây đàn đá. Dù đam mê nhạc trẻ nhưng anh cũng không quên đi nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Ngược lại, anh Khis muốn tạo nên sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đầy màu sắc.

Không học qua trường lớp nhưng có cảm âm tốt

Theo Khis chia sẻ, âm nhạc là niềm đam mê của anh và cũng giúp anh kiếm được thêm thu nhập từ việc chơi nhạc ở một số sự kiện nhỏ. Nguồn cảm hứng sáng tạo âm nhạc của Khis là nhờ thần tượng của anh, chính là ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

"Mình rất thích ca sĩ Sơn Tùng M-TP, cách anh ấy phát triển âm nhạc cũng giúp mình có cảm hứng hơn khi làm việc. Dù có thất bại nhưng mình vẫn luôn muốn cố gắng từng ngày để bản thân có thể tốt hơn.

Sơn Tùng cũng có câu nói: "Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu được những cảm giác không ai chịu được" và mình cũng hy vọng mình có thể chịu được những áp lực của cuộc sống để tạo nên những điều tốt đẹp nhất", Khis nói.

Khis luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân

Xuất thân từ một gia đình làm nông, chính vì vậy Khis cũng không có được những điều kiện tốt để phát triển được niềm đam mê của bản thân. Nhưng không vì vậy mà chàng trai trẻ này chùn bước.

Chia sẻ và sở thích cover các ca khúc nhạc trẻ, Khis nói: "Mình cover rất nhiều nhạc trẻ và đăng lên nền tảng mạng xã hội, sở thích này cũng chỉ bắt nguồn từ những phút tư duy ngẫu hứng của mình, không nhớ rõ là bắt đầu vào lúc nào.

Cá nhân mình cảm âm khá tốt rồi nên chỉ cần nghe thuộc giai điệu là có thể chơi được luôn, chỉ cần chỉnh sửa ở các điểm luyến láy của bài hát và đó cũng là kỹ thuật khó của bộ môn đàn đá này".

Theo như những chia sẻ của Khis, những video anh đăng tải trên mạng chỉ để thỏa mãn đam mê của bản thân chứ chưa từng có ý định tham gia showbiz.

"Mình chỉ đăng các bài hát lên để mọi người được thưởng thức thôi, chứ cũng chưa có ý định gì nhiều về tham gia showbiz. Mình cũng không được học gì nhiều, nên điều đó có lẽ hơi xa vời với mình", Khis nói.

Không được học qua trường lớp về âm nhạc nhưng Khis vẫn đang phấn đấu từng ngày để bản thân được thỏa mãn với đam mê. Đặc biệt, anh còn đang truyền cảm hứng đến với nhiều bạn trẻ về tính hấp dẫn của các nhạc cụ dân tộc.