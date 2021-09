Câu thoại "Ai ở đâu ở yên đó" thay đổi: Dân mạng vui như giao thừa đón Tết

Dân trí Trong mấy tháng qua, người dân TPHCM đã quen thuộc với câu thoại "Ai ở đâu ở yên đó" khi kết nối cuộc gọi qua sóng viễn thông. Tuy nhiên hiện nay, câu thoại ấy đã thay đổi đem đến sự lạc quan.

Các hoạt động thể dục, thể thao tại TPHCM được mở lại có điều kiện (Ảnh: Hải Long).

Theo chỉ thị mới của TPHCM, địa phương này từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, mở lại hoạt động khu vực sản xuất, dịch vụ.

Từ 1/10, TPHCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh. Việc nới lỏng sẽ được triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu, mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn". Thành phố hướng tới sử dụng một ứng dụng, mã QR thống nhất trong quản lý.

Theo đó, các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân được hoạt động. Các hoạt động tổ chức theo nhóm tối đa 15 người. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, được hoạt động tối đa 100 người.

Trước đó, trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân liên tục nhận được những hướng dẫn, khuyến cáo chống dịch từ Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

Một trong các biện pháp tuyên truyền chống dịch là các nhà mạng viễn thông áp dụng tại TPHCM là liên tục phát thông điệp: "Đề nghị người dân ai ở đâu ở yên tại đó, tuân thủ quy tắc 5K..." vào thời điểm chờ kết nối cuộc gọi.

Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng ở TPHCM đồng loạt đăng bài viết vui mừng thông báo rằng thông điệp chống dịch qua sóng viễn thông ở địa phương này đã thay đổi.

Dân mạng phấn khởi khoe "phát hiện" thông điệp chống dịch Covid-19 trên sóng viễn thông đã thay đổi tích cực hơn.

Sở dĩ người dân TPHCM tỏ ra phấn khởi khi nhận ra thông điệp "ai ở đâu ở yên đó" thay đổi là bởi thông điệp mới cho thấy thành phố này đang điều chỉnh phương án ứng phó với dịch bệnh, theo đó có những bước đi thận trọng, thích ứng với cuộc sống có dịch Covid-19.

Cụ thể, thông điệp mới mà người dân TPHCM được nghe khi kết nối cuộc gọi qua sóng viễn thông là: "Ủy ban nhân dân TPHCM kính chúc người dân mạnh khỏe, an lành. Đề nghị luôn bình tĩnh, thận trọng và điều chỉnh thói quen thích ứng với cuộc sống có dịch Covid-19".

Nghệ sĩ Hữu Châu cũng hào hứng khoe tin vui này.

Ngay khi thông điệp mới được áp dụng, hàng loạt cư dân mạng hồ hởi đăng bài viết chia sẻ, nhận định rằng đây là tín hiệu lạc quan cho người dân toàn thành phố.

Bạn Huyền Trân chia sẻ: "Nghe thông điệp mới mà cảm thấy như hôm nay là giao thừa, vui như đón Tết".

Bạn Trần Tú nói đùa rằng: "Mấy tháng nay toàn nghe câu kia giờ đổi câu này có chút không quen, nhưng vẫn cảm thấy rất háo hức".

Người dân TPHCM coi sự thay đổi thông điệp chống dịch này là tín hiệu lạc quan.

Dân mạng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho việc thay đổi thông điệp này.

Huy Khánh

Ảnh: Chụp màn hình FB