Cặp sinh đôi Nhật Bản "gây sốt" vì dao kéo toàn bộ gương mặt giờ ra sao?

Trước khi phẫu thuật, cặp song sinh trông rất khác biệt so với hiện tại. Họ vốn đã có gương mặt xinh xắn với mái tóc đen tự nhiên, mang nét đẹp tự nhiên của con gái Nhật Bản. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, hai chị em đã có ám ảnh về việc phải thay đổi ngoại hình. Sau mỗi lần nhan sắc bị so sánh với nhau, họ lại đứng trước gương và tìm kiếm những khuyết điểm trên gương mặt. Đó dường như là lý do khiến cặp sinh đôi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên giống nhau (Ảnh: IGNV).