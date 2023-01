Các nữ sinh xinh đẹp gửi lời chúc Tết độc giả báo Dân trí

Thái Thùy Trang - Đại học Thương mại

Nữ sinh Thái Thùy Trang (Ảnh: Tracy Studio).

"Năm 2022 với nhiều khó khăn và thử thách đã qua đi, Thùy Trang xin chúc độc giả báo Dân trí một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và có thể hoàn thành những mong ước còn chưa trọn vẹn từ năm cũ. Năm mới đến, hãy đón đợi những điều tốt đẹp phía trước với tất cả nguồn năng lượng tích cực nhất, bạn nhé!

Thùy Trang hài lòng với những gì đã đạt được trong năm 2022 (Ảnh: Tracy Studio).

Riêng bản thân Trang, mình cảm thấy hài lòng với năm qua, vì đã trọn vẹn ước mơ, chạm đến cánh cổng đại học, được học ngành yêu thích và thử sức với công việc có nhiều trải nghiệm. Tất nhiên, bản thân Trang sẽ luôn nỗ lực hết mình để năm mới 2023 sẽ trở nên rực rỡ và thành công hơn trên con đường mà mình đã lựa chọn".

Đặng Hương Giang - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

"Bước vào năm học cuối cùng trên giảng đường đại học đã khiến cho mình không còn quá nhiều thời gian với công việc làm người mẫu ảnh nữa, nhưng đổi lại mình học được rất nhiều những kiến thức, kĩ năng cùng với những trải nghiệm mà chỉ thông qua việc học và thực tập thực tế mới có được. Giờ đây mình đã có thể tự tin vào những kiến thức mà mình học được trên giảng đường có thể giúp mình áp dụng vào thực tế trong công việc của mình sau này.

Nữ sinh Đặng Hương Giang (Ảnh: Cộng Studio).

Năm 2022 vừa qua của mình là năm của những chuyến đi. Mình đã có nhiều chuyến đi cùng với những người thân yêu của mình. Mình có thêm trải nghiệm mới lạ trong cuộc sống, rút ra được nhiều bài học cho bản thân. Năm 2022 cũng cho mình cơ hội để học và trải nghiệm công việc làm các sản phẩm thủ công từ len. Mình đã có những thành quả đầu tay hết sức dễ thương cũng như dần trở nên thành thạo hơn với bộ môn này.

Giang không ngừng hy vọng vào một năm 2023 nhiều thành công (Ảnh: 9.AM Studio).

Bước sang năm mới 2023, mình hy vọng có thể hoàn thiện bản thân hơn nữa, hoàn thành chương trình học ở đại học và bắt đầu sự nghiệp của bản thân. Năm 2023, Hương Giang xin gửi tới mọi người lời chúc năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và thành công".

Nguyễn Huyền - Học viện Tài chính

"Chúng ta đã cùng nhau đi qua thêm một năm nữa đầy khó khăn để rồi khoảnh khắc này chúng ta ngồi lại và biết ơn về tất cả. Cảm ơn những người đã giúp đỡ, cảm ơn những người luôn bên cạnh trong suốt một năm vừa qua, cảm ơn những gì ta đã đạt được và cũng cảm ơn bản thân đã không ngừng cố gắng.

Nguyễn Huyền khép lại năm 2022 với sự hài lòng (Ảnh: Hiếu Râu).

Mình tin rằng 2023 sẽ là một năm để chữa lành tất cả - một năm của những niềm vui, hạnh phúc và sự may mắn, để rồi thứ còn lại sau cuối sẽ là nụ cười, là ấm áp yêu thương.

Cô cảm thấy hạnh phúc khi đón Tết bên cạnh người thân (Ảnh: Tuấn Hùng).

Chúc cho tất cả mọi người có một năm 2023 thật bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Năm mới với nhiều dự định mới và còn cả những dự định đang dang dở, mong cho tất cả những dự định của chúng ta sẽ sớm đạt được. Cuối cùng, chúc mọi người đón tết Quý Mão thật đầm ấm, yên vui bên gia đình và bạn bè".

Huỳnh Thanh Thơ - Trường Đại học Văn Lang

2022 là một năm khá thành công với Thanh Thơ (Ảnh: NVCC).

"Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt năm cũ, chúng ta hãy cùng nhau đón năm mới với những hy vọng mới. Thơ xin gửi lời chúc mừng năm mới 2023 đến tất cả mọi người luôn đong đầy hạnh phúc, giữ trọn lộc tài, thắt chặt phú quý, giữ mãi an khang. Chúc các bạn luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra nhỏ giọt, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười "hi hi".

Năm 2022, mình may mắn tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế thời trang, trường Đại học Văn Lang và sau đó được đồng hành cùng một số dự án của các nghệ sĩ với vị trí stylist và nhà thiết kế. Đây cũng là một niềm vinh hạnh lớn của mình và là bước đầu cho chặng đường sự nghiệp thời trang phía trước.

Năm 2023 mình vẫn tiếp tục làm công việc yêu thích đồng thời phát triển thêm công việc kinh doanh thời trang của riêng mình. Ngoài ra, năm mới mình dành thêm thời gian để đi du lịch, nghỉ ngơi, chăm chút cho bản thân và gia đình".

Phùng Thị Huyền Trang - Trường Đại học Kinh tế quốc dân

"Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã trải qua một năm 2022 với những câu chuyện buồn có, vui có và hơn hết là những kỷ niệm đặc biệt cùng những thành công cho riêng mình. Mong rằng 2022 sẽ giữ lại muộn phiền của chúng ta và đón chào một năm 2023 khởi sắc với nhiều điều hạnh phúc hơn.

Huyền Trang đón đợi những trải nghiệm mới vào năm 2023 (Ảnh: NVCC).

Những ngày cận Tết, ai cũng đều đang chuẩn bị cho hành trình về quê ăn tết hay tất bật sửa sang tổ ấm nhưng đâu đó ở góc phố Hà Nội là hình ảnh của những người vô gia cư, những đứa trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa vẫn đang miệt mài kiếm từng đồng bạc lẻ chỉ đủ ăn tạm qua ngày mà chẳng dám mơ ước cao sang tới một cái tết ấm no.

Trang hy vọng không chỉ riêng Trang mà mỗi người trong chúng ta khi gặp những hoàn cảnh bất hạnh có thể giúp đỡ họ một chút quần áo, một chút đồ ăn thức uống, tuy không nhiều nhưng với họ là món quà tuyệt vời.

Cô gái này hướng tới những điều lạc quan, vui vẻ để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn (Ảnh: NVCC).

Cuối cùng, Huyền Trang xin chúc cho tất cả mọi người có một năm Quý Mão dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Chúc cho những dự định đang ấp ủ của chúng ta sẽ được thực hiện trong năm mới này".