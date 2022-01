Biến chủng Omicron phủ bóng đen lên kế hoạch du học của nhiều bạn trẻ

Tình hình dịch bệnh đã khiến nhiều bạn trẻ ở khắp nơi trên thế giới phải gác lại kế hoạch du học (Ảnh: Adobe Stock).

Theo số liệu thống kê của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, đại dịch đã làm giảm 55% số lượng sinh viên đi du học, từ 5,9 vạn người của năm 2019 xuống còn 2,6 vạn người trong năm 2020.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp do biến chủng mới, chính phủ Ấn Độ đã ra thông báo sẽ không khai thác bất kỳ chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ nào cho đến ngày 31/1/2022. Cục An ninh vận tải Hoa Kỳ cũng cho biết có ít hơn 16% hành khách đi qua sân bay so với thường lệ.

Trước tình hình này, nhiều bạn trẻ phải thay đổi, hủy bỏ kế hoạch học tập ở nước ngoài vì lệnh hạn chế đi lại và tình hình kí túc xá sắp phải đóng cửa. Điều đó đồng nghĩa với việc các cơ sở giáo dục đại học tại các quốc gia lớn như Anh, Australia và Mỹ đứng trước nguy cơ có lượng du học sinh giảm đáng kể trong các học kỳ sắp tới.

Tuy nhiên, chính phủ các nước trên thế giới đang đẩy mạnh các đợt tiêm chủng để đối phó với biến chủng mới. Ấn Độ đã thực hiện hơn một tỷ ca tiêm phòng Covid-19 kể từ đầu năm. Bên cạnh việc hoàn thành 2 mũi vaccine, sinh viên cũng có thể lựa chọn thêm mũi tiêm nhắc lại khi đi du học.

Vương quốc Anh, điểm đến du học mơ ước của nhiều bạn trẻ hiện đang ghi nhận 90.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, trong đó có hơn 10.000 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa ra chỉ thị mới; theo đó, du học sinh quốc tế đến Anh và đã tiêm hai liều vaccine sẽ được tiêm mũi nhắc lại. Du học sinh có thể dễ dàng tiếp cận các mũi tiêm tăng cường tại các phòng khám, trung tâm y tế không cần đặt lịch trước. Nghiên cứu gần đây cho thấy các mũi tiêm tăng cường có hiệu quả rõ rệt trong việc phòng chống biến chủng Omicron.

Việc các quốc gia đột ngột đóng cửa biên giới cũng để lại nhiều bất lợi cho du học sinh. Ứng phó với lệnh cấm bay, tần suất chuyến bay giảm, thời gian chờ phê duyệt thị thực kéo dài, quy tắc kiểm dịch phức tạp hay nhiều hạn chế khác đã làm tăng tổng chi phí đi lại và chi phí sinh hoạt ở xứ người của nhiều bạn trẻ. Một số bạn đã bỏ ý định đi du học vì không còn lựa chọn nào khác. Thống kê cho thấy 40% sinh viên bị mất cơ hội thực tập và cơ hội việc làm. Bên cạnh đó, 13% sinh viên phải trì hoãn việc tốt nghiệp do hoàn cảnh dịch bệnh.

Học online là giải pháp cho ngành giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp (Ảnh: Ava Parsons).

Với những bất ổn do biến thể mới gây ra, lựa chọn cấp bằng trực tuyến với các trường đại học quốc tế hiện là lựa chọn phù hợp nhất. Từ chương trình cử nhân đến chương trình thạc sĩ, người học có thể tận dụng cơ hội này để tham gia các chương trình giáo dục quốc tế ngay tại nhà mà không phải đối mặt với những hạn chế phức tạp về đi lại hay gánh nặng về tài chính. Hơn nữa, các chuyên gia có thể tiếp tục học tập nghiên cứu và làm việc cùng lúc.

Các khóa học trực tuyến không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự linh hoạt, chương trình giảng dạy sáng tạo, khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên chất lượng và được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó, với "sự đổi mới" là trọng tâm của công nghệ giáo dục (EdTech), sinh viên giờ đây có thể kết nối và tương tác với các bạn học trên toàn thế giới. Điều này không chỉ giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp mà còn cung cấp cho sinh viên trải nghiệm đại học toàn diện hơn.

Đây có thể là một cơ hội tuyệt vời cho những bạn trẻ có nguyện vọng đi du học. Nhiều tổ chức và chính phủ nước ngoài hiện đang cung cấp các cho sinh viên quốc tế các chính sách hỗ trợ. Sinh viên có thể xem xét các khóa học trực tuyến để đạt được mục tiêu học tập và mục tiêu nghề nghiệp của bản thân trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra.