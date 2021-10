17 đội lọt vào chung khảo cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin" 2021

Dân trí Từ 101 đội thi tới từ 8 nước ASEAN, vòng sơ khảo cuộc thi "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2021" đã tìm ra 17 đội thi xuất sắc vào vòng chung khảo.

Lễ khai mạc vòng thi sơ khảo sinh viên với An toàn thông tin ngày 16/10. (Ảnh: VNISA)

Vòng thi sơ khảo cuộc thi sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021 đã được tổ chức trực tuyến (online) tại Hà Nội.

Đây là cuộc thi thường niên do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức.

Ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VNISA, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, năm nay là năm có nhiều đội các nước ASEAN tham gia nhất.

"Chúng tôi mong muốn cuộc thi sẽ truyền thêm cho các sinh viên, những chuyên gia an toàn thông tin tương lai niềm đam mê nghề nghiệp và khao khát chinh phục các thử thách trong cuộc sống. Cuộc thi luôn có sự đổi mới, phát triển để tiếp tục nâng cao quy mô và chất lượng theo hằng năm, trở thành sân chơi hấp dẫn, hữu ích về an toàn thông tin, thu hút ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam và các nước trong khu vực tham gia", ông Vũ Quốc Thành cho biết.

Được biết năm nay, cuộc thi đón nhận sự tham gia của 101 đội thi, gồm có 73 đội của 30 trường đại học, học viện Việt Nam và 28 đội thuộc 18 trường của 7 nước ASEAN khác (Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Singapore và Thái Lan).

Sau vòng sơ khảo diễn ra hôm 16/10, cuộc thi đã lựa chọn ra 17 đại diện lọt vào vòng chung khảo, sẽ thi đấu vào ngày 13/11 tới đây.

Cuộc thi "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2021" diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Theo Ban tổ chức, đây là cuộc thi về an toàn thông tin duy nhất dành riêng cho sinh viên đại học ở khu vực ASEAN cũng như ở châu Á. Cuộc thi được VNISA duy trì tổ chức hàng năm với trách nhiệm xã hội nhằm đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực ngành an toàn thông tin, thúc đẩy thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược an toàn không gian mạng quốc gia.

Cuộc thi cũng là hoạt động thực tiễn triển khai các đề án về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025, đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Nguyễn Nguyễn