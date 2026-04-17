Việt Nam - Na Uy thúc đẩy đàm phán FTA, mở rộng hợp tác bền vững

Chiều 17/4, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Cao Huy đã tiếp và làm việc với bà Ragnhild Systad, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy. Cuộc gặp tập trung trao đổi về tiến độ đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối EFTA, cùng các nội dung liên quan đến lao động và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy tiếp Quốc vụ khanh Na Uy (Ảnh: Minh Hiền).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Huy cho biết Việt Nam và Na Uy đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1971 và duy trì hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua. Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đại diện phía Na Uy bày tỏ cảm ơn Bộ Nội vụ đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời cho biết đây là lần đầu bà đến Việt Nam. Chuyến công tác lần này của đoàn Na Uy tập trung vào đàm phán FTA giữa Việt Nam và khối EFTA, với kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Kỳ vọng sớm hoàn tất đàm phán FTA Việt Nam - EFTA

Quốc vụ khanh Na Uy cho biết hai bên đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA, kỳ vọng có thể sớm kết thúc đàm phán và tiến tới ký kết trong thời gian tới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, các bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi, lắng nghe và hợp tác chặt chẽ nhằm thu hẹp khác biệt.

Theo bà, hiện vẫn còn một số vấn đề chưa đạt được đồng thuận, đặc biệt trong các nội dung liên quan đến thương mại và phát triển bền vững. Đây cũng là những nội dung hai bên đang tiếp tục trao đổi để đi đến thống nhất chung.

Thứ trưởng Cao Huy nhất trí với quan điểm trên, khẳng định Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán, hướng tới các nội dung còn lại của hiệp định.

Hai bên kỳ vọng sớm hoàn tất đàm phán FTA Việt Nam - EFTA (Ảnh: Minh Hiền).

Theo Bộ Nội vụ, FTA giữa Việt Nam và EFTA đã trải qua 19 phiên đàm phán chính thức, hiện các cơ quan liên quan đang chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo, với mục tiêu xử lý các nội dung còn khác biệt để tiến tới kết thúc đàm phán.

Tăng cường hợp tác kinh tế biển, lao động và phát triển bền vững

Trong khuôn khổ đàm phán, Bộ Nội vụ tham gia vào Chương Thương mại và Phát triển bền vững (TSD), tập trung vào các nội dung về lao động, đối thoại xã hội và thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế, bảo đảm phù hợp với cam kết quốc tế và thực tiễn trong nước.

Thứ trưởng Cao Huy cho biết Việt Nam đặc biệt quan tâm thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động phù hợp với nguyên tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trong đó chú trọng cải thiện điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm không phân biệt đối xử và thúc đẩy bình đẳng trong thị trường lao động.

Phía Na Uy đánh giá hai nước có nhiều điểm tương đồng trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, kinh tế đại dương và phát triển bền vững. Đại diện Na Uy cho biết trong buổi làm việc trước đó với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về đối tác chiến lược xanh, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển.

Na Uy cũng có thế mạnh trong các lĩnh vực năng lượng, kinh tế biển và thủy sản. Hiện nước này xuất khẩu nhiều loại cá ra thị trường quốc tế, trong đó có cá hồi. Đại diện Na Uy bày tỏ kỳ vọng, sau khi FTA được ký kết, sẽ mở rộng xuất khẩu các mặt hàng hải sản sang Việt Nam.

Hai bên thống nhất sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bền vững (Ảnh: Minh Hiền).

Thứ trưởng Cao Huy đánh giá cao sự hợp tác tích cực của các nước EFTA, trong đó có Na Uy, trong các nội dung liên quan đến phát triển bền vững và lao động, đồng thời khẳng định Bộ Nội vụ sẵn sàng tiếp tục phối hợp với các đối tác để thúc đẩy các nội dung này.

Hai bên thống nhất sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Na Uy phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.