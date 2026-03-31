Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác về nhân lực, quản trị công

Sáng 31/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tiếp xã giao Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam và đoàn cán bộ đại sứ quán để trao đổi một số lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cùng dự và làm việc có lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đánh giá cao việc hai nước Việt Nam - Hàn Quốc duy trì trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, qua đó không ngừng làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt, chuyến thăm Hàn Quốc cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân hồi tháng 8/2025 đã mở ra nhiều định hướng hợp tác mới giữa hai nước.

Bộ trưởng tin tưởng thời gian tới các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao tiếp tục được thúc đẩy, tạo động lực quan trọng để phát triển quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Bộ Nội vụ Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong thời gian qua. Hợp tác giữa hai bên được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như: Lao động, việc làm; bảo hiểm xã hội; cải cách hành chính, Chính phủ số; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

"Hàn Quốc còn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ, nhất là trong chuyển giao kinh nghiệm quản trị hiện đại, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính”, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Bộ trưởng nhắc việc Bộ Nội vụ đã ban hành “Đề án tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc đến năm 2030”, nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả giữa hai bên.

Theo đó, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số; đẩy mạnh hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội; thúc đẩy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức… cũng là nội dung hai bên sẽ tăng cường.

Đáp lại, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam bày tỏ sự trân trọng tới Bộ Nội vụ, đặc biệt là cá nhân Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp và trao đổi với đoàn.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam vui mừng khi Bộ trưởng thông tin về việc Chính phủ Việt Nam đã thông qua "Đề án tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc đến năm 2030”, trong đó Bộ Nội vụ đã triển khai tích cực các hoạt động trong lĩnh vực phụ trách.

Với những nội dung này, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong một số lĩnh vực như quản trị công, cải cách quản trị công...

Về quản trị công, vừa qua, 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc đã nỗ lực hết sức để đạt được kết quả hợp tác thực chất. Cụ thể, tháng 7/2024, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khi đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam đã thăm Hàn Quốc và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Nội vụ và An toàn của Hàn Quốc. Tiếp đến tháng 8/2025 trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc, Bộ Nội vụ Việt Nam tiếp tục ký biên bản ghi nhớ hợp tác cùng với Bộ Lao động và Việc làm của Hàn Quốc.

Ông Choi Young Sam hi vọng hai nước Việt-Hàn tiếp tục đạt được nhiều kết quả hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này.

Về lĩnh vực hợp tác lao động, việc làm, Đại sứ Hàn Quốc cho biết lao động Việt Nam đang hoạt động tích cực trong các ngành công nghiệp của Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác tích cực hơn về lao động việc làm với Việt Nam. Bên cạnh việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghiệp, ông Choi Young Sam cũng hi vọng 2 bên sẽ tiếp tục duy trì, thúc đẩy các chương trình hợp tác lao động khác như chương trình EPS (Chương trình cấp phép lao động).

Đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, Đại sứ Hàn Quốc thông tin, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam tích cực với gần 10.000 doanh nghiệp.

Ông Choi Yong Sam bày tỏ sẽ nỗ lực cùng các cơ quan liên quan để giải quyết thiếu hụt nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ở Việt Nam thông qua các chính sách phúc lợi cho người lao động. Cùng với đó, ông đề nghị Bộ Nội vụ hỗ trợ để các doanh nghiệp Hàn Quốc trong trường hợp cần thiết làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động này.

Liên quan đến việc cấp giấy phép lao động cho người lao động Hàn Quốc tại Việt Nam được suôn sẻ, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam ghi nhận nỗ lực của Bộ Nội vụ trong việc sửa đổi các quy định của nghị định liên quan đến cấp giấy phép lao động.

Cùng với đó, Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử và nâng cao năng lực cho công chức.

Từ những trao đổi của vị Đại sứ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đánh giá, nhiều chương trình, lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Đặc biệt, công tác quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc được triển khai chặt chẽ, với sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan hai nước.

Riêng về vấn đề nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, thị trường lao động Việt Nam cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu nhờ lực lượng lao động dồi dào, chất lượng ngày càng được cải thiện và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới.

Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương và sự điều tiết hiệu quả từ Trung ương, thị trường lao động Việt Nam có đủ điều kiện để tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đối với một số đề xuất khác của phía Đại sứ Hàn Quốc, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình thẳng thắn chia sẻ, trao đổi và giao lãnh đạo các đơn vị của Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát, phối hợp với phía Hàn Quốc để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Kết lại buổi làm việc, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đánh giá cao những đề xuất hợp tác trong một số lĩnh vực trong thời gian tới. Bộ trưởng tin tưởng Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.