Vận hành quạt nước đầm tôm, ông chủ bị điện giật tử vong

Ngày 3/8, Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết đang điều tra nguyên nhân ông T.D.C. tử vong tại đầm nuôi tôm của gia đình ở thị trấn Bình Minh vào chiều 2/8.

Nạn nhân được nhiều người sơ cứu nhưng đã không qua khỏi (Ảnh: TB).

Trước đó, khoảng 16h45, ngày 2/8, ông C. sử dụng trục hộp số mô tơ điện 3 pha dùng để chạy quạt nước tạo oxy cho đầm tôm của gia đình. Do bất cẩn khi dùng tay tiếp xúc trực tiếp cần trục hộp số nhiễm điện, ông C. bị điện giật tử vong.

Thời điểm ông C. bị điện giật, có 2 người dân ở gần đó đã phát hiện, nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ sơ cứu, nhưng ông này đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Kim Sơn, Ninh Bình điều tra làm rõ.