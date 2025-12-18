Từ chè Shan tuyết đến khoai sọ nương, Phình Hồ tìm lối thoát nghèo bền vững

Sau sáp nhập từ 3 xã Làng Nhì, Phình Hồ và Bản Mù (huyện Trạm Tấu cũ), tỉnh Lào Cai, xã Phình Hồ đứng trước nhiều thách thức về phát triển kinh tế và giảm nghèo. Tuy nhiên, bằng cách lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế, địa phương này đang dần tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân.

Theo ông Giàng A Du, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phình Hồ, giảm nghèo luôn được Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ, xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để người dân thay đổi tư duy, chủ động vươn lên, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại. Song song với đó là hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng, tạo "đòn bẩy" cho sản xuất, chăn nuôi.

Từ nguồn vốn vay này, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Gia đình anh Sùng A Ninh (thôn Tà Chử) là một ví dụ. Được Hội Nông dân xã hỗ trợ, anh Ninh vay vốn mở rộng chuồng trại, nuôi lợn giống bản địa. Từ hai con ban đầu, đàn lợn nay đã phát triển lên 23 con.

Theo anh Ninh, mỗi lứa lợn nuôi từ 4-5 tháng, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi khoảng 40-50 triệu đồng. Không chỉ có vốn, gia đình anh còn thường xuyên được hướng dẫn kỹ thuật phòng bệnh, chăm sóc đàn vật nuôi để giảm rủi ro trong chăn nuôi.

Bên cạnh hỗ trợ hộ gia đình, Phình Hồ xác định nông lâm nghiệp là thế mạnh lâu dài. Địa phương tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng như gạo đặc sản, khoai sọ nương, lợn đen, gà đen bản địa và đặc biệt là chè Shan tuyết cổ thụ.

Hiện toàn xã có hơn 300ha chè, trong đó trên 100ha là chè cổ thụ có giá trị kinh tế cao. Mỗi năm, Phình Hồ thu hoạch khoảng 500 tấn chè, riêng chè búp tươi chất lượng cao đạt trên 385 tấn, mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân. Xã định hướng bảo tồn và phát triển vùng chè theo hướng hữu cơ, đồng thời hỗ trợ người dân kỹ thuật chăm sóc, thu hái để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Đồng bào dân tộc Mông xã Phình Hồ thu hái chè Shan tuyết cổ thụ, tạo thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình (Ảnh: Báo Lào Cai).

Cùng với chè Shan tuyết, khoai sọ nương đang dần trở thành cây trồng chủ lực. Nhờ điều kiện tự nhiên phù hợp, khoai sọ Phình Hồ có hương vị đặc trưng, được thị trường ưa chuộng.

Chính quyền xã vận động người dân giảm diện tích lúa nương, ngô kém hiệu quả, chuyển sang trồng khoai sọ. Hiện tổng diện tích khoai sọ của xã đạt gần 330ha, năng suất bình quân gần 138 tạ/ha, sản lượng khoảng 4.580 tấn, mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm cho người dân.

Để đầu ra nông sản ổn định hơn, xã khuyến khích các hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ. Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Bản Mù, thành lập năm 2023 với 9 thành viên, đang kinh doanh nhiều sản phẩm đặc trưng như chè Shan tuyết, gạo lương đỏ, khoai sọ nương, lợn và gà bản địa.

Theo ông Giàng A Vầu, Giám đốc hợp tác xã, sự đồng hành của chính quyền là yếu tố quan trọng giúp hợp tác xã mở rộng thị trường, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Song song với phát triển sản xuất, Phình Hồ coi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp then chốt. Địa phương đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, định hướng người dân tham gia làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mở rộng cơ hội xuất khẩu lao động nhằm đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào sản xuất truyền thống.

Hạ tầng, đặc biệt là giao thông, cũng được chú trọng đầu tư. Nhiều tuyến đường được mở mới, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và lưu thông hàng hóa. Người dân các thôn bản cùng hiến đất, góp công bê tông hóa đường giao thông nông thôn, từng bước cải thiện diện mạo vùng cao.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phình Hồ Nguyễn Thành Hưng, năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã ước còn 54,63%, giảm 6,82% so với năm 2024. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung thay đổi tư duy sản xuất, hỗ trợ tín dụng đúng đối tượng, tăng kết nối thị trường lao động và xây dựng chuỗi giá trị nông sản theo hướng hữu cơ, bền vững.

Từ những nỗ lực đó, Phình Hồ đang từng bước tạo nền tảng vững chắc cho hành trình giảm nghèo, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài cho người dân vùng cao.