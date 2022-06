Trại hè ý nghĩa cho con công nhân

Sân chơi bổ ích cho con công nhân

Trại hè diễn ra từ 20 - 28/6 tại Khách sạn Công đoàn Thanh Đa.

Chương trình diễn ra từ ngày 20 - 28/7 do Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Thành đoàn TPHCM với chủ đề "Thiếu nhi thành phố vui hè bổ ích, an toàn". Trại hè Thanh Đa có 6 tiểu trại: "An toàn", "Năng động", "Vui khỏe", "Đoàn kết", "Tự tin" và "Chiến thắng". Trại hè dự kiến có 8 đợt trại, hơn 3.200 con em đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" tham gia.

Sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, trại hè truyền thống Thanh Đa lần thứ 43 đã được tổ chức tại khách sạn Công đoàn Thanh Đa được kỳ vọng tiếp tục là sân chơi, sinh hoạt cho con đoàn viên, công nhân, viên chức lao động TPHCM mỗi dịp hè về.

Tại đây có các hoạt động giúp các em học sinh trang bị kỹ năng thực hành xã hội, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khoa học, rèn luyện sức khỏe, giao lưu thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ … Nơi đây tạo không gian vui chơi bổ ích, lành mạnh cho các em học sinh trong mùa hè.

Nhiều em nhỏ hào hứng khi được tham gia văn nghệ cùng các chương trình trò chơi tại trại hè.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TPHCM mong muốn các cháu sẽ thể hiện sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi, giúp đỡ nhau trong suốt thời gian tham gia trại hè. Đồng thời tin tưởng sau khi kết thúc đợt sinh hoạt tại trại hè, với những kiến thức bổ ích được học và các kỹ năng được rèn luyện trong đợt trại, các cháu sẽ áp dụng tốt vào thực tế để ngày càng hoàn thiện hơn bản thân.

Em Trương Minh Phát, học sinh lớp 7, Trường THCS Hồng Bàng (Quận 11, TPHCM) lần thứ 2 tham gia 6rại hè Thanh Đa nhưng vẫn hồi hộp như lần đầu tiên. Lý do vì sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh, Phát "đã quên hết các hoạt động của trại hè như thế nào".

"Em rất vui khi được tham gia trại hè lần nữa và cũng rất háo hức với các trò chơi như kéo co, cướp cơ. Đặc biệt em sẽ tham gia trò chơi đấu trí là cờ vua để thử trí thông minh của mình", Phát bày tỏ.

Trong lần tham gia trại hè này, Phát cùng các bạn sẽ xa gia đình 4 ngày 3 đêm. Các em cùng nhau sinh hoạt, ăn uống, giao lưu, chơi trò chơi… mà không có cha mẹ bên cạnh. Đây cũng là dịp để rèn luyện tính tự lập, tạo cơ hội cho các em được khám phá bản thân.

Kỳ nghỉ hè đáng nhớ

Các em nhỏ sẽ có cuộc trải nghiệm thú vị 4 ngày để cùng chung sống với nhau và học tập các kỹ năng mềm.

Em Trần Vũ Phong, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Quận 12, TPHCM) rất hào hứng vì lần đầu tiên được tham gia trại hè Thanh Đa. Lần đầu tiên xa gia đình để tham gia trại hè cũng các bạn, các anh chị đến từ các trường học khác nhau nên Phong khá bất ngờ. Phong kể, em được xếp phòng nghỉ cùng với hai anh lớp trên nhưng khác trường. Lúc đầu hơi e ngại nhưng sau đó lại thấy thích thú vì các anh dạy cho Phong nhiều điều thú vị.

"Lần em xa gia đình lâu nhất là về ở với ông bà ngoại. Lúc đó có ông bà chăm sóc nên em không thấy nhớ ba mẹ. Còn bây giờ, em cũng chưa biết thế nào nhưng thấy rất vui vì quen được nhiều bạn mới", Phong phấn khởi kể.

Khác với sự phấn khởi của các con, nhiều cha mẹ là bậc phụ huynh có con tham gia trại hè Thanh Đa có phần lo lắng. Họ sợ con sẽ không ngủ được nếu không có bố mẹ, mải chơi quên ăn hoặc không hòa nhập được với các bạn…

Chị Trần Lan Hương (Quận 12, TPHCM) có con tham gia trại hè Thanh Đa năm 2022 rất xúc động vì con gái được tham gia một sân chơi hoành tráng, bổ ích. Trước khi cho con đến trại hè chị đã căn dặn nhiều điều để con gái hiểu và vui chơi thoải mái trong những ngày tại trại hè. Tuy nhiên, cũng giống như bao phụ huynh khác, chị Hương vẫn không giấu được sự lo lắng khi phải xa con 4 ngày 3 đêm.

"Tôi rất mong con gái sau khi tham gia trại hè sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị, những kỷ niệm đẹp và có bạn mới. Tôi đã tham khảo các trò chơi và hoạt động các con tham gia nên rất hy vọng con mình sẽ có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ cùng thầy cô và các bạn nhỏ", chị Hương bộc bạch.

Dương Thùy