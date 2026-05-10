“Tàu sân bay” từ Trường Sa hối hả về bờ, ngư dân kiếm hàng trăm triệu đồng

Đầu tháng 5, hàng chục tàu câu mực xà của ngư dân xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) hối hả về bờ. Đây là loại tàu được lắp thêm các dàn tre để ngư dân phơi mực ngay khi vừa đánh bắt trên biển. Nhìn từ xa, loại tàu này có hình dạng giống như một "tàu sân bay" thu nhỏ.

Sau hơn 2 tháng lênh đênh trên vùng biển Trường Sa, ngư dân Phạm Tiến (trú tại xã Bình Sơn) đưa tàu cá mang số hiệu QNg 95579TS cùng 51 lao động về bờ. Tàu cập bến, ngư dân háo hức đợi thương lái đến mua mực. Chuyến này, tàu mang về 28 tấn mực xà khô. Giá mực hiện ở mức 317.000 đồng/kg, như vậy số mực trên tàu có giá trị gần 9 tỷ đồng.

Tàu câu mực xà của ngư dân Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

“Chuyến này anh em ai cũng “trúng đậm”, giá mực lại tăng vọt nên mọi người háo hức lắm”, ngư dân Phạm Tiến nói.

Trung bình mỗi ngư dân trên tàu QNg 95579TS câu được 450-500kg, cũng có người câu được 600kg mực. Sau khi trừ chi phí, mỗi người có thể kiếm được 100-150 triệu đồng sau một chuyến biển dài ngày.

Về bờ cùng thời điểm với tàu ông Phạm Tiến, tàu mang số hiệu QNg 90541TS của ngư dân Hồ Văn Long (trú tại xã Bình Sơn) cũng mang theo gần 30 tấn mực xà được đánh bắt ở ngư trường Trường Sa.

Ngư dân Hồ Văn Long đã bám nghề câu mực xà hàng chục năm nhưng chưa năm nào “trúng đậm” như năm nay. Lượng mực câu được rất nhiều trong khi giá tăng vọt. Do đó, một chuyến biển của những tàu câu mực xà thường kéo dài gần 3 tháng, nhưng bây giờ được rút ngắn.

Ngư dân đưa mực xuống tàu để bán cho thương lái (Ảnh: Quốc Triều).

“Giá mực rất cao nên chúng tôi tranh thủ về bờ bán rồi lại ra khơi. Mỗi anh em trên tàu đều kiếm được hơn 100 triệu đồng cho chuyến biển này”, ngư dân Hồ Văn Long cho biết.

Nghề câu mực xà cho thu nhập rất cao nhưng cũng là nghề nguy hiểm, nhọc nhằn nhất trong các loại hình đánh bắt hải sản trên biển. Đến vùng đánh bắt, tàu sẽ thả thúng và ngư dân xuống biển. Mỗi ngư dân ngồi trên một thúng câu mực xuyên đêm. Đến sáng, thuyền trưởng đưa tàu quay lại đón ngư dân.

Mực sau khi đánh bắt được ngư dân làm sạch, phơi khô ngay trên tàu. Công việc nhọc nhằn kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Do đó, hiện chỉ còn ngư dân Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng bám trụ với nghề câu mực xà.

Mực xà khô có giá 315.000-317.000 đồng/kg (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Nguyễn Tiến Pháo, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn, cho biết toàn xã có 400 tàu cá, trong đó có 160 chiếc hành nghề câu mực xà. Chuyến biển này, những tàu hành nghề câu ở Trường Sa đều đạt sản lượng 25-30 tấn mực xà khô. Từ cuối năm 2025, giá mực xà tăng cao, hiện loại hải sản này có giá 315.000-317.000 đồng/kg, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

“Sản lượng mực đạt cao, giá cả tăng giúp ngư dân có thu nhập khá, tạo động lực lớn để họ yên tâm bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ông Pháo nói.

Mực xà nặng 1-4kg, thớ thịt dày. Loại mực này sống ở vùng biển có độ mặn cao nên thịt cũng mặn. Khi phơi khô, mực có vị đắng, ăn không ngon. Phần lớn mực xà được xuất bán sang Trung Quốc để chế biến, tẩm gia vị làm thực phẩm khô.