Tài xế xích lô không tin có lúc phải... trốn khách sau cuốc xe chở Sơn Tùng

Tắt điện thoại "trốn" khách hàng

Kết thúc ca làm việc vào 19h ngày 17/12, tài xế xích lô Phạm Đức Tuyên (52 tuổi, quê Nam Định) trở về phòng trọ, vẫn còn vui mãi vì cơ duyên trong nghề có cuốc xe đáng nhớ chở ca sĩ nổi tiếng Sơn Tùng M-TP.

Ngày làm việc hôm đó của ông Tuyên có nhiều xáo trộn khi nam ca sĩ đăng tải loạt hình ảnh "đi xích lô một vòng Hồ Tây". Từ trưa, nam tài xế đã nhận hàng trăm lời mời kết bạn trên tài khoản mạng xã hội, kèm những cuộc gọi, tin nhắn đặt xe.

"Lượng khách hàng liên hệ với tôi đông nhất từ trước đến nay, sau bao năm làm nghề. Thật bất ngờ", ông Tuyên nói về chuyện lần đầu được khách hàng "săn đón", chủ yếu là người trẻ.

Tài xế xích lô Phạm Đức Tuyên nổi tiếng sau lần chở ca sĩ Sơn Tùng dạo Hồ Tây (Ảnh: M-TP).

Theo lịch trình, chiều cùng ngày, ông Tuyên đón đoàn khách đi xích lô theo tour phố cổ Hà Nội đã đặt trước đó. Một số người đi đường nhận ra ông, bảo "chú này quen lắm".

Nam tài xế "trốn" khách hàng bằng cách hạn chế đi cung đường hồ Tây dù nhiều người liên tục gọi điện hỏi: "Cháu muốn đi xích lô, chú đang ở đâu ạ?". Nổi tiếng đột ngột, ông Tuyên không dám trả lời, sợ khách kéo đến đông đúc, gây mất trật tự công cộng.

Lái xích lô nhiều năm nay, ông Tuyên đi làm từ 4-5h nếu có tour đặt trước, còn những ngày bình thường thì muộn hơn, khoảng 7-8h. Cung đường di chuyển chủ yếu là Hồ Gươm và khu phố cổ. Đến khoảng 19h, ông về nhà trọ ăn cơm, nghỉ ngơi.

Mức giá dịch vụ tùy thuộc yêu cầu của khách hoặc theo phút, được nghiệp đoàn quy định thống nhất, niêm yết công khai.

Theo khảo sát, tại khu vực phố cổ và quanh Hồ Gươm, dịch vụ xích lô chủ yếu đặt theo hãng, giá tiền được niêm yết cụ thể.

Ông Nguyễn Hữu Thu, Phó Giám đốc công ty Xích lô Huy Phong, cho biết một chuyến xích lô có giá 100.000 đồng/người/giờ. Tùy vào nhu cầu, khách đi hết bao nhiêu thời gian sẽ tính tiền bấy nhiêu.

Trong khi đó, giá xe xích lô tự phát tại các điểm quanh Hồ Tây khoảng 300.000 đồng/giờ/người.

Nam ca sĩ nổi tiếng thích thú trải nghiệm đi xích lô dạo phố Hà Nội (Ảnh: M-TP).

"Được nam ca sĩ ủng hộ, sử dụng dịch vụ xích lô tôi rất bất ngờ, coi đó là một cơ duyên vui trong nghề. Anh em đồng nghiệp ai cũng tấm tắc chúc mừng. Ai ngờ nghề đạp xích lô mà có lúc phải... trốn khách", ông Tuyên cười xòa.

"Mỗi tài xế xích lô là một hướng dẫn viên du lịch"

Xích lô Huy Phong là một trong 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xích lô tại Hà Nội, hiện có 41 xe được cấp phép hoạt động.

Theo quy định, mỗi tài xế xích lô phải có giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề (do Sở Du lịch Hà Nội cấp), phương tiện được gắn biển kiểm soát do Công an thành phố Hà Nội cấp.

Mỗi đoàn xích lô chỉ được chạy tối đa 5 xe, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu mỗi đoàn 100m, chỉ được chở khách du lịch và phục vụ nghi lễ cưới hỏi truyền thống. Thời gian hoạt động của xe xích lô du lịch là ngoài giờ cao điểm, chỉ chạy trên các tuyến phố được cấp phép hoạt động và chỉ được dừng đỗ, đón trả khách tại các địa điểm quy định.

Những người đạp xích lô ở phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Hữu Thu, Phó Giám đốc công ty Xích lô Huy Phong, cho hay dịch vụ xích lô xuất hiện manh mún từ năm 1995. Đến năm 2000, những tour du lịch bằng xích lô đầu tiên đưa du khách ngắm Hà Nội theo cách đặc biệt bắt đầu vận hành.

Xích lô sau đó được xem là một sản phẩm du lịch của Hà Nội, sau đó lan rộng ra các thành phố khác như Huế, Hội An, Đà Nẵng, TPHCM.

"Trước đây, xích lô là phương tiện đi lại của những người đi chợ, bình dân, giờ được nâng cấp thành phục vụ du lịch, mang lại cảm giác bình yên và hình ảnh đặc trưng, khác biệt cho thủ đô Hà Nội. Đi xích lô ngắm cảnh Hà Nội, nhiều du khách đã chia sẻ về cảm nhận thư thái, hạnh phúc. Những người đạp xích lô chính là người bạn đầu tiên của khách du lịch phương xa đến Hà Nội", ông Thu nói.

Theo ông, mỗi chuyến xích lô kéo dài 1 tiếng, đưa du khách trong và ngoài nước khám phá phố cổ Hà Nội. Mức giá được niêm yết công khai, tránh tình trạng cạnh tranh phá giá hoặc chèo kéo khách.

"Các lái xe xích lô của chúng tôi đều được đào tạo về ý thức ứng xử văn minh với khách hàng. Họ như những hướng dẫn viên du lịch cho du khách, góp phần lan tỏa văn hóa Hà Nội", ông Thu nói.

Một trong những khó khăn của nghề xích lô du lịch là sự xuất hiện "xe dù", không có giấy phép hoạt động. Những người này thường chộp giật, "chặt chém" du khách, nhất là khách nước ngoài, từ đó gây ra hình ảnh xấu trong mắt du khách về xích lô Hà Nội.

Theo thống kê, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hiện có 80 xe xích lô của 4 công ty du lịch được phép hoạt động để phục vụ du khách tham quan khu vực phố cổ và hồ Gươm. Tuy nhiên, thực tế có khoảng 200 - 300 xe xích lô không được cấp phép nhưng vẫn hoạt động.