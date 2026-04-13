Sàn việc làm quốc gia giúp giảm chi phí tìm việc, tuyển dụng ra sao?

Giảm chi phí tìm việc nhờ tiếp cận thông tin minh bạch

Trong nhiều năm, người lao động khi tìm việc thường phải dựa vào nhiều kênh khác nhau, từ các website tuyển dụng đến mạng xã hội hoặc môi giới trung gian. Điều này không chỉ khiến quá trình tìm việc kéo dài mà còn phát sinh chi phí, rủi ro do thông tin không chính xác.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia được xây dựng nhằm khắc phục những hạn chế này bằng cách tạo ra một kênh thông tin tập trung, minh bạch và chính thức. Thay vì phải tìm kiếm rải rác, người lao động có thể tiếp cận các cơ hội việc làm trên một nền tảng thống nhất, nơi thông tin được chuẩn hóa và cập nhật liên tục.

Hệ thống cho phép người lao động tạo hồ sơ số, tìm kiếm việc làm theo nhu cầu và năng lực, đồng thời ứng tuyển trực tiếp chỉ với vài thao tác. Việc tích hợp phỏng vấn trực tuyến giúp giảm chi phí đi lại, đặc biệt với những người ở xa trung tâm tuyển dụng.

Một điểm đáng chú ý là nền tảng sử dụng định danh điện tử VNeID để xác thực thông tin người dùng. Điều này góp phần hạn chế tình trạng hồ sơ giả, tin tuyển dụng không rõ nguồn gốc, giúp người lao động giảm thiểu rủi ro khi tham gia thị trường.

Bên cạnh đó, thông tin về nhu cầu tuyển dụng và xu hướng ngành nghề được cập nhật thường xuyên, giúp người lao động có định hướng rõ ràng hơn trong việc lựa chọn công việc hoặc học nghề, tránh tình trạng thử - sai tốn kém thời gian và chi phí.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia tạo ra một kênh thông tin tập trung, minh bạch và chính thức (Ảnh: HQ).

Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí tuyển dụng

Ở phía doanh nghiệp, chi phí tuyển dụng không chỉ nằm ở việc đăng tin, mà còn bao gồm thời gian tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ và tổ chức phỏng vấn. Khi thị trường lao động thiếu kết nối, doanh nghiệp thường phải sử dụng nhiều kênh khác nhau để tiếp cận ứng viên, dẫn đến chi phí gia tăng.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia cung cấp một nền tảng tập trung, nơi doanh nghiệp có thể đăng tuyển, quản lý tin tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên trên cùng một hệ thống. Nhờ đó, doanh nghiệp không cần phân tán nguồn lực cho nhiều nền tảng khác nhau.

Các công cụ lọc hồ sơ và gợi ý ứng viên phù hợp giúp rút ngắn quá trình tuyển chọn. Doanh nghiệp có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu, thay vì phải xử lý một lượng lớn hồ sơ không đáp ứng tiêu chí.

Ngoài ra, việc tích hợp phỏng vấn trực tuyến cho phép doanh nghiệp tiếp cận ứng viên ở nhiều địa phương mà không cần tổ chức các đợt tuyển dụng trực tiếp tốn kém. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng quy mô lớn hoặc tuyển lao động ở nhiều khu vực khác nhau.

Việc kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động cũng giúp giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian, qua đó cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tuyển dụng.

Nền tảng dữ liệu giúp giảm chi phí xã hội của thị trường lao động

Không chỉ mang lại lợi ích riêng cho từng bên, Sàn giao dịch việc làm quốc gia còn góp phần giảm chi phí chung của toàn thị trường lao động. Khi dữ liệu được tập trung và chuẩn hóa, việc kết nối cung - cầu lao động trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

Theo định hướng xây dựng, hệ thống dữ liệu của sàn đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", cho phép theo dõi biến động thị trường theo thời gian thực. Điều này giúp hạn chế tình trạng lệch pha cung - cầu, một trong những nguyên nhân khiến chi phí tuyển dụng và tìm việc tăng cao.

Dữ liệu từ sàn cũng hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc dự báo nhu cầu nhân lực, từ đó đưa ra chính sách đào tạo, việc làm phù hợp. Khi nguồn nhân lực được phân bổ hợp lý hơn, chi phí điều chỉnh của thị trường sẽ giảm xuống.

Bên cạnh đó, việc minh bạch hóa thông tin và kiểm soát chất lượng dữ liệu giúp hạn chế các hoạt động môi giới không chính thức, vốn làm gia tăng chi phí và rủi ro cho cả người lao động và doanh nghiệp.

Việc xây dựng Sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ là bước tiến trong chuyển đổi số lĩnh vực việc làm, mà còn góp phần tối ưu hóa chi phí cho toàn bộ thị trường lao động. Từ việc giảm chi phí tìm việc, tuyển dụng đến nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn nhân lực, nền tảng này được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường lao động minh bạch, hiệu quả và bền vững hơn.

Ngày 14/4 tới đây, bản thử nghiệm Sàn giao dịch việc làm quốc gia trực tuyến sẽ dự kiến được ra mắt.