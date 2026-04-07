Sàn việc làm quốc gia - "mạch máu" khai thông thị trường lao động

Ngày 14/4 tới đây, phiên bản thử nghiệm của Sàn giao dịch việc làm quốc gia dự kiến được chính thức đi vào hoạt động.

Theo ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), điểm mới căn bản của sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ nằm ở công nghệ, mà là việc lần đầu tiên hình thành một thể chế giao dịch việc làm hiện đại trên nền tảng dữ liệu tập trung, quy mô toàn quốc. Trên hệ thống này, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc của người lao động được kết nối trực tiếp, dựa trên nguồn dữ liệu đã được xác thực.

Ông nhấn mạnh: "Lần đầu tiên chúng ta có một thể chế về giao dịch việc làm hiện đại của cả thị trường lao động, hoạt động trên nền tảng một hệ thống dữ liệu tập trung, toàn quốc, đa tầng, đa lĩnh vực".

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình (Ảnh: Quyết Thắng).

Theo ông Bình, khi dữ liệu và nhu cầu được kết nối, cung - cầu sẽ gặp nhau thông suốt, tạo thành "một hệ thống của một mạch máu trong thị trường lao động, giúp khai thông tất cả ngóc ngách của thị trường lao động Việt Nam".

Từ góc độ vận hành, hệ thống này giúp thị trường lao động không còn bị chia cắt theo địa bàn, giảm tình trạng cục bộ, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm cho người lao động ở mọi khu vực.

"Mọi người lao động đều có cơ hội được tiếp cận", ông nói, đồng thời cho rằng việc này cũng giúp giảm chi phí cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Theo ông Bình, đây là bước đi quan trọng để thị trường lao động vận hành đúng định hướng, "hiện đại trên cơ sở chuyển đổi số, linh hoạt", qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Khắc phục điểm nghẽn dữ liệu, minh bạch thông tin

Theo Bộ Nội vụ, thị trường lao động hiện nay vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn, đặc biệt là dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ và cập nhật chậm. Điều này khiến người lao động khó tiếp cận thông tin chính thống, còn doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp.

Bên cạnh đó, tình trạng thông tin việc làm thiếu minh bạch, tồn tại các rủi ro từ môi giới không chính thức hay tin tuyển dụng không xác thực vẫn là vấn đề phổ biến. Trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu về một nền tảng kết nối hiệu quả, đáng tin cậy càng trở nên cấp thiết.

Người lao động hiện vẫn khó tiếp cận thông tin chính thống, doanh nghiệp khó tìm người phù hợp (Ảnh: Chí Tâm).

Sàn giao dịch việc làm quốc gia được xây dựng nhằm giải quyết những vấn đề này thông qua việc hình thành một hệ thống dữ liệu tập trung, "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung".

Không chỉ dừng lại ở việc kết nối việc làm, nền tảng còn hướng tới số hóa toàn bộ quy trình tuyển dụng, từ đăng tin, tìm kiếm, ứng tuyển đến phỏng vấn và quản lý hồ sơ. Người lao động có thể tìm việc theo năng lực, nhu cầu cá nhân; doanh nghiệp có thể sàng lọc ứng viên bằng các công cụ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, hệ thống tích hợp xác thực định danh điện tử, giúp nâng cao độ tin cậy của thông tin, hạn chế tình trạng hồ sơ giả, tin tuyển dụng không chính xác.

Kết nối cung - cầu trên phạm vi toàn quốc

Một trong những điểm khác biệt lớn của sàn việc làm quốc gia là khả năng kết nối cung - cầu lao động vượt qua giới hạn địa phương. Người lao động có thể tiếp cận cơ hội việc làm trên toàn quốc, trong khi doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp ở quy mô rộng hơn.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM, cho rằng việc đưa sàn vào vận hành ở thời điểm này là rất cần thiết.

"Với nền tảng này, trung tâm cũng sẽ có cơ hội kết nối thêm với các dịch vụ việc làm với các tỉnh lân cận, tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận với nhiều vị trí việc làm, các doanh nghiệp có cơ hội được tuyển dụng nhiều ứng viên, nguồn nhân lực sáng giá, có chất lượng", bà nói.

Không gian giao dịch việc làm từ đó không còn bị chia cắt theo địa bàn, mà trở thành một hệ thống thống nhất, thông suốt. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch chuyển lao động ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu nhân lực giữa các vùng có sự chênh lệch lớn.

Người lao động có thể tiếp cận cơ hội việc làm trên toàn quốc, trong khi doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp ở quy mô rộng hơn (Ảnh: Chí Tâm).

Với doanh nghiệp, nền tảng này giúp rút ngắn thời gian tuyển dụng, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng.

Anh Phù Chí Huy Khang, Trưởng phòng tuyển dụng Công ty TNHH Vietnam Concentrix Services, cho biết sàn giúp tiếp cận nguồn nhân lực rộng khắp cả nước, không bị giới hạn bởi địa phương, đồng thời là kênh minh bạch, chính thống.

“Chúng tôi tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí tuyển dụng. Trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ sử dụng sàn này như một kênh tuyển dụng chính thức”, anh nói.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc hình thành một nền tảng dữ liệu thống nhất cho thị trường lao động không chỉ giúp giải quyết các vấn đề trước mắt, mà còn tạo nền tảng dài hạn để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.