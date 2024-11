Nhìn sầu riêng tăng giá mỗi ngày mà nông dân "rơi nước mắt"

Sầu riêng khan hiếm, thương lái lùng sục thu mua

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này, giá sầu riêng đã tăng cao so với khoảng 3 tháng trước. Trong đó, giá sầu riêng Monthong tăng mạnh nhất. Tuy nhiên, do sầu riêng mất mùa nên nguồn cung khá hạn chế.

Sầu riêng nghịch vụ ở Tiền Giang đang khan hiếm nguồn cung (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cụ thể, tại khu vực Cai Lậy (Tiền Giang), nhiều vựa nông sản thu mua sầu riêng Monthong loại A với giá dao động từ 185.000 đến 195.000 đồng/kg; loại B có giá 170.000-175.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri 6 loại A có giá 130.000-140.000 đồng/kg; loại B có giá từ khoảng 115.000 đồng/kg.

Bà Trần Thị Hoa (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) cho biết, năm nay, nhà vườn xử lý sầu riêng nghịch vụ không được, cây khó ra hoa. Có vườn ra hoa, nhưng lúc xổ nhụy lại gặp trời mưa nên bị rụng bông. Đây là tình hình chung của nhiều nhà vườn trồng sầu riêng tại địa bàn.

Bà Hoa chia sẻ: "Nhà tôi xử lý nghịch vụ 2 vườn. Song chỉ có vườn sầu riêng Mongthon ra hoa, còn vườn Ri 6 gần 5 công (5.000m2) thì không ra hoa. Chi phí để xử lý sầu riêng nghịch vụ rất cao, do sử dụng phân, thuốc rất nhiều. Tiền bạc đầu tư cho 5 công sầu riêng coi như mất trắng".

Gia đình ông Trần Hoàng Sang (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) trồng khoảng 1,8ha trồng sầu riêng. Theo ông Sang, năm 2023, cứ 10 hộ xử lý sầu riêng nghịch vụ có 5 hộ đạt. Song năm nay, tỷ lệ chỉ còn 2 vườn đạt.

"Khi xử lý sầu riêng nghịch vụ, thời tiết đóng vai trò rất quan trọng. Khoảng 3 năm trước, thời điểm này, người dân trên địa bàn xã đã vào mùa thu hoạch sầu riêng nghịch vụ, bán với giá khoảng 70.000-80.000 đồng/kg.

Vụ thu hoạch này sầu riêng đang có giá rất cao, nhưng không có bao nhiêu nhà vườn có hàng để bán", ông Sang lý giải.

Sầu riêng chất lên xe ba gác sau đó chuyển về các vựa thu mua (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Lương Văn Hận, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Phú Quý (xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy) cho biết, thành viên HTX và nhà vườn trên địa bàn xã đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng.

"Năm nay, 10 vườn xử lý sầu riêng ra hoa nghịch vụ chỉ có khoảng 3 vườn đạt. Nhìn chung, giống sầu riêng Monthong ra hoa tốt hơn giống Ri 6. Nhà tôi trồng 2.000m2 sầu riêng Ri 6. Vụ nghịch năm rồi thu hoạch được khoảng 3 tấn trái. Nhưng vụ này, việc xử lý ra hoa không đạt, ước chỉ được vài trăm kg", ông Hận cho hay.

Tại huyện Cái Bè, những ngày qua, sầu riêng đang "sốt". Ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, cho biết, toàn huyện có trên 9.000ha sầu riêng, trong đó diện tích đang cho trái chiếm khoảng 55%-60%.

Hiện giá sầu riêng Ri 6 trên địa bàn huyện dao động 137.000 đồng/kg, sầu riêng Monthong khoảng 165.000 đồng/kg. Sầu riêng đang rất hút hàng do năm nay nhà vườn bị thất mùa. Nhiều vườn sầu riêng bị rụng bông, trái do ảnh hưởng của thời tiết. Do nguồn cung ít nên những ngày qua, giá sầu riêng đã tăng mạnh.

Làm thế nào để xử lý hoa nghịch vụ đạt hiệu quả?

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Viện Cây ăn quả miền Nam, để xử lý ra hoa nghịch vụ đạt hiệu quả cao trên cây sầu riêng thì giai đoạn sau thu hoạch của vụ trước phải phục hồi cây thật tốt. Người trồng nên chọn lựa những cây khỏe mạnh, không bị bệnh (xì mủ thân, cháy lá), cây có từ 2 cơi đọt trở lên mới tiến hành xử lý ra hoa.

Khi cơi đọt thứ 2 hoặc cơi đọt thứ 3 được 3 tuần tuổi, người trồng cần bón phân gốc có hàm lượng lân và kali cao theo tỷ lệ N:P:K (1:3:2) để giúp cây hình thành mầm hoa tốt. Song tùy theo tuổi cây mà bón theo liều lượng khuyến cáo của sản phẩm.

Thời tiết bất thuận khiến tỷ lệ sầu riêng đậu hoa giảm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Người trồng cần kết hợp phun trên tán lá các loại phân bón lá có hàm lượng lân và kali cao để lá sớm thành thục, giúp quá trình tạo mầm hoa đạt hiệu quả. TS Sơn nhấn mạnh việc sử dụng phân thuốc đúng liều lượng khuyến cáo, không nên phun quá liều lượng dễ dẫn bị cháy lá.

Sau đó, nhà vườn tạo khô hạn cho cây như: Không tưới nước, tháo cạn nước trong vườn, phủ bạt nylon xung quanh gốc để tạo khô hạn nhân tạo cho cây. Bước tiếp theo là phun thuốc để ức chế sự sinh trưởng của cây, kích thích sự ra hoa theo nồng độ khuyến cáo là 1200ppm (1.200mg/l).

Đến giai đoạn ra hoa "nhú mắt cua", khi thấy nụ hoa dài từ 0,3 đến 0,5cm sáng rõ, cần dỡ bạt phủ ra. Lúc này, nhà vườn cần tưới nước 2 ngày 1 lần cho đến khi hoa nở hoàn toàn. Lượng nước tưới tăng dần đến mức bình thường giúp cây không bị sốc nước và nụ hoa phát triển tốt.

Trong giai đoạn này, yêu cầu kỳ công khác là phải chủ động máy bơm để tháo cạn nước trong vườn đồng thời, đậy phủ bạt gốc lại khi có mưa xuất hiện…