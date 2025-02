Người mẹ hai lần sinh đôi với 4 "công chúa", dân mạng xin vía nhiệt tình

Câu chuyện người mẹ trẻ hai lần đều sinh đôi theo phương pháp tự nhiên được dân mạng nhiệt tình chia sẻ trên mạng xã hội những ngày gần đây. Ngoài những lời chúc tốt đẹp đến gia đình, nhiều người không quên "xin vía" mang thai đôi và cách các em bé khỏe mạnh, bình an.

Vợ chồng chị Hạnh bên 4 cô công chúa nhỏ (Ảnh: NVCC).

Người mẹ trong câu chuyện là chị Phan Thị Hồng Hạnh (26 tuổi, quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh). Chị Hạnh đang là giáo viên tiểu học, 2 bé sinh đôi lần đầu năm nay 3 tuổi, 2 bé sau gần 1 tuổi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà mẹ 4 con cho biết, lần đầu mang thai đôi, chị không khỏi lo lắng vì vóc dáng nhỏ nhắn của mình có thể khiến việc sinh nở gặp khó khăn. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc vỡ òa khi ca sinh mổ diễn ra thuận lợi, hai bé chào đời khỏe mạnh.

"Lần đầu làm mẹ, mình thấy khó khăn nhất là giai đoạn bé ngủ ngày thức đêm, mẹ thường xuyên bị mất ngủ. Hơn nữa, mỗi lần không may con ốm, cả nhà phải thay phiên nhau bế và chăm bé

Dù nhiều lúc kiệt sức, nhưng nhìn con lớn lên từng ngày, tôi thấy hạnh phúc vô cùng", người mẹ chia sẻ.

Cặp song sinh đầu lòng chưa tròn hai tuổi, chị Hạnh bất ngờ biết tin mang thai lần hai. Chưa sẵn sàng và lại tiếp tục mang thai đôi, bà mẹ bỉm sữa không khỏi hoang mang. Với vóc dáng nhỏ nhắn - chỉ cao 1,5m, nặng 43kg - chị lo lắng về những rủi ro có thể gặp trong thai kỳ.

Hai cặp song sinh khỏe mạnh, bình an là niềm hạnh phúc của vợ chồng trẻ (Ảnh: NVCC).

"May mắn thay, lần mang thai thứ hai cũng diễn ra thuận lợi. Tôi nhớ như in những ngày cận sinh vẫn chạy xe máy 20km đến trường dạy học. Khi vào viện sinh con, có chồng và mẹ ở bên, tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Sau ca sinh mổ thành công, gia đình chính thức chào đón bốn thiên thần nhỏ. Đến giờ, tôi vẫn không khỏi bất ngờ và xúc động khi nhìn lại hành trình đã qua", bà mẹ trẻ nhớ lại.

Việc làm mẹ của 4 bé cùng công việc giảng dạy khiến chị Hạnh lúc nào cũng bận rộn. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào lương của chồng, còn chị đi dạy để phụ chi tiêu hằng ngày. Dù có hai cặp song sinh, nhưng chị chưa bao giờ nhầm lẫn vì mỗi bé đều có những nét riêng biệt.

"Ban ngày, tôi và mẹ thay nhau trông các bé, còn ban đêm, có chồng phụ bế con. May mắn, mẹ tôi là giáo viên mầm non nên việc nuôi dạy các bé rất khoa học và phù hợp với xu hướng hiện đại. Vì vậy, vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm khi có mẹ.

Nhà nội ở xa thì hỗ trợ vợ chồng tôi một phần về kinh tế. Nhờ có hai gia đình luôn bên cạnh, việc chăm 4 con nhỏ tuy vất vả nhưng cũng nhẹ nhàng hơn phần nào", chị Hạnh chia sẻ.