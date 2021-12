Lương năm 2021 gần 90 triệu/tháng, thưởng Tết dương lịch cũng 30 triệu

Ngày 30/12, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cho biết, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo mức lương năm 2021 và thưởng Tết năm 2022.

Về tiền lương năm 2021, qua thống kê chưa đầy đủ cho thấy, tiền lương thực trả năm 2021 cao nhất là 89 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 3,3 triệu đồng.

Cụ thể, công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cao nhất 54 triệu đồng, thấp nhất 5,5 triệu đồng; công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất 31,6 triệu đồng, thấp nhất 3,4 triệu đồng; doanh nghiệp dân doanh cao nhất 50 triệu đồng, thấp nhất 3,3 triệu đồng; doanh nghiệp vốn nước ngoài cao nhất 89 triệu đồng, thấp nhất 3,8 triệu đồng.

Năm nay do tình hình dịch Covid-19, tiền thưởng Tết nguyên đán có phần thấp hơn so với năm trước (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH, trên địa bàn tỉnh có 13 doanh nghiệp dự kiến có thưởng Tết dương lịch 2022, mức cao nhất là 30 triệu đồng và thấp nhất là 20.000 đồng.

Cụ thể, công ty có 100% vốn nhà nước cao nhất 20 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng; công ty có cổ phần của nhà nước cao nhất 9 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng; doanh nghiệp dân doanh cao nhất 2 triệu đồng, thấp nhất 20.000 đồng; doanh nghiệp vốn nước ngoài cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 6 triệu đồng.

Trong khi đó, có 28 doanh nghiệp có dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng và thấp nhất 190.000 đồng.

Cụ thể, công ty có 100% vốn nhà nước cao nhất 27 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng; công ty có cổ phần của nhà nước cao nhất 31,6 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng; doanh nghiệp dân doanh cao nhất 90 triệu đồng, thấp nhất 190.000 đồng; doanh nghiệp vốn nước ngoài cao nhất 69 triệu đồng, thấp nhất 3,8 triệu đồng).

Trao đổi với PV Dân trí, giám đốc một công ty thủy sản ở Bạc Liêu cho biết, kế hoạch của công ty này là thưởng Tết một tháng lương và một phần quà nghĩa tình như các năm trước.

"Năm nay cũng chỉ có vậy thôi, dịch bệnh khó khăn quá, phải "gói ghém" lại, chia sẻ với anh chị em công nhân, có bao nhiêu thì ăn Tết bấy nhiêu", vị giám đốc chia sẻ.

Qua thống kê của Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu cho thấy, mức lương cao nhất của năm 2021 cao hơn 19 triệu đồng so với năm 2020; mức thưởng cao nhất Tết dương lịch năm 2022 cao hơn khoảng 9 triệu đồng so với năm 2021; còn mức thưởng cao nhất Tết Nguyên đán 2022 thấp hơn 10 triệu đồng so với năm 2021.