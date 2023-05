Lừa tuyển cộng tác viên bóc tỏi, cắt mác quần áo lương cao

Ngày 27/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Như Xuân đã triệu tập làm việc với 32 đối tượng tại huyện Như Xuân, Thọ Xuân (Thanh Hóa), thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) và quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) để làm rõ hành vi liên quan đến hoạt động tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội.

Các đối tượng tiếp tay cho hoạt động lừa đảo trên mạng Internet (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng dùng mạng facebook ảo, đăng tải bài viết, comment (bình luận) trên các hội nhóm mạng xã hội có đông thành viên để chào mời tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà. Các công việc các đối tượng dụ dỗ gồm: Bóc tỏi, bóc hạt điều, cắt mác quần áo, cắt chỉ thừa, giáo viên dạy yoga online…

Khi người dùng liên hệ muốn làm việc, các đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại có đăng ký Zalo), sau đó đường gửi link zalo của các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, yêu cầu người dùng kết bạn với số zalo này để nhận công việc.

Đối tượng Hà Văn Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi kết bạn qua zalo thành công, chúng sẽ dẫn dụ người dùng đến công việc khác như kinh doanh tiền ảo, chứng khoán giả… Sau đó hướng dẫn, dụ dỗ nạn nhân nạp tiền vào tài khoản của chúng rồi chiếm đoạt tài sản.

Xác định, đây là hoạt động tội phạm có tổ chức với số lượng đối tượng lớn, hoạt động tinh vi, có sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài tỉnh nên Công an huyện Như Xuân đã thành lập 25 tổ công tác đồng loạt xuống địa bàn điều tra, xác minh. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an thành phố Đà Nẵng rà soát, đối tượng nghi vấn để đấu tranh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân nhanh chóng điều tra làm rõ 32 đối tượng tiếp tay cho hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội.

Trong đó Hà Văn Hùng (SN 1991, ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa), Hà Thị Út Thơm (SN 1996, ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) và Nông Thị Huệ (SN 1993, ở thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn) là 3 đối tượng trưởng nhóm. 3 đối tượng này có vai trò hướng dẫn, trao đổi công việc và kết nối với các đối tượng sử dụng công nghệ cao ở nước ngoài nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Công an huyện Như Xuân tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Công an huyện Như Xuân khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội; không nên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng, mã OTP.

Cùng với đó, không chuyển tiền cho người khác khi chưa xác thực; không làm theo hướng dẫn chuyển hoặc trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền phải xác minh, xác thực chính xác bằng nhiều phương pháp như gọi điện, so sánh số tài khoản; không truy cập đường link lạ chưa xác minh rõ, hợp tác làm ăn với những người không quen biết trên mạng…

Khi phát hiện các dấu hiệu, thông tin liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất.