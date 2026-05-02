Biến phế liệu thành hệ thống tiết kiệm hơn nửa tỷ đồng tiền điện mỗi năm

Tiết kiệm hơn nửa tỷ đồng mỗi năm

Tại các ao nuôi tôm ở phường Hòa Thắng (Khánh Hòa), điện mặt trời đang được một số hộ dân ứng dụng vào sản xuất, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản.

Còn tại Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Ninh Phú (HTX Ninh Phú), mô hình kết hợp năng lượng tái tạo với các loại động cơ mới và hệ thống điều khiển thông minh đang được triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

Từ đồ bỏ đi đến công nghệ tiết kiệm nửa tỷ đồng tiền điện mỗi năm (Video: Trung Thi).

“Chỉ với một số cải tiến, hợp tác xã đã tiết kiệm hơn nửa tỷ đồng tiền điện mỗi năm. Nhờ đó, người lao động cũng được hưởng lợi”, ông Lê Minh Chính, Giám đốc HTX Ninh Phú, cho biết.

Với gần 40 năm gắn bó với nghề nuôi tôm, ông Chính nhận thấy ngoài tiền con giống, thức ăn, chi phí năng lượng điện cho hệ thống máy bơm oxy, bơm nước chiếm tỷ trọng rất lớn. Trước đây, mỗi năm hợp tác xã phải chi hơn 1 tỷ đồng tiền điện để vận hành máy móc cho 5ha đìa tôm.

Do đó, việc tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, nâng cao sức cạnh tranh luôn được tập thể HTX Ninh Phú chú trọng.

Để đạt hiệu quả, trước hết ông đầu tư hệ thống điện mặt trời phục vụ nuôi trồng, giúp giảm đáng kể chi phí điện. Tuy nhiên, ông không dừng lại ở đó.

Với tinh thần tìm tòi, ham học hỏi, ứng dụng kỹ thuật, ông tiếp cận động cơ không chổi than - loại động cơ điều khiển bằng mạch điện tử, vận hành êm, bền, tiết kiệm điện hơn.

Hệ thống điện mặt trời phục vụ nuôi trồng thủy sản tại HTX Ninh Phú (Ảnh: Trung Thi).

“Trong nước chưa có loại động cơ này phù hợp cho nuôi trồng thủy sản, nên tôi tìm mua từ các bãi máy thải ở nước ngoài, mang về cải tạo, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của hợp tác xã”, ông Chính cho biết.

Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng vận hành bền bỉ nhưng tiêu thụ năng lượng thấp hơn 40-50% so với động cơ có chổi than. Với các máy có cùng công suất, động cơ chổi than tiêu thụ 2,2-2,5kWh, trong khi động cơ không chổi than chỉ tiêu thụ 1,2-1,6kWh.

Theo ông Chính, động cơ không chổi than không sử dụng trực tiếp điện từ ổ cắm (AC 220V) mà phải qua một bộ xử lý điện tử trước khi vận hành. Bộ xử lý này có khả năng điều chỉnh công suất phù hợp, giúp động cơ hoạt động êm, ổn định hơn. Nhờ đó, máy ít rung giật khi khởi động, tăng tốc mượt mà và bền bỉ hơn so với loại dùng chổi than. Việc kiểm soát dòng điện tốt cũng góp phần hạn chế hiện tượng rò rỉ, giật điện trong quá trình sử dụng.

Ông Chính giới thiệu cách vận hành dàn máy không chổi than tại hợp tác xã (Ảnh: Trung Thi).

Giám đốc HTX Ninh Phú cho biết việc kết hợp giữa điện mặt trời và động cơ không chổi than đã giúp đơn vị tiết kiệm hơn 500 triệu đồng tiền điện mỗi năm.

Người lao động hưởng lợi

Với khoản tiết kiệm hơn 500 triệu đồng tiền điện, ông Chính cùng các thành viên hợp tác xã tiếp tục tái đầu tư vào công nghệ và kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất nuôi trồng. HTX triển khai quy trình nuôi khép kín với 3 giai đoạn, gồm: tự ươm giống, chuyển tôm sang ao nuôi tăng trưởng có diện tích lớn hơn và nuôi thương phẩm để đạt kích cỡ tối ưu.

Mô hình nuôi khép kín không chỉ giúp hợp tác xã chủ động con giống, kiểm soát dịch bệnh mà còn giảm chi phí sản xuất, nâng cao tỷ lệ sống của tôm và ổn định chất lượng đầu ra.

Hiệu quả từ việc ứng dụng năng lượng xanh, sử dụng máy móc hiện đại và quy trình nuôi khoa học giúp hợp tác xã duy trì nguồn tài chính ổn định để chi trả lương, thưởng cho người lao động.

Hiện HTX Ninh Phú có 20 công nhân làm việc, với mức thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng. Bên cạnh lương cơ bản, chính sách thưởng theo lợi nhuận sau mỗi vụ tôm trở thành động lực giúp người lao động gắn bó lâu dài.

Bên trái là động cơ không chổi than, bên phải là động cơ có chổi than (Ảnh: Trung Thi).

Theo anh Nguyễn Tất, một công nhân tại HTX Ninh Phú, mức lương 10 triệu đồng/tháng, kết hợp với tiền thưởng sau mỗi vụ xuất bán tôm giúp người lao động có thu nhập khá tại khu vực nông thôn.

Ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thắng, cho biết HTX Ninh Phú là một trong những đơn vị tiên phong đưa hệ thống điện năng lượng mặt trời vào nuôi trồng thủy hải sản. Các sáng kiến của hợp tác xã đang được địa phương xem xét, đánh giá để đăng ký nhiệm vụ khoa học - công nghệ, trình Sở Khoa học - Công nghệ nhằm nhân rộng mô hình.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thắng cũng cho biết thêm, HTX Ninh Phú cũng là một trong những đơn vị làm tốt công tác tạo việc làm cho người dân địa phương, với mức thu nhập ổn định.