Bị cuốn vào máy đúc táp lô, người đàn ông tử vong

Ngày 15/5, ông Lê Văn Toan, Chủ tịch UBND xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm khiến một người đàn ông tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: CTV).

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 14/5, anh B.D.C. (SN 1987, trú tại bản Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu), trong quá trình rửa máy đúc táp lô, do chưa ngắt nguồn điện nên anh này bị máy cuốn, tử vong tại chỗ.

"Sau khi làm xong việc, anh C. rửa máy nhưng do chưa ngắt hết nguồn điện nên xảy ra sự cố. Gia đình anh C. thuộc diện khó khăn của xã. Chiếc máy đúc táp lô được hai vợ chồng anh C. mua đầu năm 2022 để phát triển kinh tế gia đình", ông Toan cho biết thêm.

Hiện anh C. đã được gia đình mai táng theo phong tục địa phương.