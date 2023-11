300 công nhân nhận được khoản nợ lương sau 1 tháng mất việc

Chiều 29/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Cù Bích Thuận, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết đến thời điểm này, Công ty Cổ phần May Thiên Thành Five Star Hà Tĩnh đã thanh toán xong toàn bộ tiền nợ lương 2 tháng cho công nhân sau khi có văn bản xin tạm ngưng hoạt động.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã trả lũy kế lương đến hết tháng 9 cho 30 công nhân với số tiền 228 triệu đồng và lương tháng 10 cho 313 công nhân với tổng số tiền hơn 921 triệu đồng.

Cổ phần May Thiên Thành Five Star Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Nguyễn).

Doanh nghiệp này cũng cam kết muộn nhất đến ngày 20/12 sẽ hoàn tất việc thanh toán nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

"Việc phải tạm ngừng hoạt động vì khó khăn là điều không ai mong muốn. Song, phía công ty hoàn tất trả lương cho người lao động là những nỗ lực rất lớn, đáng hoan nghênh. Doanh nghiệp phải đầu tư vốn liếng rất lớn nên chúng tôi mong họ sẽ vượt qua khó khăn và sớm hoạt động trở lại để giải quyết việc làm cho người lao động địa phương", bà Thuận nói.

Theo đại diện Công ty Cổ phần May Thiên Thành Five Star, hiện doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm đối tác, thị trường mới, đồng thời thúc đẩy các phần việc để ký kết hợp đồng nhằm đưa công ty trở lại hoạt động bình thường.

Cổ phần May Thiên Thành Five Star Hà Tĩnh trong thời gian hoạt động (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trước đó, vào cuối tháng 8, hơn 300 công nhân thuộc Công ty Cổ phần May Thiên Thành Five Star (Khu công nghiệp Đại Kim, Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đình công, yêu cầu công ty trả lương và các chế độ khác.

Thời điểm đó, ông Trần Đức Lịch, Giám đốc Công ty Cổ phần May Thiên Thành Five Star, xác nhận doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn hàng, tình hình tài chính và hàng hóa xuất đi nên chậm trả lương, nợ tiền đóng bảo hiểm của người lao động.

Đến ngày 24/10, Công ty May Thiên Thành Five Star có văn bản gửi các cơ quan chức năng và toàn thể công nhân viên về việc tạm dừng hoạt động do gặp nhiều khó khăn về hàng hóa và tài chính.