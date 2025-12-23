Yêu cầu ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán dịp cuối năm

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có công văn đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026.

Các ngân hàng được yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán.

Trong đó, các đơn vị phải tổ chức, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ quy trình mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định pháp luật và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán theo quy định.

Song song đó, các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị chấp nhận thanh toán để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng giao dịch thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán cho các mục đích bất hợp pháp.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tổ chức, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ quy trình mở, sử dụng ví điện tử, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, quy trình quản lý rủi ro, hợp đồng/thỏa thuận mở, sử dụng ví điện tử theo quy định và các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán cho các mục đích bất hợp pháp.

Các ngân hàng cảnh báo tới khách hàng bằng nhiều hình thức về các phương thức, thủ đoạn tội phạm, hướng dẫn khách hàng các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân, thực hiện giao dịch thanh toán an toàn, không cung cấp thông tin sinh trắc học cho người khác để tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm lợi dụng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng cho các mục đích vi phạm pháp luật.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động thanh toán liên ngân hàng qua các hệ thống thanh toán, đảm bảo an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của khách hàng trong thời gian quyết toán năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026.

Trong đó, các đơn vị chủ động theo dõi, quản lý, luôn đảm bảo có đủ số dư để thực hiện nghĩa vụ quyết toán giao dịch thanh toán qua các hệ thống thanh toán; Liên tục theo dõi, giám sát về hạn mức nợ ròng, hạn mức bù trừ điện tử để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp, đảm bảo các giao dịch thanh toán của khách hàng được thực hiện thông suốt, không gián đoạn.

Các đơn vị cũng phải chủ động dự báo về tình hình nhu cầu thanh toán và có phương án ứng phó cụ thể cho từng trường hợp để bố trí đầy đủ nguồn lực, đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng cao trước và trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026.