Xua tan nỗi lo chi phí khi sử dụng CMC Cloud thế hệ mới

CMC Cloud cung cấp các giải pháp tối ưu chi phí hạ tầng Cloud nhanh chóng (Ảnh: CMC).

Làm thế nào để cân bằng chi phí vận hành khi sử dụng Cloud, từ đó tạo cơ sở để đảm bảo hiệu quả hoạt động vận hành, tăng trưởng khách hàng và tăng cường tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng là nỗi lo của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất.

Hiểu được nhu cầu "Go DX - Cloud First" (Muốn chuyển đổi số bắt buộc sử dụng Cloud), CMC Telecom ra mắt nền tảng CMC Cloud thế hệ mới, giúp xua tan nỗi lo chi phí khi ứng dụng Cloud trong ngành sản xuất.

Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu

Trước đây, khi khởi tạo máy chủ ảo (VM) ứng dụng vào hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị kho, quản trị kênh phân phối, quản trị hệ thống chăm sóc khách hàng, các doanh nghiệp phải tự cân đối các tài nguyên máy chủ ảo bao gồm bộ vi xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ tạm thời (RAM), hệ thống mạng (Networks)… phù hợp với chi phí, quy mô, nhu cầu vận hành của doanh nghiệp. Người dùng thường phải chi trả chi phí vận hành VM theo tháng hoặc theo năm.

Hiện nay, CMC Cloud đã cân đối theo nhu cầu của khách hàng bằng việc xây dựng các gói tài nguyên phân sẵn, bao gồm: Small, Medium, Large, Xlarge. Trong đó, Chip CPU lên đến 3.0 GHz hiện đại, hiệu năng mạnh mẽ trên thị trường, vCPU đạt 96, RAM tối đa 512GB, bộ nhớ lưu trữ SSD lên tới 40.000 IOPS, băng thông lên đến 500 Mbps, đều thuộc phân khúc cao nhất thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, đảm bảo hiệu suất hoạt động nhanh chóng của hệ thống máy chủ ảo của doanh nghiệp.

Thay vì chi trả chi phí theo tháng, năm thì người dùng chỉ cần trả tiền theo lưu lượng sử dụng thực tế, khách hàng dễ dàng điều chỉnh lưu lượng tài nguyên phù hợp với nhu cầu sử dụng theo các khoảng thời gian khác nhau, giảm thiểu chi phí vận hành.

Chi phí sử dụng tính theo giờ

Khi xảy ra tình trạng quá tải lưu lượng truy cập trên VM, gây tắc nghẽn đường truyền truy cập, dẫn đến hệ thống bị lỗi, không đồng bộ được dữ liệu, doanh nghiệp thường phải mua thêm VM để cân bằng lưu lượng truy cập, gây tốn kém về chi phí vận hành.

Giờ đây, khách hàng không phải lo lắng về vấn đề này khi tính năng CMCCloud AutoScaling được bổ sung vào các VM sẽ tự động mở rộng hoặc giảm thiểu số lượng các tài nguyên máy tính được phân phối cho ứng dụng vào bất kỳ thời điểm nào theo nhu cầu sử dụng, cân bằng hiệu năng và giảm chi phí phát sinh cho các server trong thời gian không có nhu cầu sử dụng.

CMCCloud AutoScaling giúp người dùng tính chi phí theo giờ dựa trên số tài nguyên đã sử dụng thực tế thay vì chi trả toàn bộ tài nguyên (bao gồm cả những tài nguyên không dùng hết).

Minh bạch, rõ ràng chi phí theo thời gian thực

Bên cạnh tối ưu chi phí sử dụng VM theo giờ, người dùng còn có thể kiểm soát chi phí sử dụng VM theo thời gian sử dụng thực tế. Khách hàng sẽ tự cân đối, kiểm soát chặt chẽ các khoản phí sử dụng ở các dịch vụ trong CMC Cloud một cách dễ dàng ngay trên portal của CMC Cloud.

Giám sát chi phí hiệu quả trên CMCCloud (Ảnh: CMC).

Kết nối 20 máy chủ ảo trong cùng một Cloud Storage

Với Cloud Storage, CMC Cloud mang đến cho người dùng dịch vụ CMCCloud ElasticVolume (CMCCloud EV) với không gian lưu trữ kết nối đồng thời một EV kết nối trực tiếp lên đến 20 VM, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi thuê riêng từng Storage. Khi lưu lượng lưu trữ tăng, Volume tự động mở rộng không gian lưu trữ để lưu trữ dữ liệu. CMCCloud ElasticVolume còn giúp người dùng trả tiền theo thời gian sử dụng thực tế (Pay as you go).

CMC Cloud - Hạ tầng Cloud mạnh mẽ

Tân Thuận Data Center là trái tim chiến lược khối hạ tầng số CMC (Ảnh: CMC).

CMC Cloud là sản phẩm do CMC Telecom nghiên cứu và phát triển từ 2015. Với lợi thế hạ tầng số với đường truyền và Data Center, CMC Cloud hiện phục vụ hàng chục nghìn doanh nghiệp Việt "lên mây" và bắt đầu hành trình chuyển đổi số.

CMC Telecom hiện có hệ sinh thái 3 trung tâm dữ liệu trung lập đạt tiêu chuẩn Tier 3, ISO 9001:2001 và ISO 27001. Đặc biệt CMC Telecom là một trong những đơn vị đầu tiên của Việt Nam có chứng chỉ ISO 27017 - 27018, tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát bảo mật an toàn thông tin cho dịch vụ điện toán đám mây.

Đội ngũ nhân sự vận hành hệ thống Cloud của CMC Telecom bao gồm 600 nhân sự, sở hữu các chứng chỉ khác nhau về mảng Cloud, Scrum, Hệ thống mạng, Data Center, do các đơn vị hàng đầu trong ngành công nghệ cấp (AWS, Google, Microsoft, VMware, …).

Cùng với CMC Cloud, các doanh nghiệp ngành sản xuất còn được tiếp cận với hệ sinh thái chuyển đổi số C.OPE2N với hệ sinh thái hàng chục sản phẩm, giải pháp công nghệ của Tập đoàn CMC và các sản phẩm từ các đối tác công nghệ lớn trên thế giới như Microsoft, Google, Amazon.