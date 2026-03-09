Hà Nội sẽ xử lý tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trái phép

Trước diễn biến phức tạp của tình hình năng lượng thế giới và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tăng cường các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Công văn được ban hành trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thế giới. Ở trong nước, một số nhà máy lọc dầu nguy cơ gặp khó khăn do nguồn cung dầu thô nhập khẩu thiếu hụt.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là về chất lượng xăng dầu, niêm yết và bán đúng giá.

Đồng thời, cơ quan quản lý yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp găm hàng, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc dừng bán không có lý do, gây đứt gãy nguồn cung cục bộ.

UBND các xã, phường được giao phối hợp lực lượng quản lý thị trường thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng xăng dầu; kịp thời hỗ trợ phân luồng giao thông khi có đông người mua, xử lý triệt để tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trái phép trên đường phố.

Cơ quan quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng xăng dầu (Ảnh: DMS).

Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và bán lẻ xăng dầu nâng cao trách nhiệm, bảo đảm nguồn hàng đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối; tuân thủ nghiêm quy định về đo lường, chất lượng và thời gian mở cửa bán hàng.

Trước đó, theo Sở Công Thương Hà Nội, một số doanh nghiệp bán lẻ đã có văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian bán hàng (giảm số giờ bán hàng) do không đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng liên tục, nhân lực để phục vụ hoạt động.

Trong ngày 7/3 ghi nhận 17 cửa hàng tạm dừng bán hàng hoặc hết hàng có lý do chính đáng, tăng thêm 3 cửa hàng so với ngày 6/3.

Sở Công Thương Hà Nội đánh giá các cửa hàng xăng dầu thiếu hàng, phải đóng cửa hoặc bán hàng hạn chế chủ yếu thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối xăng dầu (đơn vị trung gian) do nguồn cung phụ thuộc vào các thương nhân đầu mối (đơn vị nhập khẩu xăng dầu).

Các cửa hàng thuộc hệ thống thương nhân đầu mối vẫn được đảm bảo nguồn hàng. Đầu mối ưu tiên cấp cho cửa hàng trực thuộc, sau đó đến đại lý và thương nhân nhận quyền và chỉ khi đảm bảo đủ trong hệ thống mới chia sẻ cho thương nhân phân phối.

Tại Hà Nội, hiện có gần 70% cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống đầu mối, hơn 30% thuộc thương nhân phân phối và nhà cung cấp từ tỉnh, thành khác. Các đầu mối cam kết đảm bảo nguồn hàng đến hết tháng 3.