WinCommerce: Các cửa hàng mở mới từ đầu năm đều mang về lợi nhuận

Doanh thu tháng 6 tăng trưởng vượt kịch bản cơ sở, các cửa hàng mở mới có lợi nhuận

Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh tháng 6, doanh thu thuần của WCM đạt 3.218 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn so với mục tiêu tăng trưởng cơ sở 8-12% đề ra cho cả năm. Tính trong 6 tháng đầu năm, doanh thu WCM ghi nhận 17.900 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Tăng trưởng LFL của các cửa hàng đã hoạt động ổn định tăng 6,9%, cho thấy sự cải thiện bền vững trong hiệu suất vận hành.

Bên cạnh tăng trưởng doanh thu, WCM đang tăng tốc mở rộng quy mô toàn quốc với chiến lược trọng tâm là thâm nhập sâu hơn vào khu vực nông thôn, nơi chiếm hơn 60% dân số Việt Nam và vẫn còn phụ thuộc vào kênh bán lẻ truyền thống. Trong tháng 6, doanh nghiệp đã mở mới 61 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng mở mới từ đầu năm lên 318, hoàn thành trên 45% kế hoạch năm (400-700 cửa hàng). Gần 75% số này là các cửa hàng WinMart+ khu vực nông thôn.

Tháng 6, doanh thu thuần của WCM đạt 3.218 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng khu vực miền Trung có sự bùng nổ mạnh mẽ, đóng góp tới 161 cửa hàng mở mới, chiếm hơn 50% tổng số mở mới trong nửa đầu năm. Điều này cho thấy khả năng chọn lọc điểm đến chiến lược và sự linh hoạt trong mở rộng mạng lưới bán lẻ theo từng vùng miền của WCM.

WCM kiên định theo đuổi chiến lược mở rộng gắn liền với hiệu quả tài chính. Theo doanh nghiệp, toàn bộ các cửa hàng mở mới từ đầu năm đến nay đều đang ghi nhận lợi nhuận. Đây là một chỉ dấu rõ ràng cho thấy hệ thống vận hành tối ưu, đồng thời khẳng định tính đúng đắn của mô hình WinMart+ nông thôn, không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng cơ bản mà còn tích hợp tiện ích tài chính và dịch vụ cộng thêm.

Sở hữu chuỗi giá trị đầu cuối: Lợi thế cạnh tranh trong ngành bán lẻ

Phát biểu về tiềm năng của bán lẻ hiện đại, tại sự kiện Techcombank Investment Summit 2025 tổ chức ngày 9/7, ông Danny Le, CEO của Tập đoàn Masan, cho biết hiện nay kênh bán lẻ hiện đại tại Việt Nam chỉ mới chiếm tỷ lệ 12%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở các thị trường lân cận như Thái Lan hay Indonesia là 30-50%. Để tăng tốc hiện đại hóa bán lẻ, việc xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp đầu cuối (end-to-end supply chain) và phát triển nền tảng dữ liệu là các yếu tố then chốt.

WinCommerce với lợi thế cạnh tranh hiếm có trên thị trường để nắm bắt cơ hội khi bán lẻ hiện đại bùng nổ.

Theo đó, với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái Masan tích hợp từ sản xuất đến tiêu dùng cuối, WinCommerce có lợi thế cạnh tranh hiếm có trên thị trường để nắm bắt cơ hội khi bán lẻ hiện đại bùng nổ.

Masan hiện là một trong số ít doanh nghiệp nội địa sở hữu chuỗi cung ứng tiêu dùng - bán lẻ đầu cuối hoàn chỉnh, từ sản xuất (Masan Consumer, Masan MEATLife, WinEco) đến logistics (Supra), tài chính tiêu dùng (Techcombank) và hệ thống phân phối (WinMart, WinMart+, WiN, kênh phân phối truyền thống và thương mại điện tử). Là một mắt xích trong hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ của Masan, WCM sẽ tận dụng được lợi thế chuỗi cung ứng của tập đoàn, kiểm soát toàn bộ hành trình sản phẩm từ nhà máy đến giỏ hàng người tiêu dùng với hiệu suất vận hành cao và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm.

Bên cạnh đó, nền tảng dữ liệu người dùng tích hợp thông qua chương trình hội viên WiN, đang hướng đến mục tiêu tiếp cận 30-50 triệu người dùng sẽ là chìa khóa để WinCommerce thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng giá trị vòng đời khách hàng.

Ở nông thôn, nơi WCM đang tập trung đầu tư, vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá. Mỗi cửa hàng WinMart+ Nông Thôn không chỉ là điểm bán hàng hóa, mà còn là điểm chạm số, trung tâm dịch vụ tiêu dùng đa năng phục vụ nhu cầu thanh toán, chuyển tiền, tiếp cận tài chính số, bên cạnh mua sắm hàng tiêu dùng thiết yếu. Đây là chiến lược “đi tắt đón đầu” khi khu vực nông thôn bước vào thời kỳ tiêu dùng hiện đại.

WCM đã chuyển mình thành công sau giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ.

Sau giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, WCM đã chuyển mình thành công. Năm 2024, công ty lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của doanh nghiệp.

Với mô hình phát triển bài bản, chiến lược tập trung vào hiệu quả dài hạn và nền tảng tích hợp mạnh mẽ từ hệ sinh thái của Masan, WCM đang góp phần từng bước hiện đại hóa ngành bán lẻ Việt Nam. Chiến lược mở mới đi kèm hiệu quả vận hành rõ ràng đang giúp công ty giữ vững vị thế tiên phong trong bối cảnh thị trường bán lẻ đang ngày càng hiện đại hóa. Đây cũng chính là mảnh ghép then chốt trong tầm nhìn dài hạn của Masan: xây dựng nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tích hợp hàng đầu khu vực.