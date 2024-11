"Walk of Heritage": Khát vọng xây dựng công trình di sản của Kobler

"Walk of Heritage" tổ chức ngày 6/11, là hoạt động mở màn trong chuỗi các sự kiện kết nối giá trị Đông - Tây do Kobler phối hợp cùng tập đoàn Inno Invest tổ chức. Sự kiện đã để lại dấu ấn sâu đậm cho hơn 500 khách mời tham dự, khi kết hợp những màn trình diễn đậm chất nghệ thuật, bên bờ biển Cát Bà thơ mộng về đêm.

Tiết mục Múa di sản đầy ấn tượng được thực hiện bởi các vũ công chuyên nghiệp.

Mở đầu chương trình, ông Vũ Khánh Toàn - Phó tổng phụ trách marketing Tập đoàn Inno Invest, kiêm cố vấn chiến lược cấp cao của Kobler Đức tại Việt Nam - chia sẻ: "Việt Nam là một trong 5 thị trường trọng điểm của chúng tôi, bên cạnh Đức, Pháp, Ý, Hy Lạp. Sự kiện "Walk of Heritage - Đại lộ di sản" là cơ hội để chúng tôi có thể gặp gỡ trực tiếp những đối tác, nhà phân phối đã đồng hành mang sản phẩm sàn thạch anh Kobler phủ sóng tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng vào hãng Kobler (Đức) và kỳ vọng sự hợp tác giữa 2 bên, với các nhà phân phối sẽ mang tới nhiều hơn nữa các công trình di sản trường tồn với thời gian trên khắp Việt Nam".

Ông Vũ Khánh Toàn - Phó tổng giám đốc tập đoàn Inno Invest kiêm cố vấn chiến lược Kobler Đức tại Việt Nam.

Tại sân khấu ngoài trời "Walk of Heritage", một không gian nghệ thuật kết hợp giữa văn hóa phương Đông - phương Tây được xây dựng, tái hiện hành trình kiến tạo nên các công trình di sản của Kobler.

Mở màn chương trình là tiết mục "Múa di sản" với những giai điệu âm nhạc thăng hoa cùng màn múa đầy uyển chuyển do NSƯT Phan Lương dàn dựng. Hành trình khám phá di sản Đông - Tây của Walk of Heritage tiếp tục được dẫn lối bởi tiết mục nghệ thuật "Vũ điệu sắc màu" do các nghệ sĩ múa hàng đầu Việt Nam thể hiện.

Góp mặt tại sự kiện, ca sĩ Thu Phương cũng mang tới cho khách hàng những màn trình diễn đầy cảm xúc với loạt ca khúc quen thuộc: Chưa bao giờ, Ngại gì Shine, liên khúc Em gái mưa, Ánh nắng của anh, Có em chờ, Dòng sông lơ đãng..

Ca sĩ Thu Phương mang đến những tiết mục đặc sắc khuấy động sân khấu.

Là tập đoàn hàng đầu tại Đức về vật liệu xây dựng "xanh", tại Việt Nam, Kobler cũng đang là thương hiệu chiếm ưu thế về dòng sàn đá thạch anh, vân gỗ phủ lớp đá sapphire trên bề mặt - dòng ván sàn có sự giao thoa giữa văn hóa Á Đông cùng công nghệ hiện đại đến từ châu Âu.

Theo đó, với việc ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại từ Đức, cùng nguồn đá thạch anh dồi dào bản địa, sàn thạch anh Kobler là sản phẩm sàn tích hợp thành phần đá thạch anh quý hiếm, sở hữu chất lượng chuẩn Đức, bền vững.

Sự kiện Walk of Heritage là cơ hội để hãng nhấn mạnh chất lượng của dòng sản phẩm mới Kobler Sapphire tới đông đảo khách mời, thông qua trải nghiệm chà sàn đặc sắc. Những người thợ chuyên nghiệp biểu diễn trực tiếp màn chà sàn bằng máy chà cường độ cao trên các tấm sàn thạch anh mà không hề gây trầy xước, gây ấn tượng với hàng trăm.

Khu vực bàn trải nghiệm mài sàn thạch anh Kobler Sapphire tại sự kiện.

Trong gần 2 năm qua, những bước đi mạnh mẽ của Kobler trên hành trình kiến tạo nên những công trình di sản trường tồn tại Việt Nam đã được ghi nhận bằng giải thưởng "Top 10 thương hiệu vàng năm 2023" do Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam trao tặng, được đón nhận nồng nhiệt của đông đảo người tiêu dùng, giới kiến trúc sư, chuyên gia xây dựng. Nhờ đó, Kobler đã đạt mức tăng trưởng mạnh năm 2024, dần lan tỏa giá trị Đức vào mỗi công trình của người Việt.

Với sự kiện "Walk of Heritage - Đại lộ di sản", Kobler kỳ vọng tiếp tục để lại dấu ấn cho đông đảo đối tác, nhà phân phối khi kết nối thành công kết nối các giá trị di sản Đông - Tây và khẳng định vị thế thương hiệu trong hành trình mang tới những sản phẩm chất lượng cao, góp phần kiến tạo công trình bền vững trường tồn với thời gian.

