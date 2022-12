Vũ khí giúp Bill Gates 30 năm qua ngồi không mà vẫn giàu sụ

Bill Gates có lẽ là tỷ phú nổi tiếng bậc nhất ở Thung lũng Silicon, không chỉ với tư cách là nhà đồng sáng lập và cựu CEO Microsoft mà còn vì những đóng góp lớn của ông với các hoạt động từ thiện.

Thời điểm hiện tại, tỷ phú Gates sở hữu khối tài sản trị giá 111 tỷ USD và là người giàu thứ 4 thế giới. Dù đã làm từ thiện hàng chục tỷ USD nhưng vị tỷ phú 67 tuổi vẫn duy trì được trạng thái giàu có. Trên thực tế, trong suốt gần 30 năm qua, ông chưa từng phải lo lắng về việc quản lý số tiền khổng lồ của mình và thậm chí còn có thể "ngồi không" mà vẫn giàu lên.

Cascade - "vũ khí" kiếm tiền bí mật

Tất cả nằm ở "vũ khí" bí mật mang tên Cascade Investment - quỹ tư nhân do ông thành lập năm 1995 và giao cho Michael Larson quản lý.

Larson được coi là một trong những người đàn ông quyền lực và kín tiếng bậc nhất trong giới quản lý tài sản ở Mỹ. Nhờ Larson và một phần nhờ giá trị cổ phiếu của Microsoft tăng vọt, tài sản của Gates đã tăng từ 5 tỷ USD lên hơn 100 tỷ USD.

Theo Wall Street Journal, Larson đã đầu tư tiền của Gates vào đất nông nghiệp, khách sạn, cổ phiếu, trái phiếu, thậm chí cả một sân chơi bowling. Vì Cascade không phải là một công ty đại chúng và khá kín tiếng nên rất khó để xác định các khoản đầu tư quan trọng của họ.

Tuy nhiên, các báo cáo đã xác định được một số nơi mà Cascade đầu tư vào, trong đó có khách sạn Four Seasons được đầu tư năm 1997. Hiện Gates kiểm soát 71,3% cổ phần trong công ty trị giá 10 tỷ USD này.

Với công ty quản lý chất thải Republic Services trị giá 40 tỷ USD, Gates sở hữu hơn 34% cổ phần. Ngoài ra, Gates còn là cổ đông lớn nhất của công ty công nghệ vệ sinh và an toàn thực phẩm hàng đầu thế giới Ecolab.

Cascade Investment là cỗ máy kiếm tiền bí mật của Bill Gates (Ảnh: CND).

Theo Larson, việc Cascade có một cái tên không mấy nổi bật sẽ giúp công ty không bị giới truyền thông chú ý. Quỹ này đã sử dụng một loạt các chiến thuật bí mật và nhân viên nghỉ việc tại đây đều phải ký thỏa thuận không tiết lộ về các khoản đầu tư của quỹ.

Wall Street Journal cho biết các khoản đầu tư bất động sản của Cascade được đặt tên hết sức bình thường để gây khó khăn cho bất kỳ ai muốn tìm ra rằng chúng có liên quan đến Bill Gates. Lĩnh vực duy nhất mà quỹ không tham gia là công nghệ và công nghệ sinh học bởi chúng được đích thân Bill Gates xử lý.

Cascade không tiết lộ công khai kết quả hoạt động của mình nhưng có thông tin cho rằng do chiến lược tương đối thận trọng của Larson đã giúp tổn thất của Cascade trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 nhỏ hơn mức trung bình của ngành. Kể từ năm 1995, Larson đã mang lại lợi nhuận gộp hàng năm khoảng 11%.

Trong những năm qua, Gates cũng đã xây dựng một danh mục đầu tư bất động sản khổng lồ thông qua khoản đầu tư của chính mình cũng như các khoản nắm giữ thông qua Cascade. Ngôi nhà mà ông mua với giá 2 triệu USD năm 1988 hiện trị giá hơn 130 triệu USD. Ngoài ra, ông còn sở hữu một hòn đảo tư nhân, một biệt thự bên bờ biển và sở hữu nhiều đất nông nghiệp ở Mỹ.

"Tay hòm chìa khóa" kín tiếng của Bill Gates

Larson sinh năm 1959 tại bang California. Năm 16 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông theo học trường Cao đẳng Claremont McKenna, ngành tài chính. Năm 21 tuổi, ông hoàn thành chương trình thạc sỹ kinh doanh của Đại học Chicago.

Sau đó, Larson làm việc trong bộ phận chuyên thâu tóm và sáp nhập của công ty dầu mỏ ARCO trước khi chuyển sang quỹ đầu tư Putman và tự thành lập công ty đầu tư. Năm 1994, ông nhận được lời mời làm việc cho Bill Gates, tỷ phú giàu nhất thế giới ở thời điểm đó.

Larson hoạt động kín kẽ đến nỗi công chúng gần như không hề biết đến tên tuổi của ông. Chỉ đến khi ông đầu tư vào một vài công ty giao dịch công khai, mọi người mới biết rằng ông chính là người âm thầm quản lý tài sản cho Bill Gates trong nhiều năm. Ngoài nắm giữ phần lớn tài sản cá nhân của Gates, Larson còn đóng vai trò giám sát một số khoản tài trợ của quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates.

Trong một bữa tiệc tổ chức tại Seattle cách đây vài năm, Bill Gates đã nâng ly để tri ân một khách mời đặc biệt - Michael Larson. Nhà đồng sáng lập Microsoft nói rằng ông hoàn toàn tin tưởng và muốn cảm ơn Larson vì đã đồng hành cùng ông trong hàng chục năm tại Cascade.

Chân dung Michael Larson (Ảnh: Reuters).

Larson được Gates cho phép tự do đưa ra phần lớn quyết định đầu tư. Trong phiên hỏi đáp "Ask me anything" trên Reddit hồi tháng 3/2021, khi được hỏi về việc mua đất nông nghiệp, Gates trả lời: "Công ty đầu tư của tôi đưa ra quyết định này".

Về đời sống cá nhân, Larson có 3 người con. Ông thích mặc quần jeans và áo sơ mi màu hồng đậm của Levi's. Ông được biết đến là một người rất thích chơi golf và thường dành nhiều thời gian để duy trì và mở rộng các mối quan hệ cá nhân.

Một số cựu nhân viên của Cascade nói rằng ông khá khó tính và thích kiểm soát. Ông thậm chí còn tự quyết định và sắp xếp chỗ ngồi của nhân viên trong bữa tiệc hàng năm của công ty. Nhân viên Cascade cũng được khuyến khích không tiêu xài hoang phí.

Năm ngoái, Larson (hiện 62 tuổi) đã vướng phải cáo buộc có hành vi sai trái tại Cascade, theo hàng chục nhân viên cũ và các nguồn tin thân cận khác với công ty. Theo lời kể của những người này, Larson từng công khai đánh giá vẻ bề ngoài của nhân viên nữ, cho đồng nghiệp nam xem ảnh "nóng" của phụ nữ trên internet, nhiều lần đưa ra bình luận không phù hợp về giới tính hay thậm chí là phân biệt chủng tộc.

Larson thừa nhận có lời nói chưa đúng mực nhưng phủ nhận cáo buộc ngược đãi nhân viên. Hiện ông vẫn tiếp tục là người quản lý tài sản của tỷ phú Gates.