VSK Group gìn giữ, gửi trao tinh hoa thiên nhiên đến gia đình Việt

Yến Sào Cao Cấp Thiên Việt - niềm tự hào của VSK Group

Lấy cảm hứng từ tinh hoa thiên nhiên của những chiếc tổ yến tại Hội An, được khai thác tại những vách đá có lịch sử hơn 1.000 năm, với hàm lượng protein cao (45 - 55%), thương hiệu Yến Sào Thiên Việt đa dạng các dòng sản phẩm với hàm lượng yến sào, dinh dưỡng bổ sung và khoáng chất hỗ trợ chuyên biệt giúp tăng cường đề kháng, bồi bổ cơ thể và nâng cao các hoạt động của xương khớp, tim mạch. Nguồn dinh dưỡng từ tổ yến tự nhiên được sản xuất theo quy trình chuẩn HACCP, GMP đảm bảo không chất bảo quản, không màu nhân tạo, mang đến sản phẩm có hương vị thơm ngon và an toàn cho người sử dụng.

Yến Sào Thiên Việt với bao bì dành riêng cho Tết Quý Mão 2023 (Ảnh: VSK Group).

Theo đại diện công ty, Yến Sào Cao Cấp Thiên Việt không chỉ là món quà biếu tặng dành tặng cho bạn bè, người thân mà còn là món quà sức khỏe thể hiện tình yêu thương, sự gắn kết giữa các thế hệ như những tổ chim yến được kết tinh từ tinh túy đất trời, từ tình yêu thương.

"Sự kết hợp từ tinh hoa của trời cùng giọt vàng của đất từ hồng sâm 6 năm tuổi Hàn Quốc tạo nên hộp quà sức khỏe thượng hạng, món quà ý nghĩa để biếu tặng những người yêu thương", vị này cho hay.

Gìn giữ tinh hoa thiên nhiên của báu vật Hội An

Đứng trước sự quan tâm về các sản phẩm tổ yến và nhân sâm dành cho sức khỏe ngày càng lớn của người dùng, đồng thời yếu tố thiên nhiên ngày càng được chú trọng, VSK Group tự tin phát triển các thương hiệu với các dòng sản phẩm tiên phong, đột phá, chiết xuất từ tổ yến thiên nhiên tới gần hơn đối tượng khách hàng đại chúng. Theo đại diện công ty, để mỗi thành viên trong mỗi gia đình đều được thưởng thức nước yến dinh dưỡng với hàm lượng phù hợp theo cả nhu cầu chuyên biệt và dùng hàng ngày, ngoài thương hiệu Yến Sào Cao Cấp Thiên Việt, VSK Group tối ưu hóa trải nghiệm qua các thương hiệu dành riêng cho nhiều đối tượng.

Theo đó, công ty đang cung cấp 2 thương hiệu nước yến dành cho trẻ em là Kid's Nest Plus+ và Gennest. Kid's Nest Plus+ được giới thiệu là thương hiệu nước yến cao cấp, được thiết kế hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng chuyên biệt giúp bé ăn ngon, tăng cường đề kháng, phát triển thể chất toàn diện và đủ đầy. Trong khi đó, Gennest là thương hiệu nước yến dinh dưỡng dành riêng cho bé dùng mỗi ngày với 2 dòng sản phẩm nước yến sữa và nước yến trái cây, hỗ trợ tăng cường đề kháng tự nhiên, bổ sung năng lượng để bé tự do trải nghiệm và khôn lớn.

Các thương hiệu nước yến chăm sóc sức khỏe gia đình gồm Justnest, Dailynest. Justnest (Nước Yến thật) là thương hiệu cam kết sử dụng 100% yến thật (hàm lượng 8%), với 7 hương vị tự nhiên, thanh mát hỗ trợ cả nhà tươi khỏe mỗi ngày; Dailynest (Yến sữa dinh dưỡng) là thương hiệu tiên phong kết hợp đột phá giữa nguồn yến thuần tự nhiên (hàm lượng 6%) và sữa tươi ngon, mát lành, với 2 dòng sản phẩm là Nước Yến sữa hạt và Nước Yến sữa trái cây hỗ trợ gia đình luôn căng tràn sức sống từ thiên nhiên, tươi khỏe mỗi ngày.

Bên cạnh đó, VSK Group còn mang đến những thương hiệu dinh dưỡng nhập khẩu cao cấp gồm Vital Gin - nước uống hồng sâm dành cho người trưởng thành, chiết xuất từ hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, được nhập khẩu 100% từ Geumsan Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường đề kháng, bảo vệ sức khỏe - và Vital Gin Kids - nước hồng sâm trái cây trẻ em, kết hợp giữa chiết xuất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi và nước cốt trái cây cho bé vững vàng khôn lớn mỗi ngày.

Danh mục đa dạng các thương hiệu, sản phẩm dinh dưỡng cao cấp của VSK Group (Ảnh: VSK Group).

Yến Sào Thiên Việt - tinh hoa thiên nhiên từ Hội An chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất tự nhiên với hàm lượng protein cao (45-55%), không màu nhân tạo. Yến Sào Thiên Việt là nhãn hiệu thuộc VSK Group.

VSK Group là tập đoàn kinh tế đầu tư đa ngành của Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực như Sản xuất và phân phối thương hiệu, sản phẩm dinh dưỡng; Nhập khẩu thương hiệu, sản phẩm phục vụ kinh doanh; Cung cấp dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn.

Ngoài Yến Sào Thiên Việt, VSK Group còn sở hữu và kinh doanh các nhãn hiệu Nước Yến Trẻ Em Kid's Nest Plus+, Nước yến trẻ em Gennest, Nước Yến Thật Justnest, Yến sữa dinh dưỡng Dailynest & các nhãn hiệu nước hồng sâm Vital Gin (nhập khẩu Hàn Quốc).

Các thương hiệu, sản phẩm nước yến dinh dưỡng và nước hồng sâm của VSK Group phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành.

