VONTA - Điểm nhấn hiện đại ấn tượng cho ngôi nhà Việt

Ước mơ về một mái ấm hoàn mỹ của người Việt không còn là chuyện xa vời khi VONTA mang tới giải pháp toàn diện cho hệ thống điện và chiếu sáng phù hợp với mọi công trình.

Vonta - Đèn sáng, nhà sang, ngập tràn hạnh phúc.

Chị Nguyễn Hoài và anh Phạm Quang vốn sống tại một căn nhà 5 tầng trên phố Trần Cao Vân, Đà Nẵng đã được gần 10 năm. Đến năm 2020, gia đình anh chị quyết định chuyển tới khu biệt thự mới trên đường Cẩm Lệ, vừa để tiện sinh hoạt, vừa thuận lợi hơn cho kinh doanh.

Ngôi biệt thự mới được thiết kế 3 tầng, 1 tum, trong đó tầng 1 tận dụng làm văn phòng công ty, tầng 2 là phòng khách bếp ăn, tầng 3 là khu vực 3 phòng ngủ cho hai vợ chồng và con trai cùng ông bà nội.

Căn biệt thự được mua thô, phần thiết kế và giám sát thi công được một người bạn thân là nhà thiết kế Nguyễn Hoàng nhận làm với chi phí hợp lý, như một món quà tân gia cho gia chủ. Khi phần lớn các công đoạn xây dựng sơn sửa đã hoàn tất, chỉ còn lắp đặt nội thất và hệ thống các thiết bị liền tường, nhiều lựa chọn khiến phía gia chủ và thiết kế chưa đi đến thống nhất.



Một trong những lý do là ngôi biệt thự được sử dụng với nhiều mục đích, do đó, các thiết bị trong gia đình phải gắn kết với nhau trên một giải pháp tổng thể, vừa không làm mất đi tính đồng bộ trong thiết kế ban đầu, lại phải đảm bảo khả năng linh hoạt với nhiều không gian sống khác nhau.

Kiến trúc sư có gợi ý một số mẫu mã của các công ty nước ngoài, dù rất đẹp và tiện ích nhưng chi phí lại quá đắt đỏ và khó đặt mua. Với các sản phẩm nhập ngoại này, kiến trúc sư khuyến cáo khó có thể tìm kiếm các thương hiệu thay thế, bảo hành khi cần, nhất là với các chi tiết tuy nhỏ nhưng thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế đến từng chi tiết của gia chủ là công tắc ổ cắm.

Trong khi đó, với không gian tầng 1 thường xuyên tiếp xúc khách hàng quan trọng, yêu cầu của chủ nhà là phải đẹp, sang trọng, hiện đại. Đối với không gian sinh hoạt gia đình chung, các thiết bị công tắc ổ cắm phải đa dạng mẫu mã và có tính chuyển đổi công năng dễ dàng để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt thực tế, đặc biệt với khu vực bếp. Riêng với phòng ngủ của các con và ông bà, anh Quang và chị Hoài đặt tính an toàn khi sử dụng lên trên hết.

Mang theo bài toán của khách hàng, kiến trúc sư Nguyễn Hoàng dành nhiều thời gian đi khảo sát tại các địa điểm, nhà phân phối và đại lý cung cấp thiết bị điện. Tình cờ, trong một lần đi công tác tại Hà Nội và nghỉ chân tại một khách sạn, vị kiến trúc sư phát hiện công trình này có sử dụng loại công tắc ổ cắm rất đặc biệt. Với con mắt của người làm thiết kế lâu năm, kiến trúc sư Nguyễn Hoàng ngay lập tức có ấn tượng mạnh với thiết kế hiện đại, sang trọng, linh hoạt của sản phẩm mang thương hiệu VONTA này.

Sau khi tìm hiểu, vị kiến trúc sư này còn ngạc nhiên hơn khi biết đây là sản phẩm của người Việt có mặt trên thị trường những năm gần đây và đã trở thành thế lực đáng nể trong ngành thiết bị điện và chiếu sáng. Phần lớn các sản phẩm công tắc VONTA đều có thiết kế bề mặt tiếp xúc lớn, phẳng mượt và tràn viền tối đa. Thiết kế này không chỉ giúp không gian vận hành của sản phẩm lớn hơn nhờ loại bỏ sự gò bó của khung viền so với các dòng sản phẩm công tắc khác, mà khi sử dụng còn tạo cảm giác nhẹ nhàng, hoàn hảo, tránh rủi ro tiếp xúc.

Màu sắc của sản phẩm VONTA rất đa dạng trong đó màu trắng tinh khiết hay màu nhôm bạc đều được ưa chuộng, bởi dễ dàng phối kết hợp trong các không gian nội thất hiện đại, sang trọng. Tuy nhiên, khách hàng cũng sẽ tìm thấy các loại công tắc ổ cắm có màu sắc nổi bật hơn như đỏ cam, đồng, xanh dương, xanh berin, xám, tím, kem, phù hợp với nhu cầu của từng gia chủ và công năng sử dụng của sản phẩm, như dùng cảnh báo hoặc chỉ dẫn.

Với các loại công tắc, sản phẩm của VONTA đa dạng từ loại 1 công tắc đến 4 công tắc, có thể điều khiển 1 chiều hoặc 4 chiều, trong khi ổ cắm có thể có từ 2 đến 4 chấu. Các công tắc đặc biệt như chuông cửa, công tắc bình nóng lạnh… được thiết kế riêng để thuận lợi khi sử dụng và an toàn với điện công suất cao. Cùng với các thiết kế vật lý truyền thống, VONTA cũng có dòng sản phẩm công tắc cảm ứng, có độ nhạy cao, phù hợp dành cho không gian phòng của trẻ em và người cao tuổi.

Thiết kế linh hoạt từ VONTA cho phép trên cùng một module có thể kết hợp đa năng, cho phép thay thế các hạt công tắc dễ dàng (hạt chiết áp đèn, hạt ổ cắm anten, hạt công tắc chuông, hạt đèn báo đỏ, hạt ổ cắm 2 chấu, hạt ổ cắm 3 chấu đa năng…). Khả năng chuyển đổi dễ dàng, lắp đặt nhanh không cần công cụ hỗ trợ, tương thích cao với cấu trúc điện của công trình, từ dân dụng đến công nghiệp của các sản phẩm công tắc ổ cắm VONTA giúp việc thi công nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn hẳn so với các sản phẩm công tắc ổ cắm khác trên thị trường.

Khi tiếp cận với nhà phân phối, anh Nguyễn Hoàng còn ấn tượng hơn bởi ngoài mẫu mã đẹp, đa dạng, phù hợp với yêu cầu về một giải pháp tổng thể mà anh và khách hàng đang tìm kiếm, các sản phẩm của VONTA còn đạt chuẩn chất lượng châu Âu dù giá cả rất cạnh tranh, ngay cả khi so sánh với sản phẩm trong nước. Các thiết bị này không chỉ được kiểm định an toàn nhiều bước (an toàn cháy nổ, an toàn vật liệu, an toàn trong cách sử dụng…) tại chính cơ sở sản xuất mà còn có chứng chỉ an toàn của các cơ quan quản lý và các đơn vị kiểm tra độc lập.

Khi quyết định sử dụng công tắc ổ cắm và các thiết bị điện VONTA cho công trình của mình, kiến trúc sư và gia đình anh Phạm Quang còn hài lòng hơn về chế độ bảo hành, bán hàng đến tận chân công trình. Ngay tại nhà phân phối, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư của VONTA đã tư vấn, chỉ dẫn cho khách hàng những kiến thức tốt nhất, để khách hàng có đủ thông tin khi sử dụng, tận dụng được hết các tính năng cũng như công nghệ. Nhờ sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp, quá trình giao hàng và hỗ trợ chuyển giao lắp đặt được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi.

Nhờ đó, căn biệt thự của gia đình chị Hoài và anh Quang nhanh chóng được hoàn thiện, và đã đi vào sử dụng gần 2 năm, mà các thiết bị điện vẫn còn đẹp như mới, chưa từng xảy ra bất cứ sự cố nào. Cũng từ đó, anh Nguyễn Hoàng có thêm một thương hiệu tin cậy để hoàn thiện các thiết kế của mình, giúp tạo ra nhiều mái ấm đúng nghĩa dành cho người Việt.

Với người Việt Nam, một ngôi nhà chính là điểm bắt đầu cho cuộc sống "an cư lạc nghiệp" theo quan điểm truyền thống từ lâu đời. Giờ đây, với sự hỗ trợ của các sản phẩm đến từ thương hiệu VONTA, ước mơ về một mái ấm mang vẻ đẹp hoàn mỹ, tiện lợi, an toàn không còn là điều xa tầm tay.

Nội dung: Minh Hà

Thiết kế: Thủy Tiên

28/05/2022