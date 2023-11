VNSC by Finhay nhận giải thưởng công nghệ toàn cầu IBSi về ứng dụng AI/ML sáng tạo

IBSi Global Fintech Innovation Awards 2023 là giải thưởng của IBS Intelligence (IBSi) - tổ chức có thâm niên 30 năm chuyên nghiên cứu, tư vấn và phân tích chuyên sâu cho hơn 2.000 công ty fintech toàn cầu.

Vượt qua hàng trăm đề cử từ hơn 47 quốc gia và sự đánh giá chặt chẽ của tổ chức IBSi, VNSC by Finhay đã được vinh danh ở hạng mục "Most Innovative Use of AI/ML - Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo/Máy học sáng tạo nhất trong lĩnh vực chứng khoán" với nhóm tính năng AI.

Đó là AI Speed Reporter - Trợ lý thu thập thông tin thị trường và đánh giá tác động của thông tin lên ngành hàng/mã cổ phiếu nhà đầu tư quan tâm, AI Story - Mạng xã hội chứng khoán thu nhỏ, AI Opportunity Tab - Phân tích cơ hội đầu tư theo ngành/cổ phiếu ưu thích, AI Stock Analytics - bao gồm tính năng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản bằng AI giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định điểm mua và bán...

Giải thưởng của IBS Intelligence trao cho VNSC by Finhay (Ảnh: VNSC).

Ngoài ra, các tính năng xây dựng danh mục đầu tư dựa trên chủ đề người dùng quan tâm bằng AI và một số tính năng đặc biệt khác sẽ được ra mắt trong thời gian tới.

Nhóm tính năng AI hỗ trợ người dùng đầu tư hiệu quả hơn (Ảnh: VNSC).

Nổi bật trong nhóm tính năng là AI Speed Reporter với ưu điểm tìm kiếm, tổng hợp và truyền tải những thông tin mới nhất về các mã cổ phiếu mà nhà đầu tư đang theo dõi, quan tâm, đồng thời đưa ra đánh giá mức độ tác động của tin tức đó đến mã cổ phiếu.

Nhờ vậy, nhà đầu tư có thêm thông tin quan trọng để đưa ra hành động phù hợp với khoản đầu tư của mình mà không cần mất nhiều thời gian và nỗ lực để tìm kiếm, đọc và đánh giá thông tin trên Internet.

Đại diện tổ chức IBSi, ông Nikhil Gokhale - Trưởng ban nghiên cứu dự án - cho biết: "Nhóm các tính năng hỗ trợ đầu tư ứng dụng AI trên VNSC by Finhay đã giúp cải thiện trải nghiệm đầu tư cho người dùng trở nên liền mạch và tự động hóa, đặc biệt là AI Speed Reporter, bên cạnh đó là các công cụ khuyến nghị đầu tư bằng AI. Những cải tiến này không chỉ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định một cách dễ dàng mà còn tăng cường đáng kể sự tương tác với nền tảng, tiết kiệm thời gian quý báu cho người dùng và thúc đẩy cộng đồng nhà đầu tư thông minh và hiệu quả ngày càng phát triển hơn".

Theo đại diện của Công ty Chứng khoán số Vina (VNSC), sự ghi nhận về hiệu quả của nhóm tính năng ứng dụng AI là đòn bẩy cho những bước tiến tiếp theo của VNSC by Finhay trên hành trình theo đuổi định hướng số hóa trải nghiệm đầu tư, trong đó AI là công nghệ cốt lõi.

Chia sẻ về định hướng ứng dụng AI trong đầu tư chứng khoán, ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Công ty Chứng khoán số Vina cho biết: "Định vị là công ty chứng khoán số, trong đó ứng dụng công nghệ vào trong nghiệp vụ tài chính là chiến lược xuyên suốt của chúng tôi. AI là một trong những công nghệ đó, việc áp dụng AI là cần thiết để phục vụ tới khách hàng - những nhà đầu tư bán chuyên vừa đi làm vừa đầu tư giúp họ dễ dàng hơn trong việc quản lý và quyết định việc đầu tư của mình. Việc được vinh danh tại giải thưởng công nghệ IBSi Global Fintech Innovation Awards 2023 là động lực giúp củng cố niềm tin trên hành trình số hóa trải nghiệm đầu tư chúng tôi đang theo đuổi".

Kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2023, nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay - kết hợp giữa công ty Chứng khoán Số Vina (VNSC) và thế mạnh công nghệ từ fintech Finhay - đã liên tục cải tiến các tính năng mới hỗ trợ người dùng đầu tư thông minh và dễ dàng hơn. Song song với đó, VNSC by Finhay cho biết nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm tài chính, phù hợp với từng khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

"Việc được vinh danh tại giải thưởng công nghệ về ứng dụng AI trong lĩnh vực đầu tư là bước tiến vượt bậc trong hơn 17 năm thành lập của VNSC, chứng tỏ bước chuyển mình mạnh mẽ từ một công ty chứng khoán truyền thống trở thành công ty chứng khoán số hiện đại", đại diện công ty chia sẻ.

