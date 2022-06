VMO tài trợ xây điểm trường cho trẻ em Hà Giang

Lễ khánh thành trường mầm non VMO vừa diễn ra tại Hà Giang.

Xã Giàng Chu Phìn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc, cách trung tâm huyện 7km, với 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn xã đến cuối năm 2021 chiếm 82,7%. Trong đó, thôn Há Cá Thình có 38 hộ dân đang sinh sống, với 23 cháu bé trong độ tuổi đi học mầm non đang học tập và sinh hoạt nhờ tại phòng lưu trú của trường tiểu học.

Với mong muốn giúp trẻ em điểm Trường mầm non thôn Há Cá Thình có một ngôi trường với cơ sở vật chất tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của cô và trò, VMO tài trợ 100% chi phí xây mới một điểm trường mầm non bao gồm 1 nhà lớp học với 1 phòng học và 1 phòng ở giáo viên, công trình vệ sinh, sân vui chơi ngoài trời, cùng trang thiết bị học tập như bàn ghế, chăn đệm, tủ đựng đồ.

Trẻ em điểm Trường mầm non thôn Há Cá Thình sẽ sinh hoạt, học tập ngôi trường với cơ sở vật chất tốt hơn.

Tại buổi Lễ khánh thành trường mầm non, ông lãnh đạo xã Giàng Chu Phìn chia sẻ, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã cùng các cấp lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã tập trung nguồn lực từ ngân sách để hỗ trợ xây dựng các điểm trường kiên cố. Tuy nhiên, do ngân sách còn hạn hẹp, hiện nay trên địa bàn xã, đặc biệt là trường mầm non còn nhiều điểm trường chưa được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập, quá trình sinh hoạt, vui chơi của các cháu. Xã Giàng Chu Phìn phấn khởi nhận được sự chia sẻ giúp đỡ và đầu tư của Công ty Cổ phần Công nghệ VMO Holdings.

Về phía đại diện VMO, bà Phạm Thị Nhung - Giám đốc nhân sự cho biết, những năm qua, VMO ý thức trách nhiệm đóng góp cho xã hội và phối hợp với các bộ ban ngành để triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Với việc tài trợ xây mới điểm trường mầm non tại thôn Há Cá Thình, tỉnh Hà Giang, đơn vị hy vọng sẽ mang tới một môi trường học tập khang trang, an toàn, giúp các cô giáo và các em học sinh có thể an tâm dạy và học. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhân sự kiện VMO kỷ niệm 10 năm thành lập.

"Với tất cả tấm lòng, VMO mong rằng sẽ có thêm nhiều hơn nữa những cánh tay cùng góp sức để không chỉ các em nhỏ thôn Há Cá Thình mà còn rất nhiều các em học sinh vùng sâu vùng xa, nơi cao nguyên núi đá sẽ có một môi trường sống và học tập tốt hơn", bà nói.

Được thành lập từ tháng 8/2012, VMO là một trong top 10 công ty công nghệ thông tin tiêu biểu tại Việt Nam. Với sứ mệnh "Hiện thực hóa các ý tưởng vào trong thực tiễn và đem lại giá trị cho cuộc sống", bên cạnh việc vận dụng thế mạnh công nghệ để mang đến những sản phẩm có giá trị, giúp ích cho cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển nhân loại toàn cầu, VMO chú trọng đến trách nhiệm CSR, các hoạt động thiện nguyện và góp phần ổn định an sinh xã hội.