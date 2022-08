Vitadairy nhận giải thưởng quốc tế "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022"

HR Asia Awards là giải thưởng lớn tại châu Á, thực hiện bởi HR Asia - đơn vị truyền thông về nhân sự cấp cao hàng đầu châu Á - nhằm vinh danh doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi, gắn kết nhân viên. Theo HR Asia, năm nay, sự kiện có tổng cộng 622 công ty tham gia khảo sát và bình chọn.

Để chiến thắng giải thưởng, doanh nghiệp phải trải qua nhiều vòng đánh giá gắt gao, được tiến hành bởi bộ phận nghiên cứu HR Asia, dựa trên 3 yếu tố chính: Core (cấu trúc nhân sự), Self (cá nhân) và Group (tập thể).

Theo kết quả khảo sát 3 chỉ số về Core, Self và Group, VitaDairy thuộc nhóm có điểm số cao tại châu Á. Cụ thể, điểm đánh giá về cấu trúc nhân sự (Core) là 4,29 so với mức trung bình tại khu vực là 3,73; điểm khảo sát về cá nhân (Self) là 4,46 so với mức trung bình là 3,87 và điểm tập thể (Group) là 4,45 so với mức trung bình là 4,01. HR Asia chia sẻ, đây là những chỉ số khá cao, nơi có môi trường làm việc hàng đầu châu Á mới có được và VitaDairy nằm trong nhóm này.

Lãnh đạo VitaDairy nhận giải thưởng tại sự kiện HR Asia Awards 2022 (Ảnh: VitaDairy).

Tử tế là một trong 3 giá trị cốt lõi được lan tỏa tại VitaDairy

Lãnh đạo đơn vị nhấn mạnh, khoa học, sáng tạo và tử tế vốn là 3 giá trị mà ngay từ ngày đầu thành lập, đã được VitaDairy chú trọng và gìn giữ. Trong 3 giá trị cốt lõi, đại diện VitaDairy cho biết coi trọng nhất là giá trị tử tế, bởi có tử tế thì sáng tạo mới thăng hoa và cho ra thành quả khoa học phục vụ con người.

"Chân thành theo đuổi sự tử tế, VitaDairy đã tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc, từ đó mang đến nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho người lao động. Hiệu ứng dây chuyền là đội ngũ với tình yêu, nhiệt huyết luôn cháy hết mình cho công việc đưa VitaDairy trở thành một trong 3 công ty sữa bột trẻ em lớn nhất thị trường Việt Nam, chỉ trong một thời gian ngắn", bà Nguyễn Thị Hà, CEO VitaDairy chia sẻ.

VitaDairy kiến tạo nhiều giá trị tích cực trong văn hóa doanh nghiệp (Ảnh: VitaDairy).

Sự tử tế được truyền cảm hứng từ đội ngũ lãnh đạo, lan tỏa bằng tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp và thể hiện trong sự gắn bó giữa nhân viên với công ty. Theo kết quả đánh giá từ HR Asia, VitaDairy có 92% nhân viên sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi cần, 92% nhân viên cảm thấy môi trường làm việc tốt cho sức khỏe và sẵn sàng giới thiệu cơ hội làm việc tại công ty.

Với VitaDairy, tinh thần làm việc hạnh phúc là yếu tố quan trọng

Theo HR Asia, VitaDairy có hơn 86% nhân viên cảm thấy hạnh phúc và nhiều năng lượng khi đi làm. Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe và đời sống tinh thần nhân viên như tập yoga giữa giờ, được VitaDairy khuyến khích và tạo điều kiện thực hiện. Tiêu chí của đơn vị là tạo một môi trường làm việc hạnh phúc, phúc lợi an sinh được quan tâm. Trong đại dịch Covid-19, công ty nỗ lực để đảm bảo công việc và thu nhập cho đội ngũ nhân viên, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ dù gặp không ít khó khăn.

Chế độ cho gia đình, con em người lao động; quà tặng vào những dịp lễ Tết, công ty chuẩn bị chăm chút và tận tâm. Hoạt động văn hóa nội bộ, team building chỉn chu, mang lại sự sáng tạo và nhiều cảm hứng làm việc cho nhân viên. Với văn hóa tử tế và tiêu chí xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, VitaDairy cam kết tiếp tục tận tâm và nỗ lực, mang đến nhiều điều tốt đẹp cho cán bộ nhân viên, cộng đồng và xã hội.