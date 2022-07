Vingroup đầu tư nhà máy xử lý nước thải tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire là dự án khu đô thị sinh thái theo tiêu chuẩn 5 sao do Tập đoàn Vingroup phát triển với vị trí chiến lược tại cửa ngõ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trục đường huyết mạch kết nối "tam giác kinh tế vàng". Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng an hưng, phồn thịnh của thành phố Hưng Yên - đô thị mới theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh hệ tiện ích với những điểm nhấn cao cấp, quy mô, chủ đầu tư Vingroup còn đặc biệt chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, không gian sống xung quanh nhằm mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống xanh và trong lành. Vingroup đã ưu tiên đầu tư nhà máy xử lý nước thải áp dụng công nghệ xanh tiên tiến, hiện đại và giao Ecoba ENT làm nhà thầu chính cho dự án thứ 4 của tập đoàn áp dụng công nghệ mới này tại Việt Nam.

Chủ đầu tư Vingroup cùng nhà thầu Ecoba ENT động thổ dự án nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire Hưng Yên (Ảnh: Ecoba ENT).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Huy - Phó giám đốc nhà thầu Ecoba ENT - cho biết, trước đó Tập đoàn Vingroup đã ứng dụng công nghệ xanh tại Việt Nam và giao Ecoba ENT triển khai 3 nhà máy xử lý nước thải cho các đại đô thị: Vinhomes Ocean Park (38.000 m3/ngày đêm tại Gia Lâm, Hà Nội), Vinhomes Smart City (10.800 m3/ngày đêm tại Nam Từ Liêm, Hà Nội), Vinhomes Grand Park (13.500 m3/ngày đêm tại quận 9, TPHCM). Hiện tại các trạm xử lý nước thải áp dụng công nghệ mới này đã đi vào vận hành ổn định, hiệu quả. Đồng thời, mang lại cách nhìn mới mẻ về các trạm xử lý nước thải so với các công nghệ truyền thống, khi vừa đáp ứng về công năng xử lý vừa hài hòa với cảnh quan toàn khu đô thị xanh, hiện đại, văn minh.

Ông Huy cũng nhấn mạnh việc tiếp tục nhận được sự tín nhiệm từ chủ đầu tư Vingroup tại dự án nhà máy xử lý nước thải Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, giai đoạn 1 công suất 14.500 m3/ngày đêm. Nhà thầu Ecoba ENT sẽ quyết tâm tập trung nguồn lực để thi công và bàn giao nhà máy xử lý nước thải đúng tiến độ cho chủ đầu tư, góp phần cùng chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng, để đưa dự án không chỉ là nơi an cư mà tiềm năng đầu tư trong tương lai.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó giám đốc, đại diện nhà thầu Ecoba ENT phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ecoba ENT).

Ecoba ENT - thương hiệu được chọn cho nhiều dự án môi trường

Ecoba ENT là nhà thầu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước thải, nước cấp đã thực hiện hàng trăm công trình trên khắp cả nước với đa dạng các loại nước thải và công nghệ xử lý.

Với tầm nhìn về một Việt Nam xanh, sạch và phát triển bền vững, Ecoba ENT đã đồng hành cùng hàng trăm chủ đầu tư trong nước và quốc tế để xây dựng những công trình tiêu biểu như nhà máy xử lý nước thải Yên Sở (với công suất xử lý lên tới 200.000 m3/ngày đêm), nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu, trạm xử lý nước thải cho các khu công nghiệp như: VSIP, Nam Sách, Đồng Văn, Hòa Phú…; xử lý nước thải cho các khu đô thị như: Ciputra, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park, Ecopark… và các nhà máy Samsung Thái Nguyên, Panasonic, PepsiCo, C.P Củ Chi, C.P Phú Nghĩa…

Nhà máy xử lý nước thải Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, giai đoạn 1 có công suất xử lý lên tới 14.500 m3/ngày đêm và được áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại (Ảnh: Ecoba ENT).

Bên cạnh đó, Ecoba ENT cho biết luôn nỗ lực đáp ứng các tiêu chí về tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ và hiệu quả kinh tế cho rất nhiều khách hàng khó tính đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan…

Việc được chủ đầu tư Vingroup nói riêng và các đối tác, khách hàng khác nói chung tiếp tục tin tưởng để giao thực hiện các dự án tiếp theo cho thấy năng lực của Ecoba ENT về chất lượng công trình, sự hiệu quả, tối ưu trong thiết kế, thi công và đặc biệt là tính ổn định trong công tác vận hành, bảo trì.

