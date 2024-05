VinFast hợp tác ON Energy thúc đẩy dùng pin lưu trữ cho điện mặt trời mái nhà

Theo thỏa thuận hợp tác, ON Energy sẽ trở thành nhà phân phối các sản phẩm hệ thống pin lưu trữ năng lượng của VinFast với thương hiệu VinFast Energy. Đây là dòng sản phẩm được nghiên cứu, phát triển và sản xuất bởi Công ty cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES (hiện đã được sáp nhập thành một bộ phận của VinFast), nhằm mang đến cho khách hàng một giải pháp lưu trữ năng lượng đột phá từ pin lithium-ion, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như UL, IEC về an toàn và chất lượng cao.

Ông Võ Lê Duy Đức - Giám đốc Đầu tư và Phát triển Năng lượng VinFast (bên trái) và ông Trần Ngọc Tuấn Khanh - Tổng giám đốc Công ty ON Energy ký kết thỏa thuận hợp tác.

Song song với việc phân phối sản phẩm, ON Energy cũng cung cấp và triển khai giải pháp tích hợp pin lưu trữ năng lượng VinFast Energy cho các hệ thống điện mặt trời mái nhà dành cho khu công nghiệp, văn phòng doanh nghiệp và nhà ở dân dụng trên toàn quốc. Giải pháp tích hợp đồng bộ này sẽ giúp tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà, tránh lãng phí điện năng dư thừa vào ban ngày và đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định vào ban đêm hoặc khi bị mất điện.

Giải pháp do ON Energy và VinFast cung cấp không chỉ góp phần thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững, mà còn được đánh giá cao về chất lượng, độ ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp cao và có chi phí hợp lý.

Hệ thống lưu trữ năng lượng cho phân khúc dân dụng, công suất 5,3 kWh.

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ông Võ Lê Duy Đức - Giám đốc Đầu tư và Phát triển Năng lượng VinFast chia sẻ: "Hợp tác với ON Energy sẽ giúp các sản phẩm pin lưu trữ năng lượng của VinFast nhanh chóng được ứng dụng và triển khai rộng rãi trong đời sống và hoạt động thường ngày của người dân và doanh nghiệp. Hợp tác này không chỉ khẳng định năng lực làm chủ công nghệ pin và cam kết của VinFast trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch tại Việt Nam, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ pin lưu trữ kết hợp với năng lượng tái tạo vào đời sống hàng ngày của người dân, góp phần kiến tạo tương lai xanh hơn cho Việt Nam".

Ông Trần Ngọc Tuấn Khanh - Tổng giám đốc Công ty ON Energy - cho biết: "ON Energy rất vinh dự hợp tác với VinFast, một đối tác uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất pin lưu trữ năng lượng. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa công nghệ pin lưu trữ tiên tiến của VinFast và hệ thống điện mặt trời tiêu chuẩn công nghiệp của ON Energy sẽ mang đến cho khách hàng những giải pháp năng lượng tối ưu và hiệu quả nhất, góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam".

Được thành lập từ năm 2014, ON Energy hiện là một trong những công ty hàng đầu về năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Công ty đã triển khai hơn 50MW trên toàn quốc và dự kiến sẽ đạt 100MW vào năm 2025.

Hợp tác giữa ON Energy và VinFast là hoạt động thiết thực nhằm góp phần hiện thực hóa một trong những mục tiêu quan trọng của Quy hoạch Điện VIII. Đó là đến năm 2030, 50% tòa nhà văn phòng và 50% nhà dân sẽ sử dụng điện mặt trời mái nhà để tự sản xuất và tự tiêu thụ điện năng.

Hệ thống lưu trữ năng lượng cho phân khúc công nghiệp, công suất 138,2 kWh.

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho đông đảo người dân, doanh nghiệp tiếp cận giải pháp năng lượng tiên tiến này, VinFast và ON Energy sẽ dành tặng 300 gói dịch vụ ưu đãi đặc biệt cho 300 khách hàng đầu tiên đăng ký lắp đặt pin lưu trữ năng lượng VinFast Energy cho hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Chi tiết liên hệ hotline 0898 659 689.