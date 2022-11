VinCSS dẫn đầu thị trường xác thực mạnh không mật khẩu Đông Nam Á

VinCSS nhận giải thưởng do Frost and Sullivan trao tặng.

Xác thực không mật khẩu: Tương lai ngành quản lý định danh và truy cập trên toàn thế giới

Tốc độ phát triển khoa học công nghệ của thế kỷ 21 đặt ra bài toán về đảm bảo an toàn thông tin, trong đó quản lý định danh truy cập được xem là một trong những ngành cần phải thay đổi nhiều nhất khi các hệ thống xác thực dựa trên mật khẩu hiện tại đã lỗi thời.

Theo các nghiên cứu từ Verizon và Forrester, mật khẩu, phát minh hơn 60 năm tuổi này là nguyên nhân chính dẫn đến phần lớn các cuộc xâm phạm, mất cắp dữ liệu và tấn công lừa đảo, thứ được coi như "cơn ác mộng triền miên" gây thiệt hại hàng tỷ USD cho doanh nghiệp và người dùng toàn cầu.

Trong bối cảnh ấy, xác thực không mật khẩu vừa xuất hiện đã trở thành giải pháp hứa hẹn thay đổi "bộ mặt" toàn ngành, có thể giải quyết các bất cập của mật khẩu. Năm 2012, Liên minh xác thực trực tuyến thế giới (FIDO Alliance) ra đời với sự góp mặt của hơn 260 thành viên, trong đó hội tụ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới như Apple, Microsoft, Google,… để cùng nhau phát triển và ứng dụng xác thực không mật khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Xác thực không mật khẩu chuẩn FIDO2 là xu hướng toàn cầu.

Tuy nhiên, phát triển các giải pháp giúp doanh nghiệp ứng dụng, chuyển đổi lên xác thực không mật khẩu là điều không dễ dàng. Sau 10 năm kể từ khi liên minh FIDO ra đời, thị trường được xem vẫn là sân chơi của những "ông lớn" và chỉ doanh nghiệp có tiềm lực mới "dám" nghiên cứu, xây dựng giải pháp chuẩn FIDO2.

Đại diện Việt Nam dẫn đầu thị trường Đông Nam Á

VinCSS là đại diện Việt Nam duy nhất gia nhập liên minh FIDO từ năm 2018 với danh vị tương đương nhiều tổ chức lớn như Sony, Huawei, IBM,… Trong 3 năm, VinCSS thành công ra mắt hệ sinh thái xác thực không mật khẩu, VinCSS FIDO2 Ecosystem gồm 7 giải pháp hoàn chỉnh, đạt chứng nhận FIDO2 quốc tế. Tháng 8, công ty đã đưa ra thị trường giải pháp VinCSS IoT FDO, ứng dụng công nghệ mới nhất FIDO-Device-Onboarding, nhằm tối ưu an ninh cho thiết bị IoT.

Hệ sinh thái xác thực mạnh không mật khẩu chuẩn FIDO2 đầu tiên tại ASEAN.

Với những thành tựu ấy, Frost & Sullivan, tổ chức nghiên cứu thị trường uy tín thế giới, thành lập từ năm 1961 đã công nhận VinCSS là doanh nghiệp dẫn đầu ngành xác thực không mật khẩu khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, Frost & Sullivan Best Practice vinh danh VinCSS ở hạng mục giải thưởng: Enabling Technology Leadership Award - The SEA Passwordless Authentication Industry.

Frost & Sullivan Best Practice được xem là một trong những giải thưởng cao quý mà hầu hết doanh nghiệp trên toàn cầu đều mong muốn đạt được, đặc biệt là những công ty công nghệ. Giải thưởng thâm niên hơn 20 năm này có hội đồng kiểm định là những nhà khoa học, chuyên gia phân tích hàng đầu thuộc 12 nhóm ngành, tập trung vào việc đánh giá, phát hiện những doanh nghiệp có tiềm năng thống lĩnh thị trường nhờ năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ đột phá.

Giải thưởng Frost and Sullivan danh giá toàn cầu trao cho doanh nghiệp có các công nghệ đột phá.

Chuyên gia từ Frost and Sullivan nhận định: "Hệ sinh thái VinCSS FIDO2 giúp doanh nghiệp loại bỏ nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mạng. Giải pháp mang đến tiêu chuẩn cho phiên xác thực mạnh, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống và an ninh chuỗi cung ứng. VinCSS FIDO2 còn giúp tối ưu vận hành, quản lý, hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến an toàn thông tin và các yêu cầu trong kiểm định khác".

Xác thực không mật khẩu, giải pháp mà VinCSS cung cấp có thể giúp giảm 91% tấn công lừa đảo đánh cắp danh tính, giảm 14% chi phí vận hành doanh nghiệp, tăng 64% hiệu quả trải nghiệm người dùng và giúp tăng 21% tỷ lệ chuyển đổi số thành công, theo Security Insider.

VinCSS FIDO2: Đa dạng hóa trong chinh phục thị trường thế giới

Được đánh giá cao ở nhiều mặt: đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và đa dạng, VinCSS chinh phục thị trường trong nước và quốc tế bằng danh mục sản phẩm đáp ứng chiều sâu chất lượng và chiều rộng ở khả năng phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường xác thực mạnh không mật khẩu.

Sau thành công của hệ sinh thái xác thực không mật khẩu chuẩn FIDO2 đầu tiên tại ASEAN, VinCSS kế thừa kinh nghiệm, tiếp tục đầu tư nghiên cứu và cho ra đời giải pháp an ninh bảo mật đối với thiết bị IoT, VinCSS IoT FDO. Công nghệ này của VinCSS đang được Pavana, đơn vị sản xuất camera ứng dụng để cho ra đời dòng camera thương mại an toàn bậc nhất thế giới.

VinCSS thực hiện chiến lược đa dạng hóa ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn.

Ông Đỗ Ngọc Duy Trác, CEO VinCSS chia sẻ: "Không chỉ dừng lại ứng dụng xác thực mạnh không mật khẩu cho hệ thống CNTT hay thiết bị IoT, VinCSS sẽ tiếp tục phát triển giải pháp đảm bảo an ninh cho ô tô thông minh và nhiều tiện ích khác với tiêu chuẩn quốc tế, do người Việt làm chủ".

Được Frost and Sullivan nhận định là một trong những đối thủ "đáng gờm" trong ngành xác thực mạnh toàn cầu, VinCSS hứa hẹn sẽ chinh phục thị trường thế giới mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn sắp tới.