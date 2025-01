Viettel IDC khẳng định vị thế làm chủ công nghệ Việt Nam

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố và trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2024, tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc tại Việt Nam, tạo ra động lực mới để tăng trưởng kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh và tăng năng suất lao động. Qua đó tạo ra kết quả thiết thực hơn và toàn diện hơn, mang lại giá trị cho người dân và doanh nghiệp trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số cho các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội và các sản phẩm công nghệ số mới.

Viettel IDC vào top 10 hạng mục "Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistic" với sản phẩm Viettel Digitizing Factory và top 10 hạng mục "Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội" với Giải pháp hạ tầng điện toán đám mây và An toàn thông tin chuyên dụng cho hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), bệnh án điện tử (EMR).

Viettel IDC có 2 sản phẩm vào top 10 Giải thưởng Make in Vietnam 2024 (Ảnh: Viettel IDC).

Giải pháp Viettel Digitize Factory được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa nền tảng điện toán đám mây của Viettel IDC và công nghệ internet vạn vật (IoT), mang đến một giải pháp cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi nhà máy truyền thống thành nhà máy thông minh.

Điểm nổi bật của giải pháp nằm ở nền tảng điện toán đám mây của Viettel IDC, sử dụng dịch vụ đám mây riêng, tự phát triển bằng mã nguồn mở. Điều này không chỉ đảm bảo tính linh hoạt, khả năng tùy chỉnh cao mà còn đáp ứng các tiêu chí "Make in Viet Nam" của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Giải pháp hạ tầng điện toán đám mây và An toàn thông tin chuyên dụng cho hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), bệnh án điện tử được thiết kế chuyên biệt cho ngành y tế, tập trung vào hệ thống thông tin bệnh viện và bệnh án điện tử, cung cấp một tổ hợp đồng bộ các dịch vụ hạ tầng và an toàn thông tin.

Giải pháp giúp các bệnh viện tiết kiệm 15-20% ngân sách đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin bằng cách sử dụng dịch vụ điện toán đám mây với chi phí hợp lý; đồng thời giúp tăng hiệu suất làm việc của đội ngũ IT lên 20-25%.

Các sản phẩm của Viettel IDC được Hội đồng giám khảo đánh giá cao nhờ vào sự đổi mới sáng tạo và cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ số "Make in Viet Nam". Viettel Digitizing Factory giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tăng cường sản xuất thông minh và tối ưu hóa quy trình vận hành trong môi trường công nghiệp.

Trong khi đó, Giải pháp hạ tầng điện toán đám mây và An toàn thông tin cho bệnh viện đã chứng minh được tính thực tiễn, khả năng ứng dụng cao trong ngành y tế. Bằng việc cung cấp một nền tảng điện toán đám mây linh hoạt, giải pháp này giúp các bệnh viện giảm thiểu chi phí đầu tư, đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động và bảo mật thông tin bệnh nhân - yếu tố quan trọng trong môi trường y tế hiện đại.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Viettel IDC, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi các sản phẩm công nghệ số 'Make in Viet Nam' của Viettel IDC được vinh danh, khẳng định vị thế làm chủ công nghệ của chúng tôi. Đây không chỉ là minh chứng cho nỗ lực sáng tạo của Viettel IDC, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số".

Lễ trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2024 nằm trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI với chủ đề "Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số Việt Nam bằng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam" của Bộ Thông tin và Truyền thông.