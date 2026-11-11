Chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao

Vietnam Airlines đang tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Riêng Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay có nhu cầu tuyển chuyên viên trực ban điều hành, dịch vụ hành khách, dịch vụ sân đỗ - trên không và các vị trí nghiệp vụ hỗ trợ.

Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay (ASOC) (Ảnh: VNA).

Vietnam Airlines chú trọng tuyển chọn nhân sự có chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng phù hợp. Ứng viên có kinh nghiệm hàng không được ưu tiên, đồng thời được tạo điều kiện đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có khả năng ứng dụng công nghệ, phối hợp đồng bộ và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, dịch vụ quốc tế.

Song song với tuyển dụng nhân sự khai thác, công tác chuẩn bị lực lượng kỹ thuật cũng được triển khai từ sớm. Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), thành viên của Vietnam Airlines, bắt đầu tuyển dụng nhân sự phục vụ Long Thành từ năm 2025. Đến ngày 31/10/2026, đơn vị đã tuyển dụng và tiếp nhận 109 lao động thuộc các nhóm kỹ sư, thợ sửa chữa bảo dưỡng máy bay, nội thất, cấu trúc và kiểm tra kỹ thuật chuyên sâu.

Công tác tuyển chọn hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có khả năng ứng dụng công nghệ, phối hợp đồng bộ và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, dịch vụ quốc tế (Ảnh: VNA).

Trong tháng 11/2026, VAECO dự kiến tiếp nhận thêm 35 kỹ sư, thợ kỹ thuật đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản về máy bay. Ngoài ra, 28 kỹ sư, thợ đang được đào tạo, dự kiến tiếp nhận vào tháng 4/2027; 19 nhân sự mới tuyển dụng sẽ được đào tạo cơ bản về cấu trúc từ tháng 12/2026.

Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) đã tuyển dụng và đào tạo nhân sự từ tháng 10/2025 cho các vị trí giao nhận, vận chuyển, kho, kiểm soát an ninh, đầu bếp và nhân viên bếp. Đơn vị tiếp tục bổ sung nhân lực cho các khâu điều độ, kho và chế biến suất ăn, phục vụ kế hoạch khai thác tại Long Thành.

Công tác chuẩn bị nhân lực được Vietnam Airlines triển khai theo từng lĩnh vực, kết hợp tuyển chọn và đào tạo, hướng tới xây dựng đội ngũ chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và yêu cầu phối hợp đồng bộ trong khai thác.

Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Đặng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Với Vietnam Airlines, chuẩn bị cho Long Thành trước hết là chuẩn bị con người. Chúng tôi hướng tới xây dựng đội ngũ vừa đáp ứng yêu cầu khai thác giai đoạn đầu, vừa có khả năng làm chủ công nghệ, quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, đủ năng lực đồng hành cùng sự phát triển của Long Thành trong dài hạn”.

Công nghệ và kỹ thuật được xác định là những yếu tố cốt lõi tạo nên năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines (Ảnh: VNA).

Hướng tới trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế

Chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực cho sân bay Long Thành gắn với định hướng phát triển dài hạn của Vietnam Airlines, trong đó con người, công nghệ và kỹ thuật là những yếu tố cốt lõi tạo nên năng lực cạnh tranh.

Long Thành được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế quan trọng của Việt Nam. Vietnam Airlines đang đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại các cảng hàng không trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành và sắp tới là Gia Bình cùng một số cảng hàng không khác.

Hãng nghiên cứu tổ chức lại hệ thống sản phẩm, mạng đường bay và phương thức khai thác nhằm nâng cao kết nối quốc tế, phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không.

Vietnam Airlines định hướng mở rộng mạng đường bay quốc tế, hướng tới nâng cao năng lực trung chuyển, thu hút khách nối chuyến, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, Vietnam Airlines chú trọng phát triển logistics hàng không, tập trung đầu tư hai nhà ga hàng hóa thông thường và chuyển phát nhanh tại Long Thành. Hãng cũng từng bước tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này thông qua phát triển đội tàu bay chở hàng chuyên dụng, nghiên cứu liên doanh vận tải hàng hóa và triển khai dự án thành lập hãng hàng không vận tải hàng hóa.

Việc làm chủ ba yếu tố cốt lõi gồm công nghệ, kỹ thuật và con người là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và phát triển bền vững của Vietnam Airlines (Ảnh: VNA).

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tập trung phát triển hệ sinh thái dịch vụ hàng không tại Long Thành, gồm kỹ thuật bảo dưỡng, phục vụ mặt đất và cung ứng suất ăn. Hãng định hướng xây dựng trung tâm bảo dưỡng tàu bay quy mô lớn, cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không quốc tế; xa hơn là từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sản xuất, chế tạo trang thiết bị hàng không.

Theo Phó Tổng giám đốc Đặng Anh Tuấn, làm chủ ba yếu tố công nghệ, kỹ thuật và con người sẽ tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Đây cũng là bước đi cụ thể trong thực hiện Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, qua đó phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt của Vietnam Airlines trong nâng cao năng lực, chất lượng và vị thế hàng không Việt Nam trên trường quốc tế.