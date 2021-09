VietinBank đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

Dân trí Đồng hành sẻ chia những khó khăn với các tổ chức, cá nhân đang ngày đêm chiến đấu chống dịch Covid-19, từ nay đến ngày 31/12, VietinBank triển khai Gói sản phẩm dịch vụ (SPDV) ưu đãi vượt trội với quy mô lên tới 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, Chương trình Đồng hành tuyến đầu - Tiếp sức bền lâu của VietinBank với gói ưu đãi bao gồm nhiều SPDV tiện ích như gửi tiết kiệm, cho vay, chi lương, bảo hiểm, thẻ tín dụng…. được thiết kế dành riêng cho những cán bộ, đơn vị tuyến đầu chống dịch trên cả nước (*).

Các cán bộ tuyến đầu - những chiến sỹ thầm lặng không quản ngày đêm đã tạm quên đi những mong muốn, an toàn của bản thân để cùng nỗ lực, quyết tâm bảo vệ sự an toàn cho nhân dân, đẩy lùi dịch bệnh. Gói sản phẩm như lời tri ân, thể hiện cam kết, đồng hành của VietinBank về tài chính để các lực lượng an tâm chống dịch với các ưu đãi nổi trội bao gồm:

Vay thấu chi online không tài sản bảo đảm với lãi suất chỉ 6%/năm, mức cho vay lên tới 50 triệu đồng/cán bộ; vay tiêu dùng ưu đãi đặc biệt.

Gửi tiết kiệm online với mức lãi suất cộng thêm 0.4%.

Miễn phí trọn đời 5 loại phí dịch vụ: Quản lý gói TKTT, duy trì tài khoản, duy trì iPay; duy trì biến động số dư OTT/SMS; chuyển khoản trong và ngoài hệ thống qua iPay

Giảm đến 100% phí tài khoản số đẹp.

Miễn 100% lãi suất, phí phát hành và phí thường niên thẻ Tín dụng Quốc tế.

Miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ Ghi nợ nội địa năm đầu.

Tặng 1.000 Gói BH Sức khỏe "VBI - Vì Cộng đồng" bảo vệ tuyến đầu trước rủi ro dịch bệnh Covid-19.

Bảo hiểm Người vay vốn VietinCare lên đến 2 tỷ đồng, giúp an tâm vay vốn trước các rủi ro tai nạn, bệnh (bao gồm dịch bệnh Covid-19).

Ưu đãi lãi suất lên đến 2% dành cho khách hàng tham gia BHNT Aviva, bảo vệ rủi ro tai nạn, bệnh (bao gồm dịch bệnh Covid-19).

Với các đơn vị, tổ chức thuộc lực lượng tuyến đầu sẽ nhận được các chính sách ưu đãi như sau:

Miễn phí chi lương tới 12 tháng.

Giảm tới 0,3%/năm lãi suất cho vay chi lương đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Miễn 100% các loại phí giao dịch trực tuyến, thời gian ưu đãi lên tới 36 tháng khi khách hàng mở mới Tài khoản thanh toán (TKTT) hoặc đăng ký mới Gói tài chính dịch vụ ngân hàng điện tử VietinBank eFAST.

Giảm 10% phí bảo hiểm sức khỏe VBI doanh nghiệp mua cho CBNV và mở rộng bảo lãnh viện phí khi khám ngoại trú, nha khoa từ gói Bạc trở lên.

Song song với chương trình Đồng hành tuyến đầu - Tiếp sức bền lâu, VietinBank triển khai hàng loạt các Giải pháp online hỗ trợ các khách hàng thực hiện giao dịch an toàn, không tiếp xúc và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn với thông điệp Kiến tạo Vùng xanh Tài chính cùng VietinBank. Các Sản phẩm dịch vụ trọng tâm được hưởng ưu đãi lớn như Gửi tiết kiệm online với ưu đãi lên đến 0,4% lãi suất, Mở gói tài khoản thanh toán miễn các loại phí, vay thấu chi online có ngay tiền trong tài khoản chỉ với 2 phút, Mở và thanh toán thẻ online hoàn 1% không giới hạn, miễn phí vận chuyển trọn đời ….

(*) Các đơn vị tuyến đầu chống dịch đang chi lương qua hệ thống VietinBank

Để biết thông tin chi tiết về các gói SPDV hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ KH: 1900 558 868; Email: contact@vietinbank.vn.

Trường Thịnh