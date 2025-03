VietinBank đồng hành cùng chuỗi chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam"

Đây là sự kiện do Bộ Công an tổ chức, kỷ niệm 77 năm lực lượng Công an nhân dân (CAND) học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) là đơn vị đồng hành cùng chuỗi sự kiện này.

Với mục tiêu không chỉ khẳng định sức mạnh, tôn vinh truyền thống, lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND trong suốt 80 năm qua mà còn là cầu nối, là cơ hội gắn kết giữa nhân dân và các thế hệ người chiến sĩ, chuỗi hoạt động đặc sắc do chính các cán bộ, chiến sĩ CAND thể hiện, biểu diễn đã mang đến những trải nghiệm tương tác thực tế đầy ấn tượng cho hàng vạn người dân thủ đô cũng như du khách trong và ngoài nước.

Nhiều hoạt động ấn tượng diễn ra tại chuỗi sự kiện Vinh quang Công an Nhân dân trong suốt hai ngày 8/9 và 9/3 (Ảnh: BTC).

Tại sự kiện, dàn khí tài hiện đại bậc nhất của lực lượng CAND với hơn 20 chiếc xe chuyên dụng cùng nhiều trang thiết bị bảo vệ an ninh quốc gia tối tân và hiện đại được Bộ Công an trưng bày lần đầu tiên tại phố đi bộ Hồ Gươm. Nổi bật trong đó có thể kể đến xe bọc thép S5, xe phóng thang, xe chống đạn hummer H2...

Dàn khí tài bậc nhất lần đầu tiên xuất hiện tại phố đi bộ Hồ Gươm (Ảnh: BTC).

Đắm chìm trong không gian triển lãm 3D đa giác quan ứng dụng công nghệ Immersive Museum, người dân, du khách được hòa mình vào dòng chảy lịch sử, chiêm ngưỡng những tư liệu quý giá và lắng nghe những câu chuyện đầy tự hào về hành trình 80 năm cống hiến, hy sinh để giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đất nước và cuộc sống bình yên cho mỗi người dân Việt Nam của lực lượng CAND.

Chặng đường 80 năm của lực lượng CAND được thể hiện theo một phong cách mới (Ảnh: BTC).

Sự kiện cũng có các màn biểu diễn, đồng diễn ấn tượng như mô tô dẫn đoàn, nhạc kèn, kỵ binh, mô tô hộ tống, võ thuật, khí công và tấn công tội phạm, huấn luyện cảnh khuyển... được thực hiện bởi hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ CAND.

Song song với các hoạt động biểu diễn, trình diễn, chuỗi sự kiện còn giới thiệu đến khán giả và người dân các khu trải nghiệm tương tác 2 chiều kết hợp tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng chống tội phạm công nghệ cao... Tại trạm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, khách tham quan được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, sử dụng bình chữa cháy và xử lý tình huống khẩn cấp.

Hay tại điểm tuyên truyền an toàn giao thông, người dân được tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, trải nghiệm mô phỏng tình huống thực tế và được giải đáp thắc mắc từ lực lượng chức năng.

Người dân được các chiến sĩ CAND hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy (Ảnh: BTC).

Sau hai ngày diễn ra nhiều hoạt động, chương trình với quy mô lớn cùng những trải nghiệm thực tế, chuỗi sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" đã khép lại với Gala âm nhạc tại trung tâm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội vào tối ngày 9/3.

Gala âm nhạc Vinh quang Công an nhân dân với sự tham gia của hàng vạn khán giả (Ảnh: BTC).

Chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam cùng những màn trình diễn được dàn dựng công phu và nhiều công nghệ sự kiện đỉnh cao. Gala âm nhạc kết thúc với những màn pháo hoa rực rỡ đem lại một hành trình đầy cảm xúc giữa âm nhạc và những câu chuyện xúc động về hành trình 80 năm vẻ vang của lực lượng CAND.