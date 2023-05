Vietcap được vinh danh tại 2 hạng mục lớn của FinanceAsia Awards

FinanceAsia ghi nhận Vietcap là "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam" (Best investment bank) và "Nhà tư vấn huy động vốn cổ phần tốt nhất Việt Nam" (Best ECM house).

Đây là năm thứ 8 Bộ phận IB của chứng khoán Vietcap đón nhận chuỗi giải thưởng quốc tế đến từ FinanceAsia, tạp chí hàng đầu châu Á về lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

FinanceAsia Awards là một trong những giải thưởng danh giá trong lĩnh vực tài chính, nhằm tôn vinh giá trị và công nhận những đóng góp toàn diện của các thương hiệu nổi bật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các giải thưởng được bình chọn dựa trên kết quả khảo sát khách hàng và dữ liệu được thu thập đối với những tổ chức tài chính lớn tại các quốc gia trong khu vực, dựa trên năng lực tư vấn tài chính doanh nghiệp toàn diện của các tổ chức tài chính. Hội đồng giám khảo bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong ngành trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Giải thưởng năm nay tôn vinh những tổ chức tài chính thể hiện quyết tâm trong việc mang lại kết quả mong đợi cho khách hàng, thông qua sự nhạy bén về thương mại và kỹ năng chuyên môn.

Năm 2022, bất chấp những biến động kinh tế xã hội toàn cầu do ảnh hưởng từ sau đại dịch Covid-19 kết hợp với chuỗi sự kiện xung đột địa chính trị, hoạt động của Vietcap tiếp tục ghi nhận những bước tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực chủ chốt - ngân hàng đầu tư. Đơn vị đã đạt được bước tiến nhảy vọt về quy mô, mức độ đa dạng về ngành nghề, sự phức tạp về cấu trúc và quy trình triển khai. Theo đó, mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 431 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2021.

Điển hình trong đó, Vietcap ghi nhận doanh thu năm 2022 của mảng ngân hàng đầu tư đến từ các thương vụ quy mô lớn đáng chú ý như: tư vấn cho các cổ đông sáng lập của chuỗi trà sữa Phúc Long bán phần vốn chi phối cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN); Công ty Cổ phần Masan MEATLife chuyển nhượng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho De Heus Việt Nam; tư vấn phát hành riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ); tư vấn cho Mekong Capital thoái vốn tại Pizza 4P's.

Theo ông Ngô Vinh Tuấn - Giám đốc Điều hành Khối Ngân hàng Đầu tư - những giải thưởng quốc tế chính là sự khẳng định về chất lượng sản phẩm dịch vụ của Vietcap trong hành trình tạo lập một thị trường tài chính vững mạnh, góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu Vietcap tại thị trường trong nước và quốc tế.

Ra đời trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ, năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng của Vietcap trên hành trình trở thành một công ty dịch vụ tài chính chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức, với mục tiêu mang đến sự phát triển thịnh vượng, bền vững cho cộng đồng nhà đầu tư.

Hòa cùng dòng chảy biến động mạnh mẽ của thị trường vĩ mô trong nước và quốc tế, Vietcap xác định tầm nhìn: góp phần kiến tạo môi trường đầu tư tiềm năng, thực hiện sứ mệnh hỗ trợ khách hàng đầu tư cá nhân và tổ chức hướng đến mục tiêu tự do tài chính bằng những thương vụ tư vấn thành công, kết quả kinh doanh ấn tượng, duy trì thị phần top đầu tại Việt Nam cùng với sự tín nhiệm của các tập đoàn, tổng công ty, các quỹ đầu tư, định chế tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế. Vietcap cũng là đơn vị tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu đang niêm yết tại Việt Nam.

Trên tinh thần đó, đại diện Vietcap cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện chuỗi giải pháp công nghệ 4.0, thiết lập hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ số theo các tiêu chuẩn tiên tiến thế giới nhằm nâng tầm chất lượng phục vụ, góp phần đưa các dịch vụ tài chính đến gần hơn với người dân Việt Nam.